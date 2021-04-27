МЕБИФОН* (MEBIFONUM*) Действующее вещество
Форма выпуска: р-р для инъекций.
мебифон относится к группе бисфосфонатов, структурный аналог натурального пирофосфата. В препарате эффективно объединены противоопухолевое действие и угнетение деструкции костей. Мебифон не оказывает на организм больного таких токсических влияний, которые требовали бы дополнительного лечения.
Препарат обладает выраженным анальгетическим действием (боли в костях уменьшаются или исчезают), улучшает общее состояние и физическую активность больных.
Мебифон не угнетает систему кроветворения, иммуногенез и иммунный ответ. У некоторых больных отмечается стимуляция белого и красного ростков кроветворения. У отдельных больных наблюдаются незначительные изменения показателей свертывающей и противосвертывающей систем крови.
В процессе лечения могут иметь место небольшие диффузные изменения миокарда. Мебифон не влияет на органы дыхания и функцию печени.
Фармакокинетика.
Препарат не метаболизируется в организме; выводится в неизмененном состоянии через почки и ЖКТ, способен накапливаться в иммунокомпетентных тканях (тимус, селезенка). Т½ — 6 ч.
монотерапия и в составе схем противоопухолевой химиотерапии при злокачественных опухолях молочной, предстательной желез и легких с метастазами в кости.
в/в капельно в дозе 300 мг (1 ампула) в 180 мл изотонического (0,9%) р-ра натрия хлорида 1 раз в сутки. Р-р вводят на протяжении 40 мин. Курс лечения — 5 дней. Курсовая доза — 1,5 г. Количество курсов — от 3 до 5. Интервал между курсами — 3 нед.
инсульт, инфаркт миокарда в анамнезе до 6 мес, сердечно-сосудистая недостаточность ІІБ–ІІІ степени, активный туберкулез, нарушения функций печени ІІІ степени, почечная недостаточность ІІІ–ІV степени, уровень тромбоцитов в крови <105/мкл, период беременности и кормления грудью, индивидуальная повышенная чувствительность к бисфосфонатам.
умеренные изменения в миокарде, в единичных случаях — аритмия, увеличение времени свертывания крови, снижение содержания тромбоцитов на протяжении суток после первого введения препарата, незначительное повышение содержания креатинина в плазме крови.
во время лечения препаратом необходимо поддерживать должную гидратацию организма, контролировать содержание кальция и креатинина в плазме крови. Мебифон нельзя смешивать с инфузионными р-рами, содержащими ионы кальция, например р-ром Рингера.
не используют мебифон с другими бисфосфонатами. Целесообразно включать Мебифон в схемы противоопухолевой химиотерапии, при этом разовая и курсовая дозы мебифона не изменяются.
При одновременном применении в схемах лечения мебифона с производными платины ввиду возможности потенцирования нефротоксического действия необходим контроль функции почек (уровень креатинина в плазме крови и т.д.).
в/в введение препарата в дозах, больше рекомендованных, особенно в случае быстрого введения, может привести к поражению почек, гипокальциемии. В таком случае вводят кальция глюконат или кальция хлорид 10% 10–40 мл (в зависимости от тяжести передозировки), проводят мероприятия по поддержанию функции дыхания и гемодинамики, симптоматическую терапию. В случае тяжелого отравления при недостаточной эффективности перечисленных мероприятий показано проведение гемодиализа.