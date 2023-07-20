НИТРОФУРАЛ (NITROFURALUM) Действующее вещество
синтетическое противомикробное средство группы производных нитрофурана. Нарушает образование ацетил-КоА из пировиноградной кислоты, то есть обмен энергии и синтетические процессы в микробной клетке. Угнетает рост и размножение стафилококков, стрептококков, дизентерийной и кишечной палочки, палочки паратифа, возбудителей газовой гангрены и других грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.
бациллярная дизентерия (в комбинации с другими антибактериальными средствами); местно — для лечения гнойных ран, пролежней, язв, ожогов II и III степени, для подготовки гранулирующей поверхности к пересадке кожи и ко вторичному шву (орошение раны, наложение влажных повязок), для орошений и промываний ран и полостей. Применяют местно при цистите, уретрите, пиелите, цервиците, вагините, операциях на мочеполовых органах, наружном отите, синусите, рините, назофарингите, конъюнктивите, кератите (водный р-р), блефарите (мазь).
наружно для смазывания пораженных участков кожи, перевязок, для введения в полость с гнойным содержимым, для закапывания в ухо.
Внутрь по 0,1 г 4–5 раз в сутки после еды в течение 5–6 дней. При необходимости через 3–4 дня назначают второй курс лечения по 0,1 г 4 раза в сутки в течение 3–4 дней. Высшие дозы внутрь: разовая — 0,1 г, суточная — 0,5 г.
повышенная чувствительность к нитрофуралу.
при наружном применении — дерматит; при приеме внутрь возможны анорексия, тошнота, иногда рвота, боль в эпигастральной области, головокружение, лихорадка, аллергические реакции, гемолитическая анемия.