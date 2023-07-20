рекомендуемая доза 300 мг 2р/сут, терапию продолжать, пока пациент отвечает на лечение. Если пациент пропустил прием дозы, не принимать дополнительную дозу, а принять следующую дозу согласно назначению. Возможна временная отмена лечения или уменьшения дозы препарата для снижения гематологической токсичности (нейтропения, тромбоцитопения), которая не связана с самой лейкемией. Если возникает клинически значимая умеренная или тяжелая негематологическая токсичность, лечение препаратом прекратить, а после нормализации состояния возможно возобновление приема препарата в дозе 400 мг 1 раз/сут. Если целесообразно с клинической точки зрения, можно попробовать снова повысить дозу до 300 мг 2р/сут, при повышении сывороточной липазы до 3-4 степени дозу снижают до 400 мг 1 раз/сут или прекращают прием препарата, уровень сывороточной липазы контролировать ежемесячно или по клиническим показаниям, при повышении уровня билирубина или печеночных трансаминаз до 3-4-й степени уменьшить дозу до 400 мг 1 р/сут или прекратить применение препарата, уровень билирубина и печеночных трансаминаз контролировать ежемесячно или по клиническим показаниям; применять 2 р/сут, с интервалом примерно 12 ч, не принимать во время еды. Не принимать перпарат по крайней мере за 2 ч до приема дозы и по меньшей мере в течение 1 ч после приема. Дозирование для пациентов с впервые диагностированной Ph + ХМЛ хронической фазы (ХФ): 300 мг 2р/сут. Дозирование для пациентов с Ph + ХМЛ хр. фазы и ХМЛ-ФА при наличии резистентности или непереносимости предыдущей терапии 400 мг 2 р/сут. Если целесообразно с клинической точки зрения, попробовать вновь увеличить дозу до 300 мг (впервые диагностирована Рh + ХМЛ-ХФ) или до 400 мг (Ph + ХМЛ- ХФ или ХМЛ-ФА с резистентностью к иматиниба или непереносимостью лечения) 2р / добу. При повышении уровня липазы до 3-4 степени уменьшить дозу до 400 мг 1 раз/сут или прекратить применение препарата.