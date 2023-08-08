НАЛТРЕКСОН (NALTREXONUM) Действующее вещество
синтетический антагонист опиатных рецепторов. По химическому строению близок к оксиморфону, отличие состоит в том, что метильная группа у атома азота замещена циклопропилметильной. Налтрексон блокирует фармакологический эффект экзогенных опиатов посредством конкурентного связывания с опиатными рецепторами. Устраняет физическую зависимость и помогает больным с опиатной зависимостью воздерживаться от употребления наркотика после дезинтоксикации.
В дозе 50 мг блокирует фармакологический эффект 25 мг героина, введенного в/в, в течение 24 ч. При удваивании дозы налтрексона длительность блокирующего эффекта увеличивается до 48 ч, а при использовании утроенной дозы — до 72 ч.
Налтрексон почти полностью всасывается при пероральном приеме, 95% метаболизируется в печени в фармакологически активные метаболиты, главный из которых — 6-β-налтрексон — также является прямым антагонистом опиатов. Второй метаболит — 2-гидрокси-3-метокси-6-β-налтрексон. Налтрексон и его метаболиты выводятся в основном с мочой. Количество свободного налтрексона, выводимого с мочой, составляет <1% принятой перорально дозы, а количество свободного и связанного 6-β-налтрексона — примерно 38% перорально принятой дозы налтрексона.
Фармакокинетический профиль налтрексона указывает на то, что исходное вещество и его метаболиты подвергаются внутрипеченочной рециркуляции. Cmax в плазме крови налтрексона и 6-β-налтрексона достигается в течение 1 ч после перорального приема. Налтрексон не кумулирует в организме при длительном применении, тогда как концентрация 6-β-налтрексона в плазме крови существенно возрастает (метаболит имеет больший T½).
комплексное лечение наркомании (опиатной зависимости).
лечение налтрексоном начинают после воздержания пациента от приема наркотиков в течение 7–10 дней (при отсутствии проявлений синдрома абстиненции). Воздержание от употребления наркотиков идентифицируют по показателям лабораторных исследований мочи на содержание опиоидов. Лечение начинают при отрицательной провокационной пробе с 0,5 мг налоксона. Налоксоновую пробу не проводят пациентам с симптомами абстиненции и при выявлении опиатов в моче. Налоксоновую пробу можно повторить через 24 ч.
Лечение налтрексоном начинают с осторожностью, постепенно повышая дозу. Вначале назначают 20 мг внутрь в виде р-ра. При отсутствии в течение 1 ч признаков синдрома отмены больному дают оставшуюся дневную дозу препарата (30 мг). Врачу следует контролировать акт проглатывания р-ра препарата.
После введения начальной дозы налтрексон назначают по 50 мг каждые 24 ч (применения налтрексона в указанной дозе достаточно для блокирования эффектов опиатов, вводимых парентерально, например 25 мг героина, введенного в/в).
Можно использовать и более гибкие схемы лечения:
1) 50 мг в первые 5 дней недели и 100 мг в субботу;
2) 100 мг каждые 2 дня или 150 мг каждые 3 дня;
3) 100 мг в понедельник, 100 мг во вторник и 150 мг в пятницу.
налтрексон противопоказан больным, получающим лечение наркотическими анальгетиками, при наличии выраженной опиатной зависимости и синдрома абстиненции, пациентам, которым не проведена провокационная проба с налоксоном, при остром гепатите и печеночной недостаточности, непереносимости налтрексона и положительном результате анализа мочи на наличие опиатов. Не установлена безопасность применения налтрексона у детей в возрасте до 18 лет, в период беременности и кормления грудью.
в 10% случаев — нарушения сна, состояние тревоги, повышенная нервная возбудимость, болезненные судороги, тошнота, рвота, общая слабость, суставная или мышечная боль, головная боль; менее чем в 10% случаев — анорексия, диарея, запор, повышенная возбудимость, состояние прострации, раздражительность, головокружение, кожные высыпания, замедленная эякуляция, снижение потенции, озноб; реже чем в 1% случаев — гиперемия слизистой оболочки носа, зуд, ринорея, чиханье, ощущение сухости во рту, повышенное слизеотделение, синусит, затрудненное дыхание, трахеофония, кашель, одышка, носовые кровотечения, флебит, отеки, повышение АД, неспецифические изменения ЭКГ, тахикардия, метеоризм, геморрой, ульцерогенное действие, учащение или нарушение мочеиспускания, повышение или снижение либидо, повышенная секреция сальных желез, акне, эпидермофития стоп, изменения кожи, соответствующие I степени отморожения, алопеция, депрессия, паранойя, повышенная утомляемость, спутанность сознания, дезориентация во времени и пространстве, галлюцинации и ночные кошмары, снижение остроты зрения, боль и ощущение жжения в глазах, светобоязнь, болезненность и шум в ушах, повышенный аппетит, изменение массы тела, патологическая зевота, сонливость, лихорадка, боль в паховой области, увеличение лимфатических узлов, ощущение жара в конечностях, внезапного прилива крови к лицу, повышение активности трансаминаз в плазме крови, лимфоцитоз. Описан один случай возникновения идиопатической тромбоцитопенической пурпуры у больного, который, возможно, был сенсибилизирован к налтрексону в ходе предыдущего лечения; после отмены налтрексона и назначения кортикостероидной терапии наступило выздоровление.
налтрексон является полным опиатным антагонистом и не вызывает развития толерантности, физической или психической зависимости.
Больного, получающего лечение налтрексоном, следует предупредить о том, что неконтролируемый прием опиатов в этот период может привести к тяжелому синдрому абстиненции вплоть до развития комы. Больной должен иметь при себе карточку назначений налтрексона для информирования медицинских работников в случае оказания неотложной помощи. При необходимости преодоления блокады опиатных рецепторов (вводный наркоз, обезболивание при неотложных состояниях) используют высокие дозы короткодействующих наркотиков, чтобы снизить риск угнетения дыхания и развития циркуляторного коллапса.
Налтрексон может вызвать нежелательный эффект искусственной абстиненции. При длительном лечении налтрексоном необходим ежемесячный лабораторный контроль функционального состояния печени.
некоторые препараты, содержащие в своем составе опиаты (противокашлевые, антидиарейные средства, анальгетики), могут не оказать терапевтического действия у больных, принимающих налтрексон. Случаи несовместимости с другими препаратами не описаны.
при проведении клинического исследования, в ходе которого больные принимали 800 мг налтрексона в сутки в течение 1 нед, признаков передозировки не выявлено. При необходимости проводят симптоматическую терапию.