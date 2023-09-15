НИТРОКСОЛИН (NITROXOLINUM)

внутрь во время или после еды. Для взрослых средняя суточная доза составляет 600–800 мг, максимальная — 1000–1200 мг. Суточную дозу разделяют на 3–4 приема с интервалом 6–8 ч. Курс лечения продолжается 10–14 дней. Для детей суточная доза составляет 10–30 мг/кг массы тела в 3–4 приема.

Максимальную дозу назначают при особенно упорных инфекциях и умеренной чувствительности возбудителя, а минимальную — для профилактики рецидивов инфекций мочевых путей. При хронических рецидивирующих процессах продолжительность курса лечения составляет от нескольких недель до нескольких месяцев.