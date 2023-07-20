Нитрендипин (NITRENDIPINUM) Действующее вещество
параметры фармакодинамики. Нитрендипин относится к группе антагонистов кальция — производных 1,4-дигидропиридина, демонстрируя селективную блокировку каналов, пропускающих ионы кальция через липидный слой мембраны клеток, преимущественно в периферических кровеносных сосудах. Способен проявлять следующие фармакологические воздействия: селективное расширение периферических сосудов, что приводит к снижению АД, а также антистенокардитический и нефропротективный эффект. Антигипертензивный эффект проявляется в результате уменьшения проникновения ионов кальция через клеточные мембраны гладких мышц сосудистой стенки. Это ведет к снижению сократимости сосудистых мышц, что, со своей стороны, вызывает дилатацию периферических артерий; снижает ОПСС и чрезмерно высокое АД. Нитрендипин также обладает умеренными натрийуретическими свойствами, в основном на старте терапии.
Фармакокинетические характеристики. После приема внутрь нитрендипин абсорбируется в ЖКТ быстро и полностью. Абсорбция составляет 88%. Время достижения Сmax в плазме крови — от 1 до 3 ч. Средняя Сmax варьирует в пределах от 6,1 до 19 мкг/л. Вследствие выраженного эффекта первого прохождения через печень системная биодоступность нитрендипина не превышает 20–30%. С альбуминами в плазме крови связывается 96–98% вещества. Таким образом, выведение нитрендипина путем гемодиализа или перитонеального диализа невозможно. В равновесном состоянии объем распределения нитрендипина достигает 5–9 л/кг массы тела. Нитрендипин практически полностью подлежит биотрансформации посредством окислительных реакций в печени, формируя неактивные метаболиты. Около 77% принятой дозы выводится из организма с мочой, до 0,1% — в неизмененном состоянии, остаток — через желчь и кал в форме метаболитов. Т½ нитрендипина из плазмы крови — около 8–12 ч. Нет доказательств кумуляции в организме активной субстанции или метаболитов в стационарной фазе. При наличии хронической патологии печени Т½ нитрендипина из организма повышается в 2–3 раза. Больным с почечной недостаточностью легкой и умеренной тяжести корректировать дозу нитрендипина не требуется.
АГ у взрослых пациентов.
взрослым перорально с утра после приема пищи. Таблетки вынимать из упаковки непосредственно перед приёмом, не измельчать, запить водой в достаточном объеме.
Суточная доза препарата — 20 мг. Можно поделить на 2 приёма. Максимальная суточная доза составляет 40 мг в 2 приема.
Больным с патологией печени следует начинать терапию с более низкой дозы — 10 мг/сут.
Учитывая индивидуальные потребности пациента, врач назначает дозу и частоту приема препарата. Для достижения наилучшего лечебного результата следует выбирать дозу с учетом состояния пациента, его реакции на прием лекарственного средства и переносимости. Продолжительность курса терапии зависит от состояния пациента.
В ситуациях, когда АД значительно снижается, даже при приеме небольшой дозы, нужно пересмотреть подход к лечению.
гиперчувствительность к активному веществу или другому блокатору кальциевых каналов — производному 1,4-дигидропиридина или к любому компоненту препарата; кардиогенный шок; аортальный или субаортальный стеноз тяжелой степени; нестабильная стенокардия; острый инфаркт миокарда (в период до 28 дней); совместное применение с рифампицином; применение беременным и кормящим грудью.
аллергические реакции, в частности со стороны кожи и ангионевротический отек, отеки аллергического характера. Повышенная тревожность, нарушения сна. Головная боль, мигрень, повышенная усталость, головокружение, понижение тактильной чувствительности. Расстройства зрения, шум в ушах. Пальпитация, боль за грудиной, повышение ЧСС, нарушения сердечного ритма, некроз сердечной мышцы. Вазодилатация, гиперемия кожи, понижение АД. Диспное, эпистаксис. Повышенное газообразование в ЖКТ, боль в области живота, диспептические явления, обстипация. Повышение активности АлАТ, АсАТ. Чрезмерное выделение мочи. Боль в мышцах.
противопоказано совместное применение с рифампицином (ввиду существенной стимуляции рифампицином CYP 3A4), что снижает гипотензивное действие нитрендипина.
Антиконвульсанты — стимуляторы активности CYP 3A4 (фенитоин, фенобарбитал, карбамазепин) уменьшают биодоступность нитрендипина и соответственно ослабляют его действие.
Одновременное применение с диуретиками, блокаторами β-адренорецепторов, ингибиторами АПФ, блокаторами рецепторов ангиотензина I, другими блокаторами кальциевых каналов, α-адреноблокаторами, ингибиторами ФДЭ-5 и α-метилдопа усиливает гипотензивное действие.
Вероятность повышения уровня нитрендипина в крови и, соответственно, усиления его действия, увеличивается при совместном применении с грейпфрутом, грейпфрутовым соком и препаратами, подавляющими активность CYP 3A4, такими как циметидин и ранитидин, противогрибковые средства азолового ряда, нефазодон, флуоксетин, вальпроевая кислота, макролиды (за исключением азитромицина), ингибиторы вирусной протеазы, квинапристин (дальфопристин). В таких случаях рекомендуется тщательный мониторинг АД и, при необходимости, коррекция дозы нитрендипина.
При одновременном применении с препаратами, снижающими тонус скелетных мышц (панкуроний, векуроний), возможно усиление и удлинение периода их действия.
Совместный прием с дигоксином повышает риск развития гликозидной интоксикации.
симптомы: гиперемия, головная боль, снижение кровяного давления (с развитием циркуляторного коллапса), повышение или снижение ЧСС.
Лечение: промывание ЖКТ, прием карболена. Тщательный мониторинг жизненно важных показателей организма. При существенном снижении АД следует применять допамин и норэпинефрин, но с учетом потенциальных нежелательных эффектов катехоламинов, прежде всего в отношении аритмии.
При снижении ЧСС следует ввести в/в атропин или орципреналин (подобно терапии при передозировке другими антагонистами кальция). Вероятно повторное применение в виде в/в инъекций 10 мл 10% р-ра кальция глюконата или кальция хлорида с последующей в/в инфузией р-ра кальция (важно избежать гиперкальциемии). В таких случаях также могут быть эффективны высокие дозы катехоламинов.
Далее применяют симптоматическую терапию. Нитрендипин не выводится из организма путём диализа.