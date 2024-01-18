кровоточивость и гипопротромбинемия (в том числе при гепатите), капиллярные и паренхиматозные кровотечения, хирургические вмешательства и ранения, язвенные кровотечения, выраженные симптомы острой лучевой болезни, носовые и геморроидальные кровотечения. Назначают в последний месяц беременности в целях профилактики кровоточивости у новорожденных, а также при геморрагических явлениях у недоношенных детей, маточных предклимактерических и ювенильных кровотечениях, при спонтанной кровоточивости, подготовке к оперативным вмешательствам, при опасности кровотечения в послеоперационный период, при кровохарканьи (туберкулез легких), геморрагических явлениях на фоне септических заболеваний. Кроме того, показаниями для назначения менадиона являются кровотечения и гипопротромбинемии, обусловленные передозировкой фенилина, неодикумарина, других антикоагулянтов — антагонистов витамина К.