МАННИТОЛА ГЕКСАНИТРАТ (MANNITOLI HEXANITRAS) Действующее вещество
осмотический диуретик. При в/в введении маннитол повышает осмотическую концентрацию плазмы крови, что приводит к увеличению оттока воды из СМЖ и тканей, включая мозг, в интерстициальную жидкость и плазму. В результате этого уменьшается отек мозга, снижается повышенное внутричерепное давление, объем и давление СМЖ.
Повышает диурез, поскольку не реабсорбируется в почечных канальцах, и осмотическую концентрацию клубочкового фильтрата, способствует выведению воды и тормозит канальцевую реабсорбцию ионов натрия, хлоридов и других растворенных веществ, что ускоряет выведение с мочой токсических веществ.
Оказывает противоглаукомное действие, поскольку повышает осмотическую концентрацию плазмы крови и приводит к увеличению оттока воды из тканей глаза в плазму крови и к последующему снижению внутриглазного давления.
Использование разведенных водой р-ров маннитола для промывания при трансуретральной резекции предстательной железы сводит к минимуму гемолитический эффект, наблюдающийся при использовании только воды. Поступление гемолизированной крови в системный кровоток и выраженность возникающей в результате этого гемоглобинемии уменьшаются.
Применяется также в качестве вспомогательного диагностического средства при исследовании функции почек. Маннитол легко подвергается клубочковой фильтрации с реабсорбцией в почечных канальцах менее 10%, поэтому скорость его выведения с мочой может служить показателем скорости клубочковой фильтрации.
Резорбция и поступление в системный кровоток при трансуретральной резекции предстательной железы варьирует. Маннитол остается во внеклеточной жидкости. Если в плазме крови создаются очень высокие концентрации маннитола или у больного отмечается ацидоз, маннитол может проникать через ГЭБ и вызывать реактивное повышение внутричерепного давления.
В организме метаболизируется незначительно. T½ — около 100 мин (при ОПН может увеличиваться до 36 ч). Диуретический эффект проявляется через 1–3 ч после введения, снижение давления СМЖ и внутриглазного давления — в течение 15 мин после начала инфузии. Максимальное снижение внутриглазного давления отмечается через 30–60 мин после начала введения. Снижение давления СМЖ сохраняется в течение 3–8 ч, снижение внутриглазного давления — в течение 4–8 ч после окончания инфузии. Около 80% введенной дозы выводится с мочой в течение 3 ч. Не установлено, проникает ли маннитол в грудное молоко.
отек мозга; острая застойная глаукома, резистентная к другой терапии; ОПН с олигурией, отеки при почечно-печеночной недостаточности; проведение форсированного диуреза при отравлении барбитуратами, наркотическими средствами.
только в/в, взрослым в качестве диуретического средства вводят 50–100 г маннитола в форме 5–25% р-ра со скоростью, обеспечивающей уровень диуреза не менее 30–50 мл/ч. При отеке мозга, повышенном внутричерепном давлении или глаукоме проводят инфузию из расчета 0,25–2 г/кг в виде 15–25% р-ра в течение 30–60 мин. У пациентов с недостаточной массой тела или ослабленных больных достаточной может быть доза 500 мг/кг. При отравлениях вводят 50–200 г в виде 5–25% р-ра со скоростью инфузии, обеспечивающей диурез на уровне 100–500 мл/ч. В качестве антигемолитического средства маннитол используют в виде 2,5% р-ра для промывания мочевого пузыря во время трансуретральной резекции предстательной железы или других трансуретральных хирургических процедурах. Максимальная доза для взрослых — до 6 г/кг в течение 24 ч.
Детям в качестве диуретического средства вводят в/в капельно из расчета 0,25–2 г/кг или 60 г на 1 м2 поверхности тела в виде 15–20% р-ра в течение 2–6 ч. При отеке мозга, повышенном внутричерепном давлении или глаукоме — 1–2 г/кг или 30–60 г на 1 м2 поверхности тела в виде 15–25% р-ра в течение 30–60 мин. У детей с недостаточной массой тела или ослабленных пациентов достаточной может быть доза 500 мг/кг. При отравлениях у детей проводят в/в инфузию до 2 г/кг массы тела или 60 г на 1 м2 поверхности тела в виде 5–10% р-ра.
терминальная стадия ХПН, декомпенсированная сердечная недостаточность, отек легких, гиперосмолярность плазмы, период беременности, внутричерепное кровотечение.
редко — гипогидратация, нарушения электролитного баланса, гиперосмолярность плазмы крови, ощущение сухости во рту, жажда, усугубление недостаточности кровообращения, отек легких, головная боль, судороги, тошнота, рвота, диарея, крапивница, тремор. Попадание маннитола в околососудистые ткани может вызывать отек и некроз кожи.
в процессе лечения следует тщательно контролировать уровень диуреза. При быстром введении маннитола в высоких дозах необходимо следить за степенью гидратации, уровнем натрия и калия в плазме крови, КОР.
потенцирует мочегонный эффект салуретиков, ингибиторов карбоангидразы и других диуретических средств. При сочетании с неомицином возрастает риск развития ото- и нефротоксических реакций. При одновременном применении с маннитолом повышается вероятность токсического действия препаратов наперстянки, обусловленного гипокалиемией.
быстрое введение маннитола в высоких дозах может приводить к его накоплению, чрезмерному увеличению объема внеклеточной жидкости, гипергидратационной гипонатриемии и гиперкалиемии, а также к перегрузке сердца объемом, особенно у больных с ОПН или ХПН.