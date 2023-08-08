ОКСИКОНАЗОЛ (OXICONAZOLUM) Действующее вещество
синтетическое противогрибковое средство группы производных имидазола. Оказывает действие на патогенные, дрожжевые грибы и на некоторые грамположительные микроорганизмы (стафилококки, стрептококки).
Слабо резорбируется кожей, большая часть нанесенного на пораженное место действующего вещества остается в роговом слое кожи.
грибковые заболевания кожи, вызванные Trichophyton, Epidermophiton, Microsporum, Candida, Pityrosporum, Aspergillus; смешанные инфекции, вызванные грибами и грамположительными микроорганизмами.
1% крем наносят на пораженные участки кожи 1 раз в сутки, лучше перед сном. Курс лечения — не менее 3 нед. Для предотвращения реинфицирования рекомендуется применять еще 1–2 нед после полного выздоровления.
повышенная чувствительность к оксиконазолу.
ощущения жжения и покалывания, а также зуд в месте нанесения крема, гиперемия кожи.
крем не предназначен для лечения инфекций глаз!
не описаны.