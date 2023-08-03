по частоте нежелательные явления мегестрола классифицируются следующим образом: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10000, <1/1000); очень редко (<1/10000); частота неизвестна (оценка невозможна на основании имеющихся данных).

Со стороны эндокринной системы: часто — нарушение функции надпочечников, кушингоидное лицо, синдром Кушинга.

Со стороны психики: очень редко — перепады настроения, нервозность.

Со стороны нервной системы: часто — туннельный синдром запястья, сонливость, головная боль; очень редко — вертиго.

Со стороны сердца: очень часто — повышенное АД; очень редко — сердечная недостаточность.

Со стороны сосудистой системы: очень часто — тромбофлебит, эмболия легочной артерии, иногда летальная, повышенное АД, приливы.

Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: очень часто — одышка; очень редко — тахипноэ, гиперпноэ.

Со стороны пищеварительного тракта: очень часто — запор, часто — тошнота, рвота, диарея, изжога, метеоризм.

Со стороны гепатобилиарной системы: очень редко — повышение уровня трансаминаз, внутрипеченочный холестаз с желтухой.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень редко — крапивница, зуд, алопеция.

Со стороны костно–мышечной системы и соединительной ткани: часто — судороги мышц.

Со стороны почек и мочевыводящих путей: часто — поллакиурия.

Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: часто — меноррагия, эректильная дисфункция.

Общие расстройства и нарушения в месте введения: очень часто — незначительный отек; часто — нарушение водно–электролитного баланса, утомляемость, боль, ощущение сдавления в груди; очень редко — боль, боль в месте локализации опухолевого процесса, астения.

Результаты лабораторных и инструментальных исследований: очень часто — увеличение массы тела.