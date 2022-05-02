смертельная доза для взрослых — 10–20 г, токсическая концентрация в крови — 40 мг/л, смертельная — 50 мг/л. Симптомами передозировки являются боль в животе, рвота, анорексия, диарея, дегидратация, общая слабость, спутанность сознания, дерматиты, нарушения менструального цикла, анемия, генерализованные подергивания мышц лица и конечностей, алопеция, нарушение функции сердца, печени и почек. Показано промывание желудка, форсированный диурез, при тяжелом отравлении — гемодиализ, в/м введение рибофлавин-мононуклеотида в дозе 10 мг/сут, коррекция водно-электролитного баланса и устранение ацидоза: в/в инфузия р-ра натрия гидрокарбоната, плазмозамещающих р-ров, р-ра натрия хлорида и декстрозы. При боли в животе — п/к 1 мл 0,1% р-ра атропина, 1 мл 0,2% р-ра платифиллина, 1 мл 1% р-ра промедола, в/в — глюкозо-прокаиновая смесь (50 мл 2% р-ра прокаина и 500 мл 5% р-ра декстрозы). Мониторинг и поддержание функции сердечно-сосудистой системы.