НАТРИЯ ТЕТРАДЕЦИЛ СУЛЬФАТ (NATRII TETRADECYLIS SULFAS)

перед проведением курса веносклерозирующей терапии, необходимо провести пробное введение для выявления возможной индивидуальной непереносимости. В положении больного стоя, перпендикулярно поверхности кожи вводят иглу (без шприца) в наиболее выраженный, дистально расположенный варикозный узел. Как только из иглы начинает поступать кровь, больного укладывают на спину, а конечность поднимают под углом 30–40°. После введения место пункции прижимают стерильным марлевым шариком и закрывают повязкой, а ногу, оставшуюся в приподнятом положении, бинтуют эластичным бинтом от пальцев стопы до верхней трети бедра. Для предупреждения возможного повреждающего действия на эндотелий глубоких вен с их последующим тромбозом, больным рекомендуют сразу после инъекции энергично ходить не менее 2–3 ч. При необходимости проведения поэтапного инъекционно-склерозирующего лечения, склерозирование поверхностных вен начинают с боковых ветвей, а введение в основной венозный ствол проводят в последнюю очередь. При умеренно выраженном варикозе и наличии мягких, легко спадающихся узлов показано применение 1% р-ра, а при наличии крупных узлов с утолщенными плотными стенками — 3% р-ра. За один сеанс терапии вводят в 2–6 точек по 0,5–2 мл в каждую (предпочтительно по 1 мл). При наличии обширного распространенного варикозного процесса инъекции р-ра повторяют 2–10 раз с интервалами в 3–5 дней. Максимальное количество натрия тетрадецил сульфата на курс лечения составляет 6–30 мл 1% р-ра или 4–10 мл 3% р-ра.