парентеральное введение: в/м, в/в (струйно, медленно, в течение 5–7 мин; капельно, со скоростью 40–60 капель в минуту). При инфузионном введении разводят в 0,9% р-ре натрия хлорида. Режим дозирования устанавливают индивидуально. Начальную дозу (50–100 мг 1–3 раза в сутки) постепенно повышают до получения терапевтического эффекта. Острое нарушение мозгового кровообращения: в составе комплексной терапии, в первые 2–4 дня в/в капельно по 200–300 мг 1 раз в сутки, затем в/м по 100 мг 3 раза в сутки. Длительность курса — 10–14 дней. Дисциркуляторная энцефалопатия (фаза декомпенсации): в/в струйно или капельно, по 100 мг 2–3 раза в сутки в течение 14 дней, затем в/м по 100 мг/сут в течение 14 дней. Профилактика дисциркуляторной энцефалопатии: в/м, по 100 мг 2 раза в сутки в течение 10–14 дней. Легкие когнитивные нарушения, тревожные расстройства: в/м, 100–300 мг/сут в течение 14–30 дней. Острая интоксикация нейролептиками: в/в, 50–300 мг/сут в течение 7–14 дней. Алкогольный абстинентный синдром: в/м, по 100–200 мг 2–3 раза в сутки или в/в капельно 1–2 раза в сутки в течение 5–7 дней. Острый панкреонекроз, перитонит: применяется в пред- и послеоперационный период, режим дозирования зависит от распространенности процесса, тяжести состояния. Отмену препарата проводят постепенно, после устойчивого улучшения клинико-лабораторных показателей. Острый отечный (интерстициальный) панкреатит: в/в капельно и в/м, по 100 мг 3 раза в сутки. Некротический панкреатит, легкая степень тяжести: в/в капельно и в/м, по 100–200 мг 3 раза в сутки; средняя степень тяжести: в/в капельно, по 200 мг 3 раза в сутки; тяжелое течение: в пульс-дозировке, в первые сутки 800 мг в 2 введения, далее по 300 мг 2 раза в сутки, с постепенным снижением дозы; крайне тяжелое течение: в/в капельно, по 800 мг/сут до стойкого купирования проявлений панкреатогенного шока, после стабилизации состояния — по 300–400 мг 2 раза в сутки, с постепенным снижением дозы. Внутрь, средняя суточная доза — 250–500 мг (максимальная — 600–800 мг) в 2–3 приема. Продолжительность лечения больных с невротическими и неврозоподобными расстройствами, имеющих органический психосиндром, обусловленный нарушением мозгового кровообращения, черепно-мозговой травмой, интоксикацией, сенильными и атрофическими процессами; а также при расстройстве памяти у лиц пожилого возраста в течение 2–6 нед, при купировании алкогольного абстинентного синдрома — 5–7 дней.