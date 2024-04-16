СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ* (PINUS SILVESTRIS*) Действующее вещество
масло терпентинное очищенное (скипидар очищенный) — эфирное масло, получаемое в результате перегонки живицы из сосны обыкновенной. Основной активный компонент скипидара — гидрированный углеводород пинен — оказывает местно-раздражающее, отвлекающее (обезболивающее) и антисептическое действие. Отвлекающее действие обусловлено способностью скипидара (так же, как и других эфирных масел) проникать через эпидермис и вызывать в организме рефлекторные изменения в результате раздражения рецепторов кожи; определенную роль играет также высвобождение из кожи биологически активных веществ, в частности гистамина.
Почки сосновые содержат эфирные масла (пинены и др.), дубильные вещества, пиницикрин. Применяют в качестве отхаркивающего и противомикробного средства.
масло терпентинное назначают главным образом наружно в мазях и линиментах для растирания при невралгии, миозите, люмбаго, ишиалгии, ревматизме, иногда применяют внутрь и для ингаляций при гнойном бронхите, бронхоэктазах и других заболеваниях органов дыхания. Почки сосновые применяют в виде отвара в качестве отхаркивающего и противомикробного средства при хроническом бронхите.
отвар почек (10 г на 200 мл воды) назначают внутрь по 1 столовой ложке 3–4 раза в сутки или применяют для ингаляций. Масло терпентинное очищенное применяют наружно в составе 20% мази или линимента для растираний. Для ингаляций: 10–15 капель масла на стакан горячей воды.
повышенная чувствительность, БА, наличие раны или заболевания кожи в месте нанесения скипидарной мази или линимента, тяжелые заболевания печени и почек.
альбуминурия, гематурия, тошнота, рвота, контактный дерматит и кожная сыпь в месте нанесения мази.