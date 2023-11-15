МОЗАПРИД (MOSAPRIDUM) Действующее вещество
Форма выпуска: таблетки.
мозаприд — прокинетический агент верхнего отдела ЖКТ, действующий избирательно как агонист 5-НТ4-рецепторов. Мозаприд стимулирует моторику верхнего отдела ЖКТ, лишен свойств антагониста рецептора дофамина D2.
Основной метаболит мозаприда обладает высоким сродством к рецепторам 5-НТ3 и является мощным антагонистом 5-НТ3.
Вследствие своего действия как агонист к 5-НТ4 и антагонист к 5-НТ3, мозаприд ускоряет опорожнение желудка, усиливает перистальтику желудка и двенадцатиперстной кишки, но не усиливает перистальтику нижних отделов ЖКТ.
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, для устранения диспептических симптомов ЖКТ (изжога, тошнота).
5 мг 3 раза в сутки до или после еды. Максимальная суточная доза — 40 мг. Средняя продолжительность первичного курса лечения — 4 нед.
гиперчувствительность к мозаприду; случаи, когда стимуляция моторики ЖКТ может быть опасна (желудочно-кишечное кровотечение, механическая непроходимость, перфорация).
со стороны пищеварительной системы: диарея, сухость во рту, абдоминальная боль.
Со стороны нервной системы: общая слабость, головокружение, нарушение сознания.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия.
Со стороны кожи: кожные высыпания, крапивница.
Лабораторные показатели: эозинофилия, повышение уровней ТГ, АсАТ, АлАТ, гамма-глутамилтрансферазы.
с осторожностью применять у пациентов с заболеваниями сердца в анамнезе, включая сердечную недостаточность, нарушение проводимости, желудочковую аритмию (в том числе torsades de pointes), ишемию миокарда; при одновременном применении препаратов, удлиняющих интервал Q–T (прокаинамид, хинидина сульфат, флекаинид, соталол, трициклические антидепрессанты); у пациентов с нарушением уровня электролитов, особенно гипокалиемией или при одновременном приеме препаратов, которые могут быстро вызывать гипокалиемию (фуросемид); у пациентов с печеночной и почечной недостаточностью.
сочетанное применение с антихолинергическими лекарственными средствами (атропина оксид, бутилскополамина бромид) снижает эффективность мозаприда.
Эффект ускорения опорожнения желудка антагонизируется атропином.
С осторожностью применять одновременно с НПВП, блокаторами гистаминовых Н2-рецепторов.
нет информации. Возможно усиление проявлений побочных реакций.