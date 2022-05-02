НАТРИЯ ТЕТРАДЕЦИЛ СУЛЬФАТ (NATRII TETRADECYLIS SULFAS) Действующее вещество
натрия тетрадецил сульфат — веносклерозирующее средство. Обладает поверхностно-активными, тромбообразующими свойствами. При введении в вены вызывает тромбообразование с последующей организацией тромба и его срастанием со стенкой сосуда. Не оказывает заметного влияния на функции центральной и периферической нервной системы, сердечно-сосудистой системы, функции печени и почек, биохимические показатели крови и мочи. При попадании в периваскулярные ткани оказывает раздражающее действие.
консервативное инъекционно-склерозирующее лечение больных с начальными и неосложненными формами умеренно выраженного варикозного расширения поверхностных вен нижних конечностей при установленной хорошей проходимости глубоких и коммуникативных вен, а также в случае, когда оперативное удаление всех варикозных участков невыполнимо; комплексное лечение или послеоперационный период для склеротерапии «отключенных» варикозных притоков подкожных вен (1% и 3% р-ры); варикозное расширение вен пищевода, кожные бугорчатые ангиомы у детей, липомы, кисты сальных желез.
перед проведением курса веносклерозирующей терапии, необходимо провести пробное введение для выявления возможной индивидуальной непереносимости. В положении больного стоя, перпендикулярно поверхности кожи вводят иглу (без шприца) в наиболее выраженный, дистально расположенный варикозный узел. Как только из иглы начинает поступать кровь, больного укладывают на спину, а конечность поднимают под углом 30–40°. После введения место пункции прижимают стерильным марлевым шариком и закрывают повязкой, а ногу, оставшуюся в приподнятом положении, бинтуют эластичным бинтом от пальцев стопы до верхней трети бедра. Для предупреждения возможного повреждающего действия на эндотелий глубоких вен с их последующим тромбозом, больным рекомендуют сразу после инъекции энергично ходить не менее 2–3 ч. При необходимости проведения поэтапного инъекционно-склерозирующего лечения, склерозирование поверхностных вен начинают с боковых ветвей, а введение в основной венозный ствол проводят в последнюю очередь. При умеренно выраженном варикозе и наличии мягких, легко спадающихся узлов показано применение 1% р-ра, а при наличии крупных узлов с утолщенными плотными стенками — 3% р-ра. За один сеанс терапии вводят в 2–6 точек по 0,5–2 мл в каждую (предпочтительно по 1 мл). При наличии обширного распространенного варикозного процесса инъекции р-ра повторяют 2–10 раз с интервалами в 3–5 дней. Максимальное количество натрия тетрадецил сульфата на курс лечения составляет 6–30 мл 1% р-ра или 4–10 мл 3% р-ра.
повышенная чувствительность, острый тромбоз и непроходимость глубоких вен голени и бедра, сопутствующий острый тромбофлебит, обширное и выраженное варикозное расширение вен с недостаточностью клапанов, варикоз вследствие абдоминальных опухолей и новообразований органов малого таза, мигрирующие флебиты, облитерирующий эндартериит, флебосклероз, лихорадка, аллергические заболевания и состояния, флегмона, сахарный диабет, токсический гипертиреоз, БА, онкологические заболевания, острые инфекции, туберкулез, сепсис, нарушение клеточного состава крови, острые респираторные или кожные заболевания, общие заболевания, требующие соблюдения постельного режима, болезни сердца с явлениями декомпенсации, период беременности и кормления грудью.
местные реакции — гиперемия, жжение, болезненность, пигментация, интраварикозная гематома в месте введения, восходящий флебит с или без сопутствующего перифлебита. Системные реакции — головная боль, тошнота, рвота, аллергические реакции (крапивница, бронхоспазм, лихорадка, анафилактический шок), тромбоз легочных вен, системные инфекции (вследствие некроза кожи в месте инъекции). При случайном в/а введении — облитерация приводящего сосуда (вплоть до необходимости проведения ампутации конечности), эмболии (даже через 4 мес после процедуры); при паравенозном введении — развитие некроза мягких тканей.
склерозирование вен проводят с осторожностью, только при наличии проходимости глубоких и коммуникативных вен нижних конечностей. Избегать экстравазации лекарственного средства и в/а введения.
несовместим с гепарином. Не рекомендуется сочетать с пероральными контрацептивами.