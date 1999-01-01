Киев
MAGNESIUM CITRATUM* (МАГНИЯ ЦИТРАТ*)
Haya Labs Магния цитрат
Таблетки 200 мг №50
Haya Labs
от
226,53
грн
в 7 аптеках других городов
KAL Магния цитрат
Таблетки 400 мг №60
KAL Nutritionals, Inc
от
356,18
грн
в 2 аптеках других городов
Haya Labs Магния цитрат
Таблетки 200 мг №100
Haya Labs
от
440,42
грн
в 1 аптеке других городов
Haya Labs Магния цитрат
Капсулы 400 мг №120
Haya Labs
от
500,20
грн
в 1 аптеке других городов
Форма выпуска
капс.
табл.
Дозировка
200 мг
400 мг
Количество штук в упаковке
50
60
100
120
Производитель
Haya Labs
KAL Nutritionals, Inc
