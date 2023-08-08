НАФТИДРОФУРИЛ (NAFTIDROFURYLUM) Действующее вещество
вазодилататор. Оказывает миотропное спазмолитическое действие, снижает тонус артериол и уменьшает ОПСС. Улучшает снабжение кровью периферических тканей. Нафтидрофурил специфически блокирует S2-рецепторы в тромбоцитах и гладких мышцах сосудов (антисеротониновое действие, вызывающее вазодилатацию и препятствующее агрегации), является антагонистом никотина и брадикинина. Стимулирует энергетический метаболизм в нейронах, снижает продукцию аллгогенных соединений (молочной кислоты). Активирует тканевый обмен, увеличивает доставку кислорода к тканям, способствует утилизации глюкозы, повышает образование АТФ.
После приема внутрь легко всасывается в пищеварительном тракте. Эффективная концентрация в плазме крови поддерживается в течение 3–5 ч после приема. Нафтидрофурил связывается с белками плазмы крови (около 80%), из организма выводится главным образом с желчью в виде метаболитов, в незначительном количестве — с мочой. T½ — 40–60 мин. Нафтидрофурил легко проникает через ГЭБ и поступает в грудное молоко.
нарушения периферического кровообращения (перемежающаяся хромота, трофические изменения кожи, нарушение заживления ран), диабетическая ангиопатия, болезнь и синдром Рейно, акроцианоз, боль в конечностях в состоянии покоя, парестезии, церебральный атеросклероз (расстройства сна, головокружение, головная боль, шум в ушах, снижение концентрации внимания, забывчивость), пресенильные нарушения, ишемический инсульт, восстановительный период после перенесенного инсульта, последствия черепно-мозговой травмы, болезнь Меньера, ишемические поражения сетчатки, нарушение кровоснабжения внутреннего уха.
при лечении нарушений периферического кровообращения взрослым назначают внутрь по 100–200 мг 3 раза в сутки. Курс лечения — не менее 3 мес. При лечении деменции и цереброваскулярных нарушений назначают по 100 мг 3 раза в сутки, при инсульте — по 200 мг препарата 3 раза в сутки или по 300–400 мг 2 раза в сутки.
повышенная чувствительность к нафтидрофурилу, острый инфаркт миокарда, выраженная сердечная недостаточность (NYHA III и IV), нарушение нейромышечной передачи, тяжелая коронарная недостаточность, кровотечение, коллапс в анамнезе, выраженная артериальная гипотензия, ортостатические реакции, нарушения функции печени и почек.
бессонница, кожная сыпь, беспокойство, головокружение, повышенная утомляемость, головная боль, снижение АД, ортостатический коллапс, нарушения ритма сердца, гепатит, при введении в высоких дозах — желудочковая тахикардия и судороги.
у больных с выраженной сердечной недостаточностью нафтидрофурил можно применять только после коррекции состояния (дигитализация). Безопасность нафтидрофурила в период беременности не установлена. Не рекомендуется принимать главным образом в I триместр беременности; в дальнейшем следует тщательно сопоставить ожидаемый положительный эффект для будущей матери и потенциальный риск для плода. Во время лечения не рекомендуется кормление грудью. Следует воздержаться от курения и употребления алкоголя во время лечения.
при одновременном применении антиаритмических средств и блокаторов β-адренорецепторов возможно кардиодепрессивное действие вплоть до AV-блокады. Нафтидрофурил несовместим с препаратами кальция. Гепарин при одновременном назначении следует использовать в минимальных дозах.
проявляется дезориентацией, судорогами, замедлением внутрисердечного проведения, тахиаритмией, снижением АД. Показано кардиомониторирование и назначение антиаритмических средств, при появлении судорог применяют диазепам.