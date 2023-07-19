ДУШИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ* (ORIGANUM VULGARE*) Действующее вещество
от 28,67 грн
Душицы трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
от 34,91 грн
от 31,12 грн
Душицы трава Трава, 1,5 г, фильтр-пакет, № 20 ЗАО "Лектравы"
от 20,70 грн
Форма выпуска: трава.
собранная во время цветения и высушенная трава душицы обыкновенной содержит эфирные масла (не менее 0,1%), в состав которых входят тимол и его изомер карвакрол, флавоноиды, аскорбиновая кислота, дубильные и другие биологически активные вещества. Оказывает отхаркивающее и антисептическое действие, усиливает перистальтику кишечника при его атонии.
острый и хронический бронхит, пневмония, бронхоэктатическая болезнь, хронический атонический запор.
внутрь назначают в виде настоя (10:200) по 1 столовой ложке 3 раза в сутки; наружно используют для лечебных ванн.
повышенная чувствительность.
не выявлены.