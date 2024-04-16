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Активные вещества — “С”СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ* (PINUS SILVESTRIS*)

СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ* (PINUS SILVESTRIS*) Действующее вещество

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Найдено: 4 препарата
Скипидарная мазь мазь, туба, 25 г, № 1; Тернофарм
Скипидарная мазь Мазь, туба, 25 г, № 1 Тернофарм
В 695 аптеках
от 22,95 грн
Цены в аптеках
Сосны Почки почки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Сосны Почки Почки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 327 аптеках
от 45,29 грн
Цены в аптеках
Сосны Почки почки, 75 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Сосны Почки Почки, 75 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 193 аптеках
от 50,93 грн
Цены в аптеках
Скипидарная мазь ; Фитофарм
Скипидарная мазь Фитофарм
В 1 аптеке
от 30,05 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: почки сосновые, мазь.

масло терпентинное очищенное (скипидар очищенный) — эфирное масло, получаемое в результате перегонки живицы из сосны обыкновенной. Основной активный компонент скипидара — гидрированный углеводород пинен — оказывает местно-раздражающее, отвлекающее (обезболивающее) и антисептическое действие. Отвлекающее действие обусловлено способностью скипидара (так же, как и других эфирных масел) проникать через эпидермис и вызывать в организме рефлекторные изменения в результате раздражения рецепторов кожи; определенную роль играет также высвобождение из кожи биологически активных веществ, в частности гистамина.
Почки сосновые содержат эфирные масла (пинены и др.), дубильные вещества, пиницикрин. Применяют в качестве отхаркивающего и противомикробного средства.

масло терпентинное назначают главным образом наружно в мазях и линиментах для растирания при невралгии, миозите, люмбаго, ишиалгии, ревматизме, иногда применяют внутрь и для ингаляций при гнойном бронхите, бронхоэктазах и других заболеваниях органов дыхания. Почки сосновые применяют в виде отвара в качестве отхаркивающего и противомикробного средства при хроническом бронхите.

отвар почек (10 г на 200 мл воды) назначают внутрь по 1 столовой ложке 3–4 раза в сутки или применяют для ингаляций. Масло терпентинное очищенное применяют наружно в составе 20% мази или линимента для растираний. Для ингаляций: 10–15 капель масла на стакан горячей воды.

повышенная чувствительность, БА, наличие раны или заболевания кожи в месте нанесения скипидарной мази или линимента, тяжелые заболевания печени и почек.

альбуминурия, гематурия, тошнота, рвота, контактный дерматит и кожная сыпь в месте нанесения мази.