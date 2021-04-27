мебифон относится к группе бисфосфонатов, структурный аналог натурального пирофосфата. В препарате эффективно объединены противоопухолевое действие и угнетение деструкции костей. Мебифон не оказывает на организм больного таких токсических влияний, которые требовали бы дополнительного лечения.

Препарат обладает выраженным анальгетическим действием (боли в костях уменьшаются или исчезают), улучшает общее состояние и физическую активность больных.

Мебифон не угнетает систему кроветворения, иммуногенез и иммунный ответ. У некоторых больных отмечается стимуляция белого и красного ростков кроветворения. У отдельных больных наблюдаются незначительные изменения показателей свертывающей и противосвертывающей систем крови.

В процессе лечения могут иметь место небольшие диффузные изменения миокарда. Мебифон не влияет на органы дыхания и функцию печени.

Фармакокинетика.

Препарат не метаболизируется в организме; выводится в неизмененном состоянии через почки и ЖКТ, способен накапливаться в иммунокомпетентных тканях (тимус, селезенка). Т ½ — 6 ч.