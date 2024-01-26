Во время терапии пасиреотидом следует придерживаться приведенной ниже инструкции по медицинскому применению:

• Метаболизм глюкозы : могут наблюдаться изменения уровня глюкозы в крови, такие как гипергликемия и гипогликемия. Рекомендуется мониторинг гликемического статуса, особенно у пациентов с диабетом в анамнезе.

• Функциональные печеночные пробы : наблюдалось незначительное и транзиторное повышение уровня печеночных ферментов. Рекомендуется мониторинг функции печени до и во время лечения пасиреотидом. В случае значительного нарушения функции печени лечение следует прекратить.

• Сердечно-сосудистые явления : Пациентам с заболеваниями сердца или факторами риска брадикардии рекомендуется тщательный мониторинг. Следует учитывать влияние на интервал QT на ЭКГ.

• Гипокортицизм : лечение пасиреотидом может вызвать временное угнетение секреции АКТГ и привести к гипокортицизму/гипоадренализму. Следует наблюдать за признаками и симптомами, и в случае необходимости может потребоваться заместительная терапия глюкокортикоидами.

• Желчный пузырь и связанные с ним явления : существует повышенный риск развития желчнокаменной болезни (камни в желчном пузыре) при длительном применении аналогов соматостатина. Рекомендуется ультразвуковое исследование желчного пузыря до и во время лечения.

• Гормоны гипофиза : пасиреотид может также ингибировать другие гормоны гипофиза, кроме АКТГ. Рекомендуется мониторинг функции гипофиза.

• Влияние на женскую фертильность : у женщин с болезнью Кушинга нормализация уровня кортизола может привести к восстановлению фертильности. Во время лечения следует применять соответствующие методы контрацепции.

• Почечная недостаточность : Пасиреотид следует применять с осторожностью при тяжелых нарушениях функции почек или терминальной стадии почечной недостаточности.