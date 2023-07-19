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Активные вещества — “Д”ДУШИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ* (ORIGANUM VULGARE*)

ДУШИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ* (ORIGANUM VULGARE*) Действующее вещество

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Найдено: 4 препарата
Душицы трава трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Душицы трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 538 аптеках
от 28,67 грн
Цены в аптеках
Душицы трава трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Душицы трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 267 аптеках
от 34,91 грн
Цены в аптеках
Душицы трава трава, 1,5 г, фильтр-пакет, № 20; Виола ФФ
Душицы трава Трава, 1,5 г, фильтр-пакет, № 20 Виола ФФ
В 226 аптеках
от 31,12 грн
Цены в аптеках
Душицы трава трава, 1,5 г, фильтр-пакет, № 20; ЗАО "Лектравы"
Душицы трава Трава, 1,5 г, фильтр-пакет, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 93 аптеках
от 20,70 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: трава.

собранная во время цветения и высушенная трава душицы обыкновенной содержит эфирные масла (не менее 0,1%), в состав которых входят тимол и его изомер карвакрол, флавоноиды, аскорбиновая кислота, дубильные и другие биологически активные вещества. Оказывает отхаркивающее и антисептическое действие, усиливает перистальтику кишечника при его атонии.

острый и хронический бронхит, пневмония, бронхоэктатическая болезнь, хронический атонический запор.

внутрь назначают в виде настоя (10:200) по 1 столовой ложке 3 раза в сутки; наружно используют для лечебных ванн.

повышенная чувствительность.

не выявлены.