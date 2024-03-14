Механизм действия . Вирусы используют клетки инфицированного организма для обеспечения репликации своего генома и генерации новых инфекционных вирусных частиц. Вирусные РНК-полимеразы обеспечивают правильную транскрипцию вирусного генома с помощью нуклеозидов или нуклеотидов, имеющихся в клетке-хозяине.

Пролекарство молнупиравир расщепляется в плазме крови до β-D-N4-гидроксицитидина (NHC), а затем фосфорилируется собственными киназами организма с образованием активного мольнупиравира 5’-трифосфата (MTP). MTP является нуклеотидным аналогом цитидинтрифосфата (ЦТФ), а в своей таутомерной форме — уридинтрифосфата (УТФ). Таким образом, MTP как субстрат (SARS-CoV-2-)РНК-зависимой РНК-полимеразы конкурирует преимущественно с ЦТФ, а также с УТФ и приводит к мутациям C на U, а также мутациям G на A. Репликация вирусного генома не подавляется. Напротив, увеличение мутационной нагрузки приводит к прекращению репликации вируса и прерыванию генерации следующих вирусных частиц. В результате вирусная нагрузка клинически снижается.

Фармакокинетика.

Молнупиравир применяют перорально.

Молнупиравир расщепляется эстеразами плазмы крови до β-D-N4-гидроксицитидина.