НИТРОКСОЛИН (NITROXOLINUM) Действующее вещество
химиотерапевтическое средство широкого спектра действия, производное 8-оксихинолина. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе S. aureus, S. haemolyticus, S. faecalis, Diplococcus pneumoniae, N. gonorrhoeae, Corynebacterium diphtheriae, M. tuberculosis, E. coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., Shigella spp., Enterobacter spp., Pneumobacillus spp., B. subtilis, T. vaginalis, Candida spp., дерматофитов, плесневых грибов и некоторых возбудителей системных микозов. Устойчивость к нитроксолину развивается медленно.
Всасывается главным образом в желудке. Выделяется почками, поэтому в моче определяется высокая концентрация нитроксолина.
острые и хронические инфекции мочеполовой системы (пиелонефрит, цистит, уретрит, эпидидимит, инфицированная аденома или карцинома предстательной железы); профилактически при инструментальных манипуляциях (катетеризация мочевого пузыря, цистоскопия); препарат можно применять в период беременности для лечения инфекций мочевых путей различного генеза.
внутрь во время или после еды. Для взрослых средняя суточная доза составляет 600–800 мг, максимальная — 1000–1200 мг. Суточную дозу разделяют на 3–4 приема с интервалом 6–8 ч. Курс лечения продолжается 10–14 дней. Для детей суточная доза составляет 10–30 мг/кг массы тела в 3–4 приема.
Максимальную дозу назначают при особенно упорных инфекциях и умеренной чувствительности возбудителя, а минимальную — для профилактики рецидивов инфекций мочевых путей. При хронических рецидивирующих процессах продолжительность курса лечения составляет от нескольких недель до нескольких месяцев.
тяжелые поражения печени, неврит, полиневрит, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, III триместр беременности.
преходящие диспептические явления (главным образом тошнота), кожно-аллергические реакции, в отдельных случаях — тахикардия, атаксия, головная боль, парестезии, полинейропатии; возможно нарушение функции печени. Во время лечения нитроксолином моча окрашивается в шафраново-желтый цвет.
при одновременном приеме с антацидными средствами, содержащими магний, всасывание нитроксолина замедляется; нитроксолин снижает эффективность налидиксовой кислоты.