НЕВИРАПИН (NEVIRAPINUM)

невирапин является индуктором печеночных энзимов цитохрома Р450 (CYP 3A, CYP 2B) и может приводить к снижению концентрации в плазме крови других препаратов, которые применяются одновременно и интенсивно метаболизируются CYP 3A или CYP 2B, поэтому может возникнуть необходимость в коррекции доз.

Не требуется коррекции доз при одновременном назначении с цидовудином, диданозином, залцитабином или ламивудином.

При одновременном применении с саквинавиром AUC для саквинавира уменьшается в среднем на 24%, но существенно не изменяется для невирапина. Клиническое значение этого факта не установлено.

Не требуется коррекции при одновременном применении с ритонавиром.

Одновременное применение с индинавиром приводит к уменьшению AUC для последнего в среднем на 28% и не вызывает существенных изменений уровня невирапина в плазме крови. Клиническое значение этого факта не установлено. Когда индинавир принимают в дозе 200 мг 2 раза в сутки, необходимо рассмотреть возможность повышения дозы индинавира до 1 мг каждые 8 ч.

Одновременный прием с нелфинавиром не вызывает существенных изменений параметров фармакокинетики нелфинавира.

Невирапин не следует назначать одновременно с кетоконазолом, поскольку это может вызвать значительное изменение фармакокинетики препаратов (уменьшение AUC для кетоконазола в среднем на 63% и его максимальной концентрации в среднем на 40%); уровень невирапина при этом повышается на 15–28%.

Влияние невирапина на фармакокинетику итраконазола не установлено, также не установлено его влияние на фармакокинетику рифампина; напротив, рифампин вызывает значительное уменьшение AUC (на 58%) и C max (50%) невирапина. Анализ результатов клинического исследования в подгруппах выявил, что при одновременном применении рифабутина исходная концентрация невирапина снижалась на 16%.

Ингибиторы CYP изоэнзима могут влиять на фармакокинетику невирапина. Лекарственное взаимодействие невирапин–кларитромицин приводит к значительному уменьшению AUC (30%), снижению C max (21%) для кларитромицина и к не менее существенному их повышению (соответственно на 58 и 62%) для активного метаболита 14-он кларитромицина. Установлено увеличение AUC (26%) и повышение C max для невирапина.

При одновременном применении с циметидином концентрация невирапина повышается в среднем на 7%.

Невирапин может снижать концентрацию гормонов, содержащихся в контрацептивных средствах для перорального применения, в плазме крови, потому их следует на время лечения заменить другими, негормональными средствами контроля рождаемости.

В исследованиях in vitro с использованием микросом печени человека установлено, что на образование гидроксилированных метаболитов невирапина не влияло присутствие дапсона, рифабутина, рифампина и ко-тримоксазола, а кетоконазол и эритромицин значительно ингибируют их образование.

Необходимо отметить, что при одновременном применении с невирапином может снижаться концентрация в плазме крови других соединений, которые являются субстратами CYP 3A или CYP 2B6.

Невирапин может снижать концентрацию метадона в плазме крови, повышая его печеночный метаболизм. Есть сообщения о развитии наркотического абстинентного синдрома у пациентов, которых одновременно лечили невирапином и метадоном. Когда пациенты, которые получают метадон, начинают применять невирапин, может потребоваться коррекция дозы метадона.