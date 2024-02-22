ОРЛИСТАТ (ORLISTATUM) Действующее вещество
средство периферического действия для лечения ожирения, специфический ингибитор пищеварительных липаз с продолжительным эффектом. Действует в просвете желудка и тонкого кишечника. Терапевтический эффект заключается в образовании ковалентной связи с активным сериновым участком желудочной и панкреатической липаз. Инактивированный фермент при этом теряет способность расщеплять жиры, поступающие с пищей в форме ТГ, и влиять на всасывание свободных жирных кислот и моноглицеридов. Поскольку нерасщепленные ТГ не всасываются, уменьшается поступление калорий в организм, что приводит к уменьшению массы тела.
При приеме орлистата концентрация жира в каловых массах повышается через 24–48 ч после начала лечения и через 48–72 ч после отмены орлистата — возвращается к исходному уровню.
Всасывание в пищеварительном тракте минимально, после приема внутрь в дозе 360 мг орлистат в неизмененном виде в плазме крови не определяется, что дает основание считать, что концентрация его составляет менее 5 нг/мл. Не кумулирует в организме. In vitro орлистат более чем на 99% связывается с белками плазмы крови (в основном с липопротеинами и альбумином). В минимальном количестве орлистат может проникать в эритроциты. Метаболизм орлистата осуществляется главным образом на предсистемном уровне. Примерно 42% от минимальной фракции орлистата, которая поступает в системный кровоток у больных с ожирением, составляют два основных метаболита — M1 и М3. Молекулы М1 и М3 слабо ингибируют липазу (соответственно в 1000 и 2500 раз слабее, чем орлистат). В основном орлистат выводится с калом: около 97% принятой дозы, причем 83% — в неизмененном виде. Суммарная почечная экскреция метаболитов и неизмененного орлистата составляет менее 2% принятой дозы. Полностью орлистат выводится из организма (с калом и мочой) за 3–5 дней. Как орлистат, так и метаболиты М1 и М3 могут экскретироваться с желчью.
продолжительная терапия в сочетании с умеренно гипокалорийной диетой у больных с ожирением и индексом массы тела (ИМТ) ≥30 кг/м2 или у пациентов с избыточной массой тела и ИМТ ≥28 кг/м2, в том числе при ассоциированных с ожирением факторах риска.
рекомендованная доза орлистата — по 120 мг с каждым основным приемом пищи (либо не позднее чем через 1 ч после еды). Если прием пищи пропускают, то прием орлистата также можно пропустить. Пациент должен получать сбалансированную, умеренно гипокалорийную диету, содержащую жиры в количестве не более 30%. Суточный рацион необходимо распределять на 3 основных приема. Применение орлистата в дозе, превышающей рекомендованную (120 мг 3 раза в сутки), не усиливает его терапевтический эффект. Действие орлистата у лиц с заболеваниями печени или почек, а также у детей не изучено.
синдром хронической мальабсорбции, холестаз, повышенная чувствительность к орлистату или другим компонентам препарата, период кормления грудью, возраст до 18 лет.
в основном возникают со стороны пищеварительного тракта и обусловлены фармакологическим действием препарата (препятствование всасыванию жиров). Возможны маслянистые выделения из прямой кишки, выделение газов с некоторым количеством содержимого толстой кишки, императивные позывы к дефекации, стеаторея, учащение дефекации и недержание кала. Как правило, указанные побочные эффекты слабовыражены и преходящи, возникают на ранних этапах лечения (в первые 3 мес), причем у большинства больных однократно. Пациентов следует информировать о возможности развития побочных эффектов со стороны пищеварительного тракта и обучить, как устранять их путем соблюдения диеты с низким содержанием жира. Кроме того, иногда возникают боль или дискомфорт в области живота, прямой кишки, метеоризм, жидкий или мягкий стул, поражение зубов и десен. Описаны редкие случаи развития реакций гиперчувствительности: зуд, сыпь, крапивница, ангионевротический отек и анафилаксия. Редко на фоне приема орлистата отмечались инфекции верхних или нижних дыхательных путей, мочевых путей, грипп, головная боль, дисменорея, чувство тревоги, общая слабость, однако причинной связи их развития с применением орлистата не выявлено.
для обеспечения адекватного поступления всех питательных веществ можно назначить поливитамины (их лучше принимать не менее чем через 2 ч после приема орлистата или перед сном).
Больным необходимо рекомендовать низкожировую диету, поскольку вероятность развития побочных эффектов со стороны пищеварительного тракта может повышаться, если орлистат принимают на фоне употребления пищи с повышенным содержанием жиров (например 2000 ккал/сут, из них более 30% в виде жиров, что примерно соответствует 67 г).
В экспериментальных исследованиях, посвященных изучению репродуктивной функции, тератогенного и эмбриотоксического эффекта орлистата не выявлено, однако из-за отсутствия клинических данных назначать его в период беременности не рекомендуется. Безопасность его применения в период кормления грудью не установлена.
с дигоксином, фенитоином, варфарином, пероральными контрацептивами, нифедипином, правастатином и алкоголем не отмечены. Необходимо иметь в виду возможность снижения всасывания витаминов А, D, Е, К и β-каротина (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Уменьшение массы тела при лечении орлистатом способствует компенсации обмена веществ у больных сахарным диабетом и может вызвать необходимость снижения дозы пероральных сахароснижающих препаратов. При одновременном приеме орлистата и циклоспорина отмечается снижение концентрации последнего в плазме крови.
случаи передозировки не описаны. В клинических исследованиях у лиц с нормальной массой тела и больных с ожирением однократный прием орлистата в дозе 800 мг или его прием в дозе 400 мг 3 раза в сутки в течение 15 дней не сопровождался развитием выраженных побочных эффектов. Кроме того, существуют данные о применении орлистата в дозе по 240 мг 3 раза в сутки в течение 6 мес. При передозировке орлистата рекомендуется врачебное наблюдение в течение 24 ч. По данным исследований, у человека и животных любой системный эффект, возможно, обусловленный липазоингибирующими свойствами орлистата, быстро обратим.