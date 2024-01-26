ПАСИРЕОТИД (PASIREOTIDUM) Действующее вещество
Пасиреотид — это аналог соматостатина, который используется для лечения болезни Кушинга, особенно у пациентов, которым операция на гипофизе невозможна.
Механизм действия. Пасиреотид является инъекционным аналогом соматостатина, который оказывает свое действие путем связывания с соматостатиновыми рецепторами. У человека известно пять различных подтипов рецепторов соматостатина (hsst1, 2, 3, 4 и 5), которые находятся в различных тканях. Пасиреотид демонстрирует высокую аффинность к 4 из 5 рецепторов hsst.
Связывание и активация рецепторов соматостатина вызывает угнетение секреции АКТГ и приводит к снижению секреции кортизола у пациентов с болезнью Кушинга. Пасиреотид также подавляет высвобождение гормона роста человека, глюкагона и инсулина эффективнее, чем соматостатин.
Фармакокинетика.
Абсорбция. Cmax пассиреотида в плазме крови достигается в течение 0,25–0,5 ч. После приема однократных и многократных доз наблюдается дозопропорциональное увеличение Cmax и AUC.
Распределение. Пасиреотид широко распределяется в организме и имеет объем распределения более 100 л. Связывание пассиреотида с белками плазмы крови составляет 88%.
Метаболизм. Метаболизм пассиреотида минимален.
Элиминация. Пасиреотид выводится преимущественно через печень (желчевыделение) (примерно 48%), с незначительным выведением почками (примерно 7,63%). Т½ составляет 12 ч. Клиренс у здоровых пациентов составляет примерно 7,6 л/ч, тогда как у пациентов с синдромом Кушинга — примерно 3,8 л/ч.
Пасиреотид показан для лечения взрослых пациентов с болезнью Кушинга, для которых хирургическое вмешательство не является возможным или у которых операция оказалась неудачной.
Рекомендуемая начальная доза: 0,6 мг пассиреотида в виде п/к инъекции 2 раза в сутки.
Если через 2 месяца лечения ответ отсутствует, рассмотреть вопрос о прекращении лечения.
Временное снижение дозы возможно в случае возникновения побочных эффектов (0,3 мг 2 раза в сутки).
Пасиреотид нельзя применять при гиперчувствительности или тяжелых нарушениях функции печени.
Очень распространенными (≥1/10) побочными эффектами пассиреотида являются:
– гипергликемия
– сахарный диабет
– диарея
– боль в животе
– тошнота
– желчнокаменная болезнь
– реакция в месте инъекции
– утомляемость
– повышение уровня гликозилированного гемоглобина.
Во время терапии пасиреотидом следует придерживаться приведенной ниже инструкции по медицинскому применению:
• Метаболизм глюкозы: могут наблюдаться изменения уровня глюкозы в крови, такие как гипергликемия и гипогликемия. Рекомендуется мониторинг гликемического статуса, особенно у пациентов с диабетом в анамнезе.
• Функциональные печеночные пробы: наблюдалось незначительное и транзиторное повышение уровня печеночных ферментов. Рекомендуется мониторинг функции печени до и во время лечения пасиреотидом. В случае значительного нарушения функции печени лечение следует прекратить.
• Сердечно-сосудистые явления: Пациентам с заболеваниями сердца или факторами риска брадикардии рекомендуется тщательный мониторинг. Следует учитывать влияние на интервал QT на ЭКГ.
• Гипокортицизм: лечение пасиреотидом может вызвать временное угнетение секреции АКТГ и привести к гипокортицизму/гипоадренализму. Следует наблюдать за признаками и симптомами, и в случае необходимости может потребоваться заместительная терапия глюкокортикоидами.
• Желчный пузырь и связанные с ним явления: существует повышенный риск развития желчнокаменной болезни (камни в желчном пузыре) при длительном применении аналогов соматостатина. Рекомендуется ультразвуковое исследование желчного пузыря до и во время лечения.
• Гормоны гипофиза: пасиреотид может также ингибировать другие гормоны гипофиза, кроме АКТГ. Рекомендуется мониторинг функции гипофиза.
• Влияние на женскую фертильность: у женщин с болезнью Кушинга нормализация уровня кортизола может привести к восстановлению фертильности. Во время лечения следует применять соответствующие методы контрацепции.
• Почечная недостаточность: Пасиреотид следует применять с осторожностью при тяжелых нарушениях функции почек или терминальной стадии почечной недостаточности.