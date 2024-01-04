НАТРИЯ ОКСИБУТИРАТ* (NATRII OXYBUTYRAS*)

взрослым вводят в/в медленно со скоростью 1–2 мл в 1 мин (в смеси с 5–40% р-ром глюкозы) в дозе 0,07–0,12 г/кг массы тела; ослабленным больным — 0,05–0,07 г/кг. Сон наступает через 5–7 мин после введения. В/м натрия оксибутират вводят в дозе 0,12–0,15 г/кг (для мононаркоза) или 0,1 г/кг в сочетании с барбитуратами. Детям для вводного наркоза в/в используют в дозе 100 мг/кг в 30–50 мл 5% р-ра глюкозы в течение 5–10 мин.