Фармакологические свойства
корень женьшеня содержит эфирное и жирные масла, пектины и другие углеводы, гликозиды (панаксозиды А и В, панаквилон, панаксин), сапонины и другие вещества. Относится к адаптогенным и тонизирующим средствам.
Показания
астения, переутомление, неврастения, период реконвалесценции после тяжелых заболеваний, в комплексном лечении психогенной импотенции.
Применение
настойку назначают внутрь за 30–40 мин до еды по 15–25 капель 2–3 раза в сутки. Курс лечения — 30–40 дней. При необходимости его повторяют через 2–3 нед.
Противопоказания
АГ, повышенная возбудимость, бессонница, кровоточивость.
Побочные эффекты
бессонница, повышение АД.
Особые указания
не следует принимать настойку женьшеня во второй половине дня.