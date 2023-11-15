механизм действия. Нитизинон, или 2-(2-нитро-4-трифторметилбензоил)-циклогексан-1,3-дион, является конкурентным ингибитором 4-гидроксифенилпируватдиоксигеназы — фермента, предшествующего фумарилацетоацетатгидролазе в процессе деградации тирозина (второй этап). Ингибируя нормальный катаболизм тирозина у пациентов с наследственной тирозинемией 1-го типа и алкаптонурией, нитизинон предотвращает накопление токсичных метаболитов.

Биохимический дефект при наследственной тирозинемии 1-го типа представляет собой дефицит фумарилацетоацетатгидролазы, которая является конечным ферментом пути катаболизма тирозина. Нитизинон предотвращает накопление токсичных промежуточных соединений — малеилацетоацетата и фумарилацетоацетата. В противном случае эти промежуточные продукты превращаются в токсичные метаболиты сукцинилацетон и сукцинилацетоацетат. Сукцинилацетон ингибирует путь синтеза порфирина, что приводит к накоплению 5-аминолевулината.

Биохимическим дефектом при алкаптонурии является дефицит гомогентизат-1,2-диоксигеназы, третьего фермента пути катаболизма тирозина. Нитизинон предотвращает накопление токсичного метаболита — гомогентизиновой кислоты, которое ведет к охронозу суставов и хрящей.

Фармакодинамические эффекты. У пациентов с наследственной тирозинемией 1-го типа применение нитизинона нормализует метаболизм порфиринов с нормальной активностью порфобилиногенсинтазы эритроцитов и содержанием 5-аминолевулината в моче, снижает экскрецию сукцинилацетона с мочой, повышает концентрацию тирозина в плазме крови и экскрецию фенольных кислот с мочой. Данные клинического исследования свидетельствуют о том, что более чем у 90% пациентов уровень сукцинилацетона в моче нормализовался в течение 1-й недели лечения.

Нитизинон проникает через плаценту.

Фармакокинетика. Среднее время достижения С max в плазме крови составляет 3 ч для препарата в форме капсулы и 15 мин для суспензии. Прием пищи может увеличить время достижения С max на 6 ч.

Средний терминальный Т ½ нитизинона из плазмы крови у здоровых мужчин-добровольцев составил 54 ч.