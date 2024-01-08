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Активные вещества — “Н”НИСТАТИН (NYSTATINUM)

НИСТАТИН (NYSTATINUM) Действующее вещество

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Найдено: 7 препаратов
Нистатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500000 ед, блистер, № 20; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нистатин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500000 ед, блистер, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 940 аптеках
от 37,83 грн
Цены в аптеках
Нистатиновая мазь мазь, 100000 ед/г, туба, 15 г, № 1; Лубныфарм
Нистатиновая мазь Мазь, 100000 ед/г, туба, 15 г, № 1 Лубныфарм
В 834 аптеках
от 39,00 грн
Цены в аптеках
Нистатин суппозитории ректальные, 500000 ед, стрип, в пачке, в пачке, № 10; Монфарм
Нистатин Суппозитории ректальные, 500000 ед, стрип, в пачке, в пачке, № 10 Монфарм
В 579 аптеках
от 106,89 грн
Цены в аптеках
Нистатин-Здоровье суспензия оральная, 100000 ме/мл, флакон, 50 мл, № 1; Здоровье
Нистатин-Здоровье Суспензия оральная, 100000 ме/мл, флакон, 50 мл, № 1 Здоровье
В 124 аптеках
от 147,10 грн
Цены в аптеках
Нистатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой, 500000 ед, блистер, в коробке, в коробке, № 20; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нистатин-Здоровье Таблетки, покрытые оболочкой, 500000 ед, блистер, в коробке, в коробке, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 30 аптеках
от 27,18 грн
Цены в аптеках
Нистатин суппозитории ректальные, 250000 ед, стрип, в пачке, в пачке, № 10; Монфарм
Нистатин Суппозитории ректальные, 250000 ед, стрип, в пачке, в пачке, № 10 Монфарм
В 7 аптеках других городов
от 72,36 грн
Цены в других городах
Нистатин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой, 500000 ед, блистер, в коробке, в коробке, № 10; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нистатин-Здоровье Таблетки, покрытые оболочкой, 500000 ед, блистер, в коробке, в коробке, № 10 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки п/о, мазь, суппозитории ректальные.
НИСТАТИН (NYSTATINUM)
CAS №: 1400-61-9 C47H75NO17
USPDDN: Nystatin.
Форма выпуска: таблетки п/о, мазь, суппозитории ректальные.

антибиотик полиеновой группы, продуцируемый Streptomyces noursei. Избирательно действует на патогенные, особенно дрожжеподобные грибы рода Candida и на аспергиллы. Плохо всасывается в пищеварительном тракте (большая часть выводится с калом). Малотоксичен.

заболевания, вызванные грибами рода Cаndida (профилактика и лечение), в том числе кандидоз слизистых оболочек (рта, влагалища), кожи и внутренних органов (пищеварительного тракта, легких, почек).
Назначают для профилактики развития кандидоза при длительной терапии препаратами группы пенициллина и другими антибиотиками, особенно при пероральном применении антибиотиков тетрациклинового ряда, хлорамфеникола, неомицина и других, а также ослабленным и истощенным больным.
Суппозитории ректальные — профилактика и лечение кандидоза слизистой оболочки нижних отделов кишечника. С профилактической целью назначают для предупреждения развития кандидоза при длительной антибиотикотерапии.

взрослым назначают внутрь по 500 000 ЕД нистатина 3–4 раза в сутки или по 250 000 ЕД 6–8 раз в сутки. Суточная доза составляет 1 500 000–3 000 000 ЕД. При тяжелом генерализованном кандидозе суточная доза может быть повышена до 4 000 000–6 000 000 ЕД.
Применение нистатина внутрь можно сочетать с нанесением на пораженные участки кожи в форме мази.
Детям в возрасте до 1 года назначают по 100 000–125 000 ЕД, от 1 года до 3 лет — по 250 000 ЕД 3–4 раза в сутки, старше 13 лет — от 1 000 000 до 1 500 000 ЕД/сут в 4 приема. Средняя продолжительность лечения — 10–14 дней.
При хронических рецидивирующих и генерализованных кандидозах проводят повторные курсы терапии с перерывами между ними 2–3 нед.
Ректально назначают по 250 000 или 500 000 ЕД 2 раза в сутки. Средняя продолжительность лечения — 10–14 дней.

повышенная чувствительность к нистатину.

возможны тошнота, рвота, диарея, лихорадка, озноб. В таких случаях дозу нистатина следует снизить.