вечнозеленый кустарник семейства барбарисовых. Характеризуется высоким содержанием алкалоида берберина.

В гомеопатии мазь на основе матричной настойки растения применяют в качестве антипсориатического средства для уменьшения образования кожных чешуек, устранения шелушения кожи, уменьшения воспаления.