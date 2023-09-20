ОМОКОНАЗОЛ (OMOCONAZOLUM)

во время менструации применение омоконазола прекращают. Целесообразно начинать курс лечения после менструации.

Во время курса лечения и в течение недели после него следует избегать спринцевания влагалища. С гигиенической целью необходимо использовать нейтральное или слабощелочное мыло. В период лечения нижнее белье, полотенце и губку для мытья следует дезинфицировать и менять ежедневно.

В случае поражения половых губ и прилегающих участков рекомендуется дополнительно применять противогрибковый крем.

Применение омоконазола в I триместр беременности и в период кормления грудью возможно только после тщательной индивидуальной оценки врачом соотношения терапевтического эффекта и предполагаемого риска.