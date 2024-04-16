масло терпентинное очищенное (скипидар очищенный) — эфирное масло, получаемое в результате перегонки живицы из сосны обыкновенной. Основной активный компонент скипидара — гидрированный углеводород пинен — оказывает местно-раздражающее, отвлекающее (обезболивающее) и антисептическое действие. Отвлекающее действие обусловлено способностью скипидара (так же, как и других эфирных масел) проникать через эпидермис и вызывать в организме рефлекторные изменения в результате раздражения рецепторов кожи; определенную роль играет также высвобождение из кожи биологически активных веществ, в частности гистамина.

Почки сосновые содержат эфирные масла (пинены и др.), дубильные вещества, пиницикрин. Применяют в качестве отхаркивающего и противомикробного средства.