КИСЛОРОД* (OXYGENUM*) Действующее вещество
устраняет кислородную недостаточность при гипоксии, улучшает тканевое дыхание и окислительные процессы. При сочетанном применении с угольной кислотой возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центр. Введенный в желудок, способствует оксигенации, нормализует функцию пищеварительного тракта, отрицательно влияет на некоторых гельминтов (аскариды, власоглав).
шок, коллапс, пневмония, отек легких, сердечно-легочная, сердечная недостаточность, инфекционные заболевания; в послеоперационный период; отравление угарным газом, синильной кислотой, хлором, фосгеном, дифосгеном; в анестезиологии — с ингаляционными наркотиками; внутрь — при аскаридозе, трихоцефалезе.
ингаляционно при помощи специальных масок, носовых катетеров, палаток, присоединенных к баллону или резиновой подушке (самостоятельно и в смеси с наркотиками). П/к по 0,5–2 л. В желудок вводят с помощью зонда по 1500–2000 мл для лечения гельминтозов или в виде кислородной пенки. Детям в возрасте до 10 лет вводят в желудок по 100 мл на 1 год жизни, 10–12 лет — по 1000–1100 мл, 13–14 лет — по 1250 мл, 15 лет — по 1250–1500 мл.
для дегельминтизации — язва желудка и двенадцатиперстной кишки, опухоль пищеварительного тракта, острое воспалительное заболевание органов брюшной полости, вторая половина беременности, менструальный период.
крайне редко — непереносимость, головокружение, тошнота.
прекратить ингаляцию. При судорогах — диазепам.