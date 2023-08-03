МЕГЕСТРОЛ (MEGESTROLUM) Действующее вещество
фармакодинамика. Мегестрол — синтетический прогестаген, который связывается с цитоплазматическими рецепторами прогестерона.
После переноса прогестероновых рецепторных комплексов с мегестролом в ядра клеток, прекращается синтез РНК, что, в свою очередь, вызывает угнетение синтеза белков. вследствие чего уменьшается количество цитоплазматических рецепторов эстрогенов. В результате указанных процессов эстрогены не достигают целевых молекул, не вызывают повреждение ДНК в ядрах клеток и не оказывают ДНК–зависимое воздействие на метаболизм и рост клеток.
Мегестрол обладает эстрогеннезависимым прямым воздействием, направленным на прекращение роста клеток, высокой аффинностью к рецепторам прогестерона, выраженной способностью образовывать связи с андрогенными и глюкортикоидными рецепторами.
Мегестрол снижает высвобождение ФСГ в гипофизе, вследствие чего замедляется синтез эстрогенов в яичниках, предупреждает стимулирующее воздействие эстрогена на рост гормон–рецептор положительных клеточных линий.
Мегестрол снижает секрецию АКТГ. ЛГ, пролактина в гипофизе.
Фармакокинетика. Мегестрол почти полностью абсорбируется. После приема per os 160 мг мегестрола tmax — 2–3 ч. Концентрация мегестрола в плазме крови дозозависима, но не прямо пропорциональна ей.
T½ мегестрола — 15–20 ч.
• паллиативная терапия рецидивирующего, метастатического или неоперабельного рака молочной железы на поздней стадии, прогрессирующего после лечения ингибиторами ароматазы;
• паллиативная терапия рецидивирующей, высокодифференцированной (G1/G2), рецептор–положительной злокачественной опухоли эндометрия.
рак молочной железы. Рекомендуемая доза — 160 мг 1 раз в сутки. Продолжительность терапии — не менее 2 мес.
Рак эндометрия. Рекомендуемая доза — 80–320 мг 1 раз в сутки.
• гиперчувствительность к мегестролу;
• период беременности или кормления грудью;
• тяжелая печеночная недостаточность;
• тромбоэмболия и тромбоэмболические осложнения.
по частоте нежелательные явления мегестрола классифицируются следующим образом: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10000, <1/1000); очень редко (<1/10000); частота неизвестна (оценка невозможна на основании имеющихся данных).
Со стороны эндокринной системы: часто — нарушение функции надпочечников, кушингоидное лицо, синдром Кушинга.
Со стороны психики: очень редко — перепады настроения, нервозность.
Со стороны нервной системы: часто — туннельный синдром запястья, сонливость, головная боль; очень редко — вертиго.
Со стороны сердца: очень часто — повышенное АД; очень редко — сердечная недостаточность.
Со стороны сосудистой системы: очень часто — тромбофлебит, эмболия легочной артерии, иногда летальная, повышенное АД, приливы.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: очень часто — одышка; очень редко — тахипноэ, гиперпноэ.
Со стороны пищеварительного тракта: очень часто — запор, часто — тошнота, рвота, диарея, изжога, метеоризм.
Со стороны гепатобилиарной системы: очень редко — повышение уровня трансаминаз, внутрипеченочный холестаз с желтухой.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень редко — крапивница, зуд, алопеция.
Со стороны костно–мышечной системы и соединительной ткани: часто — судороги мышц.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: часто — поллакиурия.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: часто — меноррагия, эректильная дисфункция.
Общие расстройства и нарушения в месте введения: очень часто — незначительный отек; часто — нарушение водно–электролитного баланса, утомляемость, боль, ощущение сдавления в груди; очень редко — боль, боль в месте локализации опухолевого процесса, астения.
Результаты лабораторных и инструментальных исследований: очень часто — увеличение массы тела.
применение мегестрола контролирует врач–онколог.
Мегестрол назначают с осторожностью:
• пациенткам с тромбофлебитом, поражением печени, эмболией легочной артерии;
• пациенткам, ранее получавших лечение тромбофлебита;
•пациенткам с нарушением функции почек;
•пациенткам с нарушением функции надпочечников;
•женщинам репродуктивного возраста.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Беременность. Во время фармакотерапии мегестролом женщинам репродуктивного возраста следует использовать эффективные средства контрацепции.
Применение мегестрола противопоказано в период беременности или кормления грудью.
Если в течение первых 4–х месяцев беременности пациентка принимает мегестрол или беременность наступает во время лечения этим фармакотерапевтическим средством, женщину информируют о потенциальных рисках для плода.
Женщинам репродуктивного возраста рекомендуют избегать беременности на время лечения мегестролом.
Кормление грудью. Кормление грудью следует прекратить на период лечения мегестролом.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Неизвестна.
одновременное применение мегестрола с барбитуратами, рифампицином; противоэпилептическими средствами: барбексаклоном, карбамазепином, фенитоином, примидоном приводит к ускорению их метаболизма.
Одновременный прием мегестрола с антибиотиками широкого спектра действия, в частности ампициллином или тетрациклином, вызывает нарушение микрофлоры кишечника, и, как следствие, вызывает низкую концентрацию средства в плазме крови и ухудшение эффективности мегестрола.
Одновременный прием мегестрола с противодиабетическими средствами вызывает изменения уровня толерантности к глюкозе.
случаи передозировки мегестролом сопровождаются диареей, тошнотой, болью в животе, диспноэ, шаткостью походки, кашлем, апатией, болью в груди.
Специфический антидот к мегестролу отсутствует.
При передозировке мегестролом лечение симптоматическое.