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Активные вещества на букву “П”

ПАНАКС ЖЕНЬШЕНЬ/ПЯТИЛИСТНЫЙ/ПОЛЗУЧИЙ* (PANAX SHIN-SENG NEES/QUINQUEAFOLIUM/REPENS*)0

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Женьшеня настойка
Женьшеня настойка
Настойка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
от 82,19 грн
в 794 аптеках
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Женьшень
Женьшень
Настойка для перорального применения 50 мл флакон стеклянный в пачке №1
Лубныфарм
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Фармакологические свойства

корень женьшеня содержит эфирное и жирные масла, пектины и другие углеводы, гликозиды (панаксозиды А и В, панаквилон, панаксин), сапонины и другие вещества. Относится к адаптогенным и тонизирующим средствам.

Показания

астения, переутомление, неврастения, период реконвалесценции после тяжелых заболеваний, в комплексном лечении психогенной импотенции.

Применение

настойку назначают внутрь за 30–40 мин до еды по 15–25 капель 2–3 раза в сутки. Курс лечения — 30–40 дней. При необходимости его повторяют через 2–3 нед.

Противопоказания

АГ, повышенная возбудимость, бессонница, кровоточивость.

Побочные эффекты

бессонница, повышение АД.

Особые указания

не следует принимать настойку женьшеня во второй половине дня.

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