НАТАМИЦИН (NATAMYCINUM) Действующее вещество
противогрибковый полиеновый антибиотик группы макролидов широкого спектра действия. Действует фунгицидно. Натамицин связывает стеролы клеточных мембран, нарушая их целость и функции, что приводит к гибели микроорганизмов. К натамицину чувствительны большинство патогенных дрожжевых грибов, особенно Candida albicans. Менее чувствительны к натамицину дерматофиты. Случаев резистентности к натамицину в клинической практике не отмечено.
Натамицин практически не абсорбируется в пищеварительном тракте, с поверхности кожи и слизистых оболочек.
грибковые заболевания кожи и слизистых оболочек, вызванные чувствительными к натамицину возбудителями, в том числе: грибковые заболевания полости рта, включая острый псевдомембранозный и острый атрофический кандидоз у пациентов с кахексией, иммунной недостаточностью, а также после терапии антибиотиками, ГКС, цитостатиками; отомикоз, наружный отит, первично вызванный грибами или осложнившийся кандидозом; кандидоз кожи и ногтей; кандидоз кишечника; вагинит, вульвит, вульвовагинит, баланопостит, вызванные главным образом грибами Candida; дерматомикозы.
Натамицин может быть применен в качестве дополнительного средства при лечении дерматомикоза гризеофульвином.
дерматомикозы (в том числе кандидоз кожи и ногтей, опрелость у детей) — крем наносят на пораженную поверхность кожи, ногти 1 или несколько раз в сутки.
Отомикоз — перед применением натамицина наружный слуховой проход очищают, затем смазывают 2% кремом 1 или несколько раз в сутки. После применения крема в слуховой проход помещают тампон из натурального материала (хлопка, шерсти).
Кандидоз кишечника — взрослым назначают внутрь по 100 мг 4 раза в сутки, обычно в течение 1 нед; детям — по 100 мг 2 раза в сутки.
Вагинит, вульвит, вульвовагинит — интравагинально по 100 мг в форме суппозиториев в течение 3–6 дней. Суппозиторий вводят глубоко во влагалище в положении лежа 1 раз в сутки на ночь. При длительном течении вагинита, вызванного Саndida albicans, дополнительно назначают внутрь (по 100 мг 4 раза в сутки в течение 10–20 дней) для санации очага кандидозной инфекции в кишечнике и крем для лечения кандидозного поражения половых органов партнера.
Баланопостит — крем наносят на пораженные участки кожи 1 или несколько раз в сутки. Продолжительность курса терапии устанавливают индивидуально. После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжать лечение еще несколько дней.
повышенная чувствительность к натамицину.
при приеме внутрь в первые дни лечения возможны тошнота и диарея, исчезающие самостоятельно в ходе лечения. При применении крема, вагинальных суппозиториев возможны слабовыраженное местное раздражение, ощущение жжения.
не описаны.
не описана.