МОЗАПРИД (MOSAPRIDUM)

с осторожностью применять у пациентов с заболеваниями сердца в анамнезе, включая сердечную недостаточность, нарушение проводимости, желудочковую аритмию (в том числе torsades de pointes), ишемию миокарда; при одновременном применении препаратов, удлиняющих интервал Q–T (прокаинамид, хинидина сульфат, флекаинид, соталол, трициклические антидепрессанты); у пациентов с нарушением уровня электролитов, особенно гипокалиемией или при одновременном приеме препаратов, которые могут быстро вызывать гипокалиемию (фуросемид); у пациентов с печеночной и почечной недостаточностью.