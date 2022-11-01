мильринон (1,6-дигидро-2-метил-6-оксо- [3,4’-бипиридин] -5-карбонитрил) по структуре и действию близок к амринону. Вместо аминогруппы содержит группу СN и имеет дополнительный метильный радикал. Кардиотоническое средство негликозидной природы. Оказывает положительное инотропное действие, мало влияет на ЧСС, несколько повышает AV-проводимость. Вызывает сосудорасширяющий эффект. У больных с сердечной недостаточностью увеличивает сердечный выброс, способствует понижению давления в малом круге кровообращения, уменьшению ОПСС, существенно не изменяя при этом ЧСС и потребности миокарда в кислороде. Механизм действия связывают с преимущественным ингибированием изофермента фосфодиэстеразы III в миокарде и гладких мышцах сосудов, что приводит к повышению содержания в них цАМФ. Более активен, чем амринон, и лучше переносится.