МАГОНИЯ ПАДУБОЛИСТНАЯ* (MAHONIA AQUIFOLIUM NUTT.*) Действующее вещество
Форма выпуска: мазь на основе матричной настойки.
вечнозеленый кустарник семейства барбарисовых. Характеризуется высоким содержанием алкалоида берберина.
В гомеопатии мазь на основе матричной настойки растения применяют в качестве антипсориатического средства для уменьшения образования кожных чешуек, устранения шелушения кожи, уменьшения воспаления.
наружно, при псориазе легкой и среднетяжелой формы, при других лихенифицирующих заболеваниях.
мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи, слегка втирая, 3 раза в сутки. Длительность применения определяют индивидуально, эффект обычно развивается через 10–20 дней.
повышенная чувствительность.
реакции гиперчувствительности.