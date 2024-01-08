НИСТАТИН (NYSTATINUM) Действующее вещество
антибиотик полиеновой группы, продуцируемый Streptomyces noursei. Избирательно действует на патогенные, особенно дрожжеподобные грибы рода Candida и на аспергиллы. Плохо всасывается в пищеварительном тракте (большая часть выводится с калом). Малотоксичен.
заболевания, вызванные грибами рода Cаndida (профилактика и лечение), в том числе кандидоз слизистых оболочек (рта, влагалища), кожи и внутренних органов (пищеварительного тракта, легких, почек).
Назначают для профилактики развития кандидоза при длительной терапии препаратами группы пенициллина и другими антибиотиками, особенно при пероральном применении антибиотиков тетрациклинового ряда, хлорамфеникола, неомицина и других, а также ослабленным и истощенным больным.
Суппозитории ректальные — профилактика и лечение кандидоза слизистой оболочки нижних отделов кишечника. С профилактической целью назначают для предупреждения развития кандидоза при длительной антибиотикотерапии.
взрослым назначают внутрь по 500 000 ЕД нистатина 3–4 раза в сутки или по 250 000 ЕД 6–8 раз в сутки. Суточная доза составляет 1 500 000–3 000 000 ЕД. При тяжелом генерализованном кандидозе суточная доза может быть повышена до 4 000 000–6 000 000 ЕД.
Применение нистатина внутрь можно сочетать с нанесением на пораженные участки кожи в форме мази.
Детям в возрасте до 1 года назначают по 100 000–125 000 ЕД, от 1 года до 3 лет — по 250 000 ЕД 3–4 раза в сутки, старше 13 лет — от 1 000 000 до 1 500 000 ЕД/сут в 4 приема. Средняя продолжительность лечения — 10–14 дней.
При хронических рецидивирующих и генерализованных кандидозах проводят повторные курсы терапии с перерывами между ними 2–3 нед.
Ректально назначают по 250 000 или 500 000 ЕД 2 раза в сутки. Средняя продолжительность лечения — 10–14 дней.
повышенная чувствительность к нистатину.
возможны тошнота, рвота, диарея, лихорадка, озноб. В таких случаях дозу нистатина следует снизить.