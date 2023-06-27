НИТРОФУРАНТОИН (NITROFURANTOINUM)

синтетическое противомикробное средство, производное нитрофурана. Оказывает бактериостатическое действие, но может действовать и бактерицидно в зависимости от концентрации и чувствительности микроорганизмов. Нарушает синтез ДНК, РНК и белка в бактериальных клетках. Устойчивость микроорганизмов к нитрофурантоину развивается редко. Нитрофурантоин активен в отношении некоторых грамположительных бактерий, в том числе Staphylococcus aureus, S. saprophyticus, коагулазоотрицательных стафилококков (например S. epidermidis), Enterocuccus faecafis, Streptococcus agalactiae, стрептококков группы D, Streptococcus viridans и Corynebacterium spp. Нитрофурантоин также активен в отношении многих грамотрицательных бактерий, таких как Citrobacter anomalonaticus, С. diversus, С. freundii, Klebsiella oxytoca, К. ozaenae, Enterobacter spp., Escherichia coli, Neiserria spp., Salmonella spp., Shigella spp.

Нитрофурантоин хорошо всасывается в пищеварительном тракте. Одновременный прием пищи повышает степень адсорбции нитрофурантоина. Нитрофурантоин на 20–60% связывается с белками плазмы крови. Проникает через плаценту и в грудное молоко. T ½ — около 20 мин. У пациентов с нарушенной функцией печени концентрация нитрофурантоина в организме выше, а T ½ более длительный. Нитрофурантоин частично метаболизируется в печени. C max нитрофурантоина в плазме крови после приема внутрь достигается через 30 мин.