НАТРИЯ ОКСИБУТИРАТ* (NATRII OXYBUTYRAS*) Действующее вещество
натрия оксибутират — натриевая соль 4-гидроксибутановой кислоты; обладает ноотропной активностью. По химическому строению и фармакологическим свойствам близок к ГАМК, основному тормозному медиатору в ЦНС; в отличие от ГАМК натрия оксибутират легко проникает через ГЭБ, в соответствующих дозах оказывает седативное, снотворное, наркотическое, миорелаксирующее, а также антигипоксическое действие.
в анестезиологической практике — для неингаляционного однокомпонентного наркоза при неполостных малотравматичных операциях с сохранением спонтанного дыхания, а также для вводного и базисного наркоза; послеоперационный психоз, тяжелое гипоксическое состояние; в офтальмологии — при первичной открытоугольной глаукоме для активации окислительных процессов; в неврологии и психиатрии — при токсическом и травматическом повреждении ЦНС, невротических расстройствах, психозах, нарушениях сна.
взрослым вводят в/в медленно со скоростью 1–2 мл в 1 мин (в смеси с 5–40% р-ром глюкозы) в дозе 0,07–0,12 г/кг массы тела; ослабленным больным — 0,05–0,07 г/кг. Сон наступает через 5–7 мин после введения. В/м натрия оксибутират вводят в дозе 0,12–0,15 г/кг (для мононаркоза) или 0,1 г/кг в сочетании с барбитуратами. Детям для вводного наркоза в/в используют в дозе 100 мг/кг в 30–50 мл 5% р-ра глюкозы в течение 5–10 мин.
гипокалиемия, тяжелый токсикоз беременных с гипокалиемией и гипертензивным синдромом, миастения.
при быстром в/в введении возможны психомоторное возбуждение, нарушение ритма дыхания, тошнота, рвота, сонливость, гипокалиемия.
не рекомендуют применять в период беременности и кормления грудью.
потенцирует действие анальгетиков и средств для наркоза.
возможны судороги, рвота, иногда — остановка дыхания, при выходе из наркоза — психомоторное возбуждение. Для устранения этих симптомов применяют барбитураты, нейролептики и промедол. Для ускорения выведения из наркоза может быть использован бемегрид.