Молнупиравир (Molnupiravir) Действующее вещество
Механизм действия. Вирусы используют клетки инфицированного организма для обеспечения репликации своего генома и генерации новых инфекционных вирусных частиц. Вирусные РНК-полимеразы обеспечивают правильную транскрипцию вирусного генома с помощью нуклеозидов или нуклеотидов, имеющихся в клетке-хозяине.
Пролекарство молнупиравир расщепляется в плазме крови до β-D-N4-гидроксицитидина (NHC), а затем фосфорилируется собственными киназами организма с образованием активного мольнупиравира 5’-трифосфата (MTP). MTP является нуклеотидным аналогом цитидинтрифосфата (ЦТФ), а в своей таутомерной форме — уридинтрифосфата (УТФ). Таким образом, MTP как субстрат (SARS-CoV-2-)РНК-зависимой РНК-полимеразы конкурирует преимущественно с ЦТФ, а также с УТФ и приводит к мутациям C на U, а также мутациям G на A. Репликация вирусного генома не подавляется. Напротив, увеличение мутационной нагрузки приводит к прекращению репликации вируса и прерыванию генерации следующих вирусных частиц. В результате вирусная нагрузка клинически снижается.
Фармакокинетика.
Молнупиравир применяют перорально.
Молнупиравир расщепляется эстеразами плазмы крови до β-D-N4-гидроксицитидина.
Лечение взрослых с COVID-19, которые не нуждаются в дополнительной кислородной терапии и имеют повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19.
Рекомендуемая доза составляет 800 мг молнупиравира (4 капсулы по 200 мг) каждые 12 ч в течение 5 дней.
Не применять в случае повышенной чувствительности к молнупиравиру.
Чаще всего сообщалось о таких нежелательных явлениях (≥1% пациентов) в промежуточном анализе исследования III фазы у пациентов с легким и умеренным течением COVID-19:
– диарея (3%)
– тошнота (2%)
– головокружение (1%)
– головная боль (1%).
Беременность. Из-за нехватки данных применение мольнупиравира во время беременности и женщинам репродуктивного возраста, которые не используют надежные методы контрацепции, не рекомендуется.
Кормление грудью. Неизвестно, проникает ли молнупиравир или его метаболиты в грудное молоко. Из-за возможности неблагоприятного влияния на младенца, который находится на грудном вскармливании, кормление грудью следует прекратить на время лечения и в течение 4-х дней после приема последней дозы.
На сегодняшний день для мольнупиравира не выявлено никаких признаков лекарственного взаимодействия. Клинические исследования взаимодействия с мольнупиравиром не проводились.