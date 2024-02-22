ОРЛИСТАТ (ORLISTATUM)

средство периферического действия для лечения ожирения, специфический ингибитор пищеварительных липаз с продолжительным эффектом. Действует в просвете желудка и тонкого кишечника. Терапевтический эффект заключается в образовании ковалентной связи с активным сериновым участком желудочной и панкреатической липаз. Инактивированный фермент при этом теряет способность расщеплять жиры, поступающие с пищей в форме ТГ, и влиять на всасывание свободных жирных кислот и моноглицеридов. Поскольку нерасщепленные ТГ не всасываются, уменьшается поступление калорий в организм, что приводит к уменьшению массы тела.

При приеме орлистата концентрация жира в каловых массах повышается через 24–48 ч после начала лечения и через 48–72 ч после отмены орлистата — возвращается к исходному уровню.

Всасывание в пищеварительном тракте минимально, после приема внутрь в дозе 360 мг орлистат в неизмененном виде в плазме крови не определяется, что дает основание считать, что концентрация его составляет менее 5 нг/мл. Не кумулирует в организме. In vitro орлистат более чем на 99% связывается с белками плазмы крови (в основном с липопротеинами и альбумином). В минимальном количестве орлистат может проникать в эритроциты. Метаболизм орлистата осуществляется главным образом на предсистемном уровне. Примерно 42% от минимальной фракции орлистата, которая поступает в системный кровоток у больных с ожирением, составляют два основных метаболита — M1 и М3. Молекулы М1 и М3 слабо ингибируют липазу (соответственно в 1000 и 2500 раз слабее, чем орлистат). В основном орлистат выводится с калом: около 97% принятой дозы, причем 83% — в неизмененном виде. Суммарная почечная экскреция метаболитов и неизмененного орлистата составляет менее 2% принятой дозы. Полностью орлистат выводится из организма (с калом и мочой) за 3–5 дней. Как орлистат, так и метаболиты М1 и М3 могут экскретироваться с желчью.