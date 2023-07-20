МАННИТОЛА ГЕКСАНИТРАТ (MANNITOLI HEXANITRAS)

осмотический диуретик. При в/в введении маннитол повышает осмотическую концентрацию плазмы крови, что приводит к увеличению оттока воды из СМЖ и тканей, включая мозг, в интерстициальную жидкость и плазму. В результате этого уменьшается отек мозга, снижается повышенное внутричерепное давление, объем и давление СМЖ.

Повышает диурез, поскольку не реабсорбируется в почечных канальцах, и осмотическую концентрацию клубочкового фильтрата, способствует выведению воды и тормозит канальцевую реабсорбцию ионов натрия, хлоридов и других растворенных веществ, что ускоряет выведение с мочой токсических веществ.

Оказывает противоглаукомное действие, поскольку повышает осмотическую концентрацию плазмы крови и приводит к увеличению оттока воды из тканей глаза в плазму крови и к последующему снижению внутриглазного давления.

Использование разведенных водой р-ров маннитола для промывания при трансуретральной резекции предстательной железы сводит к минимуму гемолитический эффект, наблюдающийся при использовании только воды. Поступление гемолизированной крови в системный кровоток и выраженность возникающей в результате этого гемоглобинемии уменьшаются.

Применяется также в качестве вспомогательного диагностического средства при исследовании функции почек. Маннитол легко подвергается клубочковой фильтрации с реабсорбцией в почечных канальцах менее 10%, поэтому скорость его выведения с мочой может служить показателем скорости клубочковой фильтрации.

Резорбция и поступление в системный кровоток при трансуретральной резекции предстательной железы варьирует. Маннитол остается во внеклеточной жидкости. Если в плазме крови создаются очень высокие концентрации маннитола или у больного отмечается ацидоз, маннитол может проникать через ГЭБ и вызывать реактивное повышение внутричерепного давления.

В организме метаболизируется незначительно. T ½ — около 100 мин (при ОПН может увеличиваться до 36 ч). Диуретический эффект проявляется через 1–3 ч после введения, снижение давления СМЖ и внутриглазного давления — в течение 15 мин после начала инфузии. Максимальное снижение внутриглазного давления отмечается через 30–60 мин после начала введения. Снижение давления СМЖ сохраняется в течение 3–8 ч, снижение внутриглазного давления — в течение 4–8 ч после окончания инфузии. Около 80% введенной дозы выводится с мочой в течение 3 ч. Не установлено, проникает ли маннитол в грудное молоко.