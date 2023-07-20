состояния повышенного белкового катаболизма (в сочетании с адекватной диетой), в том числе диабетическая ретинопатия, прогрессирующая мышечная дистрофия, инфантильная мышечная атрофия (синдром Верднига — Гоффманна); постменопаузальный и старческий остеопороз; задержка роста у детей с заболеваниями гипофиза (обычно после периода полового созревания); в качестве паллиативного лечения у больных с неоперабельной злокачественной опухолью молочной железы, особенно в случае развития метастазов в кости; гломерулонефрит (в сочетании с высококалорийной низкобелковой диетой), в целях предотвращения уремии; обширные ожоги (для предотвращения значительной потери белков).