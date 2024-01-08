НИСТАТИН (NYSTATINUM)

взрослым назначают внутрь по 500 000 ЕД нистатина 3–4 раза в сутки или по 250 000 ЕД 6–8 раз в сутки. Суточная доза составляет 1 500 000–3 000 000 ЕД. При тяжелом генерализованном кандидозе суточная доза может быть повышена до 4 000 000–6 000 000 ЕД.

Применение нистатина внутрь можно сочетать с нанесением на пораженные участки кожи в форме мази.

Детям в возрасте до 1 года назначают по 100 000–125 000 ЕД, от 1 года до 3 лет — по 250 000 ЕД 3–4 раза в сутки, старше 13 лет — от 1 000 000 до 1 500 000 ЕД/сут в 4 приема. Средняя продолжительность лечения — 10–14 дней.

При хронических рецидивирующих и генерализованных кандидозах проводят повторные курсы терапии с перерывами между ними 2–3 нед.

Ректально назначают по 250 000 или 500 000 ЕД 2 раза в сутки. Средняя продолжительность лечения — 10–14 дней.