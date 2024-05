фармакодинамика. Нинтеданиб — низкомолекулярный ингибитор тирозинкиназы, блокирующий рецепторы, в т.ч. рецепторы фактора роста тромбоцитов α и β (PDGFR-α, PDGFR-β) , рецепторы фактора роста фибробластов 1–3 (FGFR1, FGFR2, FGFR3) и рецепторы фактора роста эндотелия сосудов 1–3 (VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3).

Также нинтеданиб ингибирует следующие киназы: лимфоцитоспецифическую белковую тирозинкиназу (Lck), белковую тирозинкиназу (Lyn), протоонкогенную белковую тирозинкиназу (Src) и рецептор колониестимулирующего фактора 1 (CSF1R).

Нинтеданиб конкурентно взаимодействует с АТФ-связывающим участком этих киназ и блокирует внутриклеточные сигнальные каскады (пути), участвующие в патогенезе ремоделирования фиброзной ткани при интерстициальных заболеваниях легких.

Нинтеданиб ингибирует процессы, предположительно, участвующие в инициации развития фиброза, высвобождении профиброзных медиаторов из моноцитарных клеток периферической крови и поляризации макрофагов в альтернативно активированные макрофаги.

Нинтеданиб ингибирует фундаментальные процессы фиброза органов, пролиферацию и миграцию фибробластов, их трансформацию в активный фенотип миофибробластов и секрецию внеклеточного матрикса.

В доклинических иследованиях было показано, что нинтеданиб оказывает противовоспалительное действие и демонстрирует антифибротический эффект в легких, коже, сердце, почках и печени.

Также нинтеданиб обладает сосудистой активностью. Он уменьшает дермальный микрососудистый апоптоз эндотелиальных клеток и замедляет ремоделирование легочных сосудов за счет уменьшения пролиферации гладкомышечных клеток сосудов, толщины стенок легочных сосудов и процента обтурированных легочных сосудов.

Фармакокинетика.

Абсорбция. C max нинтеданиба в плазме крови достигается через ≈2–4 ч после его приема per os. Абсолютная биодоступность при приеме здоровыми добровольцами дозы 100 мг нинтеданиба составляет 4,69%. Экспозиция нинтеданиба увеличивается дозозависимо при применении дозы в диапазоне от 50 до 450 мг 1 раз в сутки, а также при применении дозы в диапазоне от 150 до 300 мг 2 раза в сутки.

Равновесные концентрации нинтеданиба в плазме крови достигаются максимум в течение 1 нед после начала приема.

При приеме нинтеданиба непосредственно после еды его экспозиция увеличивается на ≈20% по сравнению с приемом нинтеданиба натощак.

Распределение нинтеданиба осуществляется путем двухфазной кинетики. После в/в инфузии нинтеданиба во время терминальной фазы определяется значительный объем распределения в равновесном состоянии (V d, ss ) — 1050 л.

Нинтеданиб отлично связывается (97,8%) с белками плазмы крови, преимущественно — с альбумином.

Метаболизм нинтеданиба в основном происходит путем гидролиза эстеразами, что приводит к образованию свободного кислого метаболита нинтеданиба (BIBF 1202). Затем происходит глюкуронидация BIBF 1202 изоферментами УДФ-глюкуронилтрансферазы (UGT), а именно: UGT1A1, UGT1A7, UGT1A8 и UGT1A10, с образованием глюкуронида BIBF 1202.

Метаболизм нинтеданиба с участием изоферментов цитохрома P450 (CYP) незначительный. CYP3A4 — основной изофермент, который играет основную роль в этом процессе.

Выведение. Общий клиренс плазмы крови после в/в инфузии нинтеданиба значительный —1390 мл/мин.

Выведение с мочой неизмененного нинтеданиба в течение 48 ч после его приема per os — ≈0,05% от принятой дозы, а после в/в введения — ≈1,4%. Почечный клиренс нинтеданиба — 20 мл/мин.

После приема per os нинтеданиба, меченого радиоактивным изотопом 14C, он выводится преимущественно с желчью и определяется в кале (93,4% от принятой лозы). Доля почечной экскреции в общем клиренсе является незначительной (0,649% от принятой дозы).

Выведение нинтеданиба считается полным (>90%) через 4 сут после приема. Терминальный T ½ — 10-15 ч.