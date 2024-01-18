МЕНАДИОН НАТРИЙ БИСУЛЬФИТ (MENADIONI NATRII BISULFIS) Действующее вещество
синтетический аналог водорастворимого витамина К, обозначается как витамин К3. Гемостатическое средство. В форме эпоксида активирует специфическую карбоксилазу, обеспечивающую карбоксилирование остатков глутаминовой кислоты в структуре белков, чем способствует синтезу факторов свертывания крови (II, VII, IX, X). Действие развивается через 12–18 ч после введения.
кровоточивость и гипопротромбинемия (в том числе при гепатите), капиллярные и паренхиматозные кровотечения, хирургические вмешательства и ранения, язвенные кровотечения, выраженные симптомы острой лучевой болезни, носовые и геморроидальные кровотечения. Назначают в последний месяц беременности в целях профилактики кровоточивости у новорожденных, а также при геморрагических явлениях у недоношенных детей, маточных предклимактерических и ювенильных кровотечениях, при спонтанной кровоточивости, подготовке к оперативным вмешательствам, при опасности кровотечения в послеоперационный период, при кровохарканьи (туберкулез легких), геморрагических явлениях на фоне септических заболеваний. Кроме того, показаниями для назначения менадиона являются кровотечения и гипопротромбинемии, обусловленные передозировкой фенилина, неодикумарина, других антикоагулянтов — антагонистов витамина К.
назначают в течение 3–4 дней, затем делают перерыв на 4 дня. После перерыва прием повторяют в течение 3–4 дней. Суточную дозу можно разделить на 2–3 приема. Перед операцией, сопровождающейся выраженным паренхиматозным кровотечением, прием начинают за 2–3 дня до операции. Назначают в/м.
Суточная доза для взрослых при в/м введении — 0,01–0,015 г. Дозы для детей: до 1 года — по 0,002–0,005 г, до 2 лет — 0,006 г, 3–4 лет — 0,008 г, 5–9 лет — 0,01 г, 10–14 лет — 0,015 г.
гиперкоагуляция, тромбоэмболия, гемолитическая болезнь новорожденных.
тромбоэмболия.
с осторожностью назначают в период беременности.