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Активные вещества — “О”ОКСИКОНАЗОЛ (OXICONAZOLUM)

ОКСИКОНАЗОЛ (OXICONAZOLUM) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Мифунгар крем крем, 10 мг/г, туба, 30 г, № 1; Zentiva
Мифунгар крем Крем, 10 мг/г, туба, 30 г, № 1 Zentiva
Нет в наличии
Форма выпуска: крем.

синтетическое противогрибковое средство группы производных имидазола. Оказывает действие на патогенные, дрожжевые грибы и на некоторые грамположительные микроорганизмы (стафилококки, стрептококки).
Слабо резорбируется кожей, большая часть нанесенного на пораженное место действующего вещества остается в роговом слое кожи.

грибковые заболевания кожи, вызванные Trichophyton, Epidermophiton, Microsporum, Candida, Pityrosporum, Aspergillus; смешанные инфекции, вызванные грибами и грамположительными микроорганизмами.

1% крем наносят на пораженные участки кожи 1 раз в сутки, лучше перед сном. Курс лечения — не менее 3 нед. Для предотвращения реинфицирования рекомендуется применять еще 1–2 нед после полного выздоровления.

повышенная чувствительность к оксиконазолу.

ощущения жжения и покалывания, а также зуд в месте нанесения крема, гиперемия кожи.

крем не предназначен для лечения инфекций глаз!

не описаны.