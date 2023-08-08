вазодилататор. Оказывает миотропное спазмолитическое действие, снижает тонус артериол и уменьшает ОПСС. Улучшает снабжение кровью периферических тканей. Нафтидрофурил специфически блокирует S 2 -рецепторы в тромбоцитах и гладких мышцах сосудов (антисеротониновое действие, вызывающее вазодилатацию и препятствующее агрегации), является антагонистом никотина и брадикинина. Стимулирует энергетический метаболизм в нейронах, снижает продукцию аллгогенных соединений (молочной кислоты). Активирует тканевый обмен, увеличивает доставку кислорода к тканям, способствует утилизации глюкозы, повышает образование АТФ.

После приема внутрь легко всасывается в пищеварительном тракте. Эффективная концентрация в плазме крови поддерживается в течение 3–5 ч после приема. Нафтидрофурил связывается с белками плазмы крови (около 80%), из организма выводится главным образом с желчью в виде метаболитов, в незначительном количестве — с мочой. T ½ — 40–60 мин. Нафтидрофурил легко проникает через ГЭБ и поступает в грудное молоко.