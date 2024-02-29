– Известная гиперчувствительность к лауромакроголу 400 или к другим компонентам препарата;

– острые тяжелые системные заболевания (особенно неизлечимые);

– прикованность к постели;

– облитерирующий эндартериит III и IV степени;

– тромбоэмболическая болезнь;

– высокий риск возникновения тромбоза (например, при наследственной тромбофилии или в случае наличия множественных факторов риска, таких как заместительная гормональная терапия, применение гормональных контрацептивов, ожирение, курение, все заболевания и состояния, которые сопровождаются ограничением свободного передвижения);

– симптоматическое «открытое овальное окно» в анамнезе;

– лихорадочные состояния;

– БА или известная склонность к аллергиям;

– общая ослабленность организма;

– облитерирующий эндартериит II степени;

– отеки ног (которые не корректируются компрессионным методом);

– воспалительные заболевания кожи в месте введения;

– симптомы микроангиопатии или нейропатии;

– ограниченная подвижность у пациента;

– несимптоматическое «открытое овальное окно» в анамнезе;

– психические, неврологические симптомы или симптомы со стороны органов зрения.

При лечении геморроя лауромакрогол 400 противопоказан в следующих случаях:

– известная гиперчувствительность к лауромакроголу 400 или к другим компонентам препарата;

– острые тяжелые системные заболевания (особенно неизлечимые);

– острые воспаления в области анального отверстия;

– лихорадочные состояния;

– БА или известная склонность к аллергиям;

– общая ослабленность организма;

– хронические воспалительные заболевания кишечника (например болезнь Крона);

– известная гиперкоагуляция.