ОМОКОНАЗОЛ (OMOCONAZOLUM) Действующее вещество
производное имидазола, противогрибковое и антибактериальное средство. Обладает фунгистатической активностью в отношении дрожжевых грибов (Candida albicans, Candida glabrata и другие виды Candida), дерматофитов (Trichophyton, Ephidermophyton, Microsporium), Pityrosporum orbiculare, Pityrosporum ovale и Aspergilus. In vitro эффективен в отношении некоторых грамположительных бактерий. Механизм действия обусловлен блокированием биосинтеза эргостерола и вследствие этого нарушением структуры и функции мембраны грибов.
Слабо резорбируется при вагинальном введении, однако при назначении в высоких дозах может кумулировать в организме. Степень всасывания при воспалении слизистой оболочки влагалища может возрастать.
вульвовагиниты, вызванные грибами рода Candida, в том числе со вторичным инфицированием грамположительными бактериями. Применение омоконазола показано при всех видах вагинальных кандидозов — острых, хронических и рецидивирующих, а также при кандидозах в период беременности.
пессарии вводят 1 раз в сутки, перед сном, глубоко во влагалище. Продолжительность применения пессариев, содержащих 150 мг омоконазола, — 6 дней, 300 мг — 3 дня, 900 мг — однократно.
Крем: наружно наносят на пораженный участок кожи тонким слоем и слегка втирают 1–2 раза в сутки. Курс — около 2–6 нед; после исчезновения симптомов воспаления и субъективных жалоб следует продолжать применять еще в течение 1 нед, с целью предотвращения рецидивов заболевания.
повышенная чувствительность к омоконазолу.
в отдельных случаях может ощущаться локальное жжение или зуд, не требующие прекращения курса лечения.
во время менструации применение омоконазола прекращают. Целесообразно начинать курс лечения после менструации.
Во время курса лечения и в течение недели после него следует избегать спринцевания влагалища. С гигиенической целью необходимо использовать нейтральное или слабощелочное мыло. В период лечения нижнее белье, полотенце и губку для мытья следует дезинфицировать и менять ежедневно.
В случае поражения половых губ и прилегающих участков рекомендуется дополнительно применять противогрибковый крем.
Применение омоконазола в I триместр беременности и в период кормления грудью возможно только после тщательной индивидуальной оценки врачом соотношения терапевтического эффекта и предполагаемого риска.
неизвестны.
не описана.