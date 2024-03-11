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Активные вещества — “М”МАГОНИЯ ПАДУБОЛИСТНАЯ* (MAHONIA AQUIFOLIUM NUTT.*)

МАГОНИЯ ПАДУБОЛИСТНАЯ* (MAHONIA AQUIFOLIUM NUTT.*) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Псориатен мазь, туба, 50 г, № 1; Alpen Pharma AG
Псориатен Мазь, туба, 50 г, № 1 Alpen Pharma AG
В 266 аптеках
от 271,28 грн
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Форма выпуска: мазь на основе матричной настойки.

вечнозеленый кустарник семейства барбарисовых. Характеризуется высоким содержанием алкалоида берберина.
В гомеопатии мазь на основе матричной настойки растения применяют в качестве антипсориатического средства для уменьшения образования кожных чешуек, устранения шелушения кожи, уменьшения воспаления.

наружно, при псориазе легкой и среднетяжелой формы, при других лихенифицирующих заболеваниях.

мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи, слегка втирая, 3 раза в сутки. Длительность применения определяют индивидуально, эффект обычно развивается через 10–20 дней.

повышенная чувствительность.

реакции гиперчувствительности.