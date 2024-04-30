ингаляционно при помощи специальных масок, носовых катетеров, палаток, присоединенных к баллону или резиновой подушке (самостоятельно и в смеси с наркотиками). П/к по 0,5–2 л. В желудок вводят с помощью зонда по 1500–2000 мл для лечения гельминтозов или в виде кислородной пенки. Детям в возрасте до 10 лет вводят в желудок по 100 мл на 1 год жизни, 10–12 лет — по 1000–1100 мл, 13–14 лет — по 1250 мл, 15 лет — по 1250–1500 мл.