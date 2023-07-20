НИТРОФУРАЛ (NITROFURALUM)

наружно для смазывания пораженных участков кожи, перевязок, для введения в полость с гнойным содержимым, для закапывания в ухо.

Внутрь по 0,1 г 4–5 раз в сутки после еды в течение 5–6 дней. При необходимости через 3–4 дня назначают второй курс лечения по 0,1 г 4 раза в сутки в течение 3–4 дней. Высшие дозы внутрь: разовая — 0,1 г, суточная — 0,5 г.