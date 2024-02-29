ПОЛИДОКАНОЛ (POLIDOCANOLUM) Действующее вещество
Фармакодинамика. Лауромакрогол 400 (также известный как полидоканол) применяется для склеротерапии при лечении варикозного расширения вен.
Первичные и вторичные неклинические фармакодинамические исследования показывают, что фармакологический профиль лауромакрогола 400 характеризуется локальным воздействием на клеточные мембраны и связанным с этим локально ограниченным повреждением тканей.
Лауромакрогол 400 оказывает концентрированное и объемно-зависимое воздействие на эндотелий кровеносных сосудов и, возможно, дополнительные слои стенки вены. Результат склеротерапии эквивалентен хирургическому удалению варикозной вены. Основной фармакодинамический эффект лауромакрогола 400 — индукция повреждения тканей путем взаимодействия с двойным липидным слоем клеток — уменьшается с увеличением расстояния от места введения. Поэтому фармакологическое действие лауромакрогола 400 считается локально ограниченным.
Фармакокинетика. AUC лауромакрогола 400 в плазме крови двухфазный с конечным Т½ лауромакрогола 400 и его меченых метаболитов 4,09 ч. AUC — 3,16 мкг × ч/мл, а общий клиренс — 11,68 л/ч. 89% введенной дозы выводилось из крови в течение первых 12 ч.
Склеротерапия сосудистых сеток, варикоза ветвей центральной вены, ретикулярного варикоза, малых, средних и крупных варикозных узлов; геморрой 1-й и 2-й степени.
Концентрацию полидоканола подбирают в зависимости от диаметра вены и индивидуального состояния пациента. Необходимо применять минимальную возможную концентрацию полидоканола. Нельзя превышать дозу полидоканола из расчета 2 мг/кг массы тела в сутки. Например, пациенту с массой тела 70 кг максимально можно применять дозу 140 мг (за исключением дозировки в случае геморроя).
При применении полидоканола в виде пены не следует превышать дозу 10 мл пены на сеанс и в сутки, независимо от массы тела пациента.
– Известная гиперчувствительность к лауромакроголу 400 или к другим компонентам препарата;
– острые тяжелые системные заболевания (особенно неизлечимые);
– прикованность к постели;
– облитерирующий эндартериит III и IV степени;
– тромбоэмболическая болезнь;
– высокий риск возникновения тромбоза (например, при наследственной тромбофилии или в случае наличия множественных факторов риска, таких как заместительная гормональная терапия, применение гормональных контрацептивов, ожирение, курение, все заболевания и состояния, которые сопровождаются ограничением свободного передвижения);
– симптоматическое «открытое овальное окно» в анамнезе;
– лихорадочные состояния;
– БА или известная склонность к аллергиям;
– общая ослабленность организма;
– облитерирующий эндартериит II степени;
– отеки ног (которые не корректируются компрессионным методом);
– воспалительные заболевания кожи в месте введения;
– симптомы микроангиопатии или нейропатии;
– ограниченная подвижность у пациента;
– несимптоматическое «открытое овальное окно» в анамнезе;
– психические, неврологические симптомы или симптомы со стороны органов зрения.
При лечении геморроя лауромакрогол 400 противопоказан в следующих случаях:
– известная гиперчувствительность к лауромакроголу 400 или к другим компонентам препарата;
– острые тяжелые системные заболевания (особенно неизлечимые);
– острые воспаления в области анального отверстия;
– лихорадочные состояния;
– БА или известная склонность к аллергиям;
– общая ослабленность организма;
– хронические воспалительные заболевания кишечника (например болезнь Крона);
– известная гиперкоагуляция.
Со стороны иммунной системы: анафилактический шок, ангионевротический отек, генерализованная крапивница, БА (астматические приступы).
Со стороны нервной системы: нарушение мозгового кровообращения, головная боль, мигрень (при применении препарата в виде пены), местные нарушения чувствительности, потеря сознания, спутанность сознания, головокружение, потеря речи, атаксия, гемипарез, оральная гипестезия.
Со стороны органов зрения: нарушение зрения.
Со стороны сердца: остановка сердца, стрессовая кардиомиопатия, ощущение сердцебиения.
Со стороны сосудистой системы: появление сосудов на участке склерозирования, гематома, поверхностный тромбофлебит, флебит, тромбоз глубоких вен, возможно, вызванный основным состоянием, легочная эмболия, вазовагальная потеря сознания, коллапс, васкулит.
Со стороны органов дыхания: затрудненное дыхание, ощущение давления в области грудной клетки, кашель.
Со стороны пищеварительной системы: дисгевзия, тошнота, рвота.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: изменение цвета кожи (гиперпигментация, экхимоз), аллергический дерматит, контактная крапивница, кожная реакция, эритема, гипертрихоз в области склерозирования.
Со стороны системы мышц и соединительной ткани: боль в конечностях.
Общие реакции: боль в месте инъекции (кратковременная), локальный (в месте инъекции) кровяной сгусток в варикозном узле, некроз, уплотнение, отек тканей, лихорадка, приливы крови, астения, недомогание.
Лабораторные показатели: отклонение от нормы показателей АД, аномальный сердечный ритм.
Травмы, отравления и процедурные осложнения: повреждение нервов.
Лауромакрогол 400 (полидоканол) — местный анестетик. При одновременном применении с другими анестетиками существует угроза усиления их влияния на сердечно-сосудистую систему.
Анафилактические реакции возникают редко, однако могут представлять потенциальную угрозу для жизни. В случае склерозирующей терапии всегда должны быть приготовлены препараты для контрмер.
Лечение местной интоксикации после несоответствующего применения препарата для лечения варикоза ног:
– внутриартериальная инъекция.
1. Оставить канюлю в месте введения; если канюля уже удалена, прокол перемещают.
2. Вводят 5–10 мл местного анестетика без добавления эпинефрина.
3. Вводят гепарин 10 000 МЕ.
4. Ишемическую ногу следует обернуть ватой и опустить вниз.
5. Госпитализировать пациента в отделение сосудистой хирургии.
– паравенозная инъекция.
В зависимости от дозы и концентрации препарата, введенного паравенозно, вводят 5-10 мл 0,9% раствора натрия хлорида, в случае возможности — вместе с гиалуронидазой. В случае острой боли вводят местный анестетик (без адреналина).