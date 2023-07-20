НАНДРОЛОН (NANDROLONUM) Действующее вещество
синтетическое производное тестостерона с выраженным пролонгированным анаболическим действием. Способствует синтезу белка в тканях, утилизации азота, кальция, натрия, калия, хлоридов и фосфатов, что приводит к увеличению мышечной массы и ускорению роста костей.
состояния повышенного белкового катаболизма (в сочетании с адекватной диетой), в том числе диабетическая ретинопатия, прогрессирующая мышечная дистрофия, инфантильная мышечная атрофия (синдром Верднига — Гоффманна); постменопаузальный и старческий остеопороз; задержка роста у детей с заболеваниями гипофиза (обычно после периода полового созревания); в качестве паллиативного лечения у больных с неоперабельной злокачественной опухолью молочной железы, особенно в случае развития метастазов в кости; гломерулонефрит (в сочетании с высококалорийной низкобелковой диетой), в целях предотвращения уремии; обширные ожоги (для предотвращения значительной потери белков).
в/м. Взрослым обычно назначают в дозе 25–100 мг 1 раз с интервалом 3–4 нед. При почечной недостаточности (уремия) можно назначать в дозе 50 мг 1 раз в неделю. Детям вводят в дозе 0,4 мг/кг 1 раз с интервалом 3–4 нед.
карцинома предстательной или грудной железы у мужчин; период беременности (опасность маскулинизации плода); нефротический синдром.
могут быть связаны с андрогенным или анаболическим эффектами нандролона. При применении в высоких дозах или в течение длительного времени в ранний пубертатный период может отмечаться преждевременное закрытие зон роста костей и приостановка роста скелета. У женщин могут наблюдаться признаки вирилизации, подавление функции яичников, нарушения менструального цикла, повышение либидо. Возможны изменения показателей функции печени.
следует с осторожностью назначать пациентам, принимающим непрямые антикоагулянты или пероральные противодиабетические средства.