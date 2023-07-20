Все аптеки Украины
Активные вещества — “Н”НИТРОФУРАЛ (NITROFURALUM)

НИТРОФУРАЛ (NITROFURALUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 4 препарата
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения, 40 мг, саше, 2 г, в картонной коробке, в карт. коробке, № 10; Исток-Плюс
Фурацилин Порошок для приготовления раствора для наружного применения, 40 мг, саше, 2 г, в картонной коробке, в карт. коробке, № 10 Исток-Плюс
В 354 аптеках
от 94,04 грн
Цены в аптеках
Фурацилин® таблетки для приготовления раствора для наружного применения, 20 мг, блистер, № 20; Галичфарм
Фурацилин® Таблетки для приготовления раствора для наружного применения, 20 мг, блистер, № 20 Галичфарм
В 293 аптеках
от 90,80 грн
Цены в аптеках
Фурацилин капли ушные, раствор, 0,066 %, флакон, 20 мл, № 1; Виола ФФ
Фурацилин Капли ушные, раствор, 0,066 %, флакон, 20 мл, № 1 Виола ФФ
В 232 аптеках
от 41,67 грн
Цены в аптеках
Фурацилин-Тернофарм порошок для приготовления раствора для наружного применения, 20 мг, саше, 0.94 г, № 30; Тернофарм
Фурацилин-Тернофарм Порошок для приготовления раствора для наружного применения, 20 мг, саше, 0.94 г, № 30 Тернофарм
В 214 аптеках
от 88,43 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: капли ушные, таблетки для приготовления р-ра для наружного применения, таблетки, р-р спиртовой для наружного применения.
НИТРОФУРАЛ (NITROFURALUM)
CAS №: 59-87-0 C6H6N4O4
MeSH, TSCAINV, USPDDN: 2-((5-нитро-2-фуранил)метилен)-гидразинкарбоксамид.
Форма выпуска: капли ушные, таблетки для приготовления р-ра для наружного применения, таблетки, р-р спиртовой для наружного применения.

синтетическое противомикробное средство группы производных нитрофурана. Нарушает образование ацетил-КоА из пировиноградной кислоты, то есть обмен энергии и синтетические процессы в микробной клетке. Угнетает рост и размножение стафилококков, стрептококков, дизентерийной и кишечной палочки, палочки паратифа, возбудителей газовой гангрены и других грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

бациллярная дизентерия (в комбинации с другими антибактериальными средствами); местно — для лечения гнойных ран, пролежней, язв, ожогов II и III степени, для подготовки гранулирующей поверхности к пересадке кожи и ко вторичному шву (орошение раны, наложение влажных повязок), для орошений и промываний ран и полостей. Применяют местно при цистите, уретрите, пиелите, цервиците, вагините, операциях на мочеполовых органах, наружном отите, синусите, рините, назофарингите, конъюнктивите, кератите (водный р-р), блефарите (мазь).

наружно для смазывания пораженных участков кожи, перевязок, для введения в полость с гнойным содержимым, для закапывания в ухо.
Внутрь по 0,1 г 4–5 раз в сутки после еды в течение 5–6 дней. При необходимости через 3–4 дня назначают второй курс лечения по 0,1 г 4 раза в сутки в течение 3–4 дней. Высшие дозы внутрь: разовая — 0,1 г, суточная — 0,5 г.

повышенная чувствительность к нитрофуралу.

при наружном применении — дерматит; при приеме внутрь возможны анорексия, тошнота, иногда рвота, боль в эпигастральной области, головокружение, лихорадка, аллергические реакции, гемолитическая анемия.