собранная во время цветения и высушенная трава душицы обыкновенной содержит эфирные масла (не менее 0,1%), в состав которых входят тимол и его изомер карвакрол, флавоноиды, аскорбиновая кислота, дубильные и другие биологически активные вещества. Оказывает отхаркивающее и антисептическое действие, усиливает перистальтику кишечника при его атонии.