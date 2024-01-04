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Активные вещества — “Н”НАТРИЯ ОКСИБУТИРАТ* (NATRII OXYBUTYRAS*)

НАТРИЯ ОКСИБУТИРАТ* (NATRII OXYBUTYRAS*) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Натрия оксибутират раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 10 мл, в пачке, в пачке, № 10; Фармак
Натрия оксибутират Раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 10 мл, в пачке, в пачке, № 10 Фармак
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для инъекций.
НАТРИЯ ОКСИБУТИРАТ* (NATRII OXYBUTYRAS*)
CAS №: 591-81-1 C4H8O3
USPDDN: 4-гидроксибутановая кислота.
Форма выпуска: р-р для инъекций.

натрия оксибутират — натриевая соль 4-гидроксибутановой кислоты; обладает ноотропной активностью. По химическому строению и фармакологическим свойствам близок к ГАМК, основному тормозному медиатору в ЦНС; в отличие от ГАМК натрия оксибутират легко проникает через ГЭБ, в соответствующих дозах оказывает седативное, снотворное, наркотическое, миорелаксирующее, а также антигипоксическое действие.

в анестезиологической практике — для неингаляционного однокомпонентного наркоза при неполостных малотравматичных операциях с сохранением спонтанного дыхания, а также для вводного и базисного наркоза; послеоперационный психоз, тяжелое гипоксическое состояние; в офтальмологии — при первичной открытоугольной глаукоме для активации окислительных процессов; в неврологии и психиатрии — при токсическом и травматическом повреждении ЦНС, невротических расстройствах, психозах, нарушениях сна.

взрослым вводят в/в медленно со скоростью 1–2 мл в 1 мин (в смеси с 5–40% р-ром глюкозы) в дозе 0,07–0,12 г/кг массы тела; ослабленным больным — 0,05–0,07 г/кг. Сон наступает через 5–7 мин после введения. В/м натрия оксибутират вводят в дозе 0,12–0,15 г/кг (для мононаркоза) или 0,1 г/кг в сочетании с барбитуратами. Детям для вводного наркоза в/в используют в дозе 100 мг/кг в 30–50 мл 5% р-ра глюкозы в течение 5–10 мин.

гипокалиемия, тяжелый токсикоз беременных с гипокалиемией и гипертензивным синдромом, миастения.

при быстром в/в введении возможны психомоторное возбуждение, нарушение ритма дыхания, тошнота, рвота, сонливость, гипокалиемия.

не рекомендуют применять в период беременности и кормления грудью.

потенцирует действие анальгетиков и средств для наркоза.

возможны судороги, рвота, иногда — остановка дыхания, при выходе из наркоза — психомоторное возбуждение. Для устранения этих симптомов применяют барбитураты, нейролептики и промедол. Для ускорения выведения из наркоза может быть использован бемегрид.