параметры фармакодинамики. Нитрендипин относится к группе антагонистов кальция — производных 1,4-дигидропиридина, демонстрируя селективную блокировку каналов, пропускающих ионы кальция через липидный слой мембраны клеток, преимущественно в периферических кровеносных сосудах. Способен проявлять следующие фармакологические воздействия: селективное расширение периферических сосудов, что приводит к снижению АД, а также антистенокардитический и нефропротективный эффект. Антигипертензивный эффект проявляется в результате уменьшения проникновения ионов кальция через клеточные мембраны гладких мышц сосудистой стенки. Это ведет к снижению сократимости сосудистых мышц, что, со своей стороны, вызывает дилатацию периферических артерий; снижает ОПСС и чрезмерно высокое АД. Нитрендипин также обладает умеренными натрийуретическими свойствами, в основном на старте терапии.

Фармакокинетические характеристики. После приема внутрь нитрендипин абсорбируется в ЖКТ быстро и полностью. Абсорбция составляет 88%. Время достижения С max в плазме крови — от 1 до 3 ч. Средняя С max варьирует в пределах от 6,1 до 19 мкг/л. Вследствие выраженного эффекта первого прохождения через печень системная биодоступность нитрендипина не превышает 20–30%. С альбуминами в плазме крови связывается 96–98% вещества. Таким образом, выведение нитрендипина путем гемодиализа или перитонеального диализа невозможно. В равновесном состоянии объем распределения нитрендипина достигает 5–9 л/кг массы тела. Нитрендипин практически полностью подлежит биотрансформации посредством окислительных реакций в печени, формируя неактивные метаболиты. Около 77% принятой дозы выводится из организма с мочой, до 0,1% — в неизмененном состоянии, остаток — через желчь и кал в форме метаболитов. Т ½ нитрендипина из плазмы крови — около 8–12 ч. Нет доказательств кумуляции в организме активной субстанции или метаболитов в стационарной фазе. При наличии хронической патологии печени Т ½ нитрендипина из организма повышается в 2–3 раза. Больным с почечной недостаточностью легкой и умеренной тяжести корректировать дозу нитрендипина не требуется.