дерматомикозы (в том числе кандидоз кожи и ногтей, опрелость у детей) — крем наносят на пораженную поверхность кожи, ногти 1 или несколько раз в сутки.

Отомикоз — перед применением натамицина наружный слуховой проход очищают, затем смазывают 2% кремом 1 или несколько раз в сутки. После применения крема в слуховой проход помещают тампон из натурального материала (хлопка, шерсти).

Кандидоз кишечника — взрослым назначают внутрь по 100 мг 4 раза в сутки, обычно в течение 1 нед; детям — по 100 мг 2 раза в сутки.

Вагинит, вульвит, вульвовагинит — интравагинально по 100 мг в форме суппозиториев в течение 3–6 дней. Суппозиторий вводят глубоко во влагалище в положении лежа 1 раз в сутки на ночь. При длительном течении вагинита, вызванного Саndida albicans, дополнительно назначают внутрь (по 100 мг 4 раза в сутки в течение 10–20 дней) для санации очага кандидозной инфекции в кишечнике и крем для лечения кандидозного поражения половых органов партнера.

Баланопостит — крем наносят на пораженные участки кожи 1 или несколько раз в сутки. Продолжительность курса терапии устанавливают индивидуально. После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжать лечение еще несколько дней.