лечение меркаптопурином может осуществлять только опытный химиотерапевт.

При контакте с меркаптопурином необходимо соблюдать осторожность, избегая загрязнения рук или вдыхания.

Во время индукции ремиссии лейкоза необходимо ежедневно проводить исследование состава периферической крови для своевременного предупреждения выраженной миелосупрессии и аплазии костного мозга. Следует учитывать, что после прекращения лечения количество лейкоцитов и тромбоцитов продолжает снижаться в течение еще нескольких дней. В случае своевременного прекращения приема меркаптопурина супрессия костного мозга обратима. В период индукции ремиссии при остром миелолейкозе у больных часто наблюдается период относительной аплазии костного мозга, что требует назначения адекватной поддерживающей терапии. Во время лечения меркаптопурином больные должны находиться под постоянным наблюдением врача.

Меркаптопурин гепатотоксичен; во время лечения необходимо каждую неделю контролировать показатели функционального состояния печени. У больных с заболеваниями печени в анамнезе, а также у пациентов, ранее принимавших другие гепатотоксичные препараты, контроль функции печени следует производить чаще. Больные должны быть осведомлены о необходимости немедленного прекращения приема меркаптопурина при появлении желтухи.

В период индукции ремиссии лейкоза происходит быстрый лизис опухолевых клеток, что может привести к гиперурикемии и/или гиперурикозурии; необходимо периодически контролировать эти показатели для своевременного принятия мер, направленных на снижение риска развития мочекислой нефропатии.

Во время лечения меркаптопурином следует прекратить кормление грудью.