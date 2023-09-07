МЕРКАПТОПУРИН (MERCAPTOPURINUM) Действующее вещество
противоопухолевое средство группы антиметаболитов. Меркаптопурин является структурным аналогом пуриновых оснований (аденин, гипоксантин), необходимых для биосинтеза нуклеиновых кислот. Нарушает синтез нуклеиновых кислот в пролиферирующих клетках. Метаболиты меркаптопурина также фармакологически активны.
При пероральном приеме всасывается до 50% принятой дозы. T½ меркаптопурина — около 90 мин. Экстенсивно метаболизируется и выделяется почками; активные метаболиты меркаптопурина имеют больший период полураспада, чем исходное вещество.
острые лейкозы; хронический миелолейкоз в фазе обострения по типу острого лейкоза.
взрослым и детям обычно назначают в дозе 2,5 мг/кг/сут; дозу и длительность применения устанавливают индивидуально в зависимости от групповой принадлежности и доз других цитотоксических препаратов, применяемых одновременно. Меркаптопурин при остром лейкозе обычно применяют в комбинации с другими антибластомными препаратами. Дозу меркаптопурина у больных с нарушением функции печени или почек следует снизить.
абсолютных противопоказаний нет (учитывая жизненную важность показаний). Не следует назначать в период беременности (особенно в I триместр), при тяжелом общем состоянии больного.
возможны миелосупрессия (лейкопения, тромбоцитопения, анемия), гепатотоксическое действие, анорексия, тошнота и рвота, изъязвление слизистой оболочки полости рта и стенки кишечника, геморрагический цистит, алопеция, нарушение сперматогенеза, лекарственная лихорадка, кожная сыпь; меркаптопурин является потенциальным мутагенным, канцерогенным и тератогенным агентом.
лечение меркаптопурином может осуществлять только опытный химиотерапевт.
При контакте с меркаптопурином необходимо соблюдать осторожность, избегая загрязнения рук или вдыхания.
Во время индукции ремиссии лейкоза необходимо ежедневно проводить исследование состава периферической крови для своевременного предупреждения выраженной миелосупрессии и аплазии костного мозга. Следует учитывать, что после прекращения лечения количество лейкоцитов и тромбоцитов продолжает снижаться в течение еще нескольких дней. В случае своевременного прекращения приема меркаптопурина супрессия костного мозга обратима. В период индукции ремиссии при остром миелолейкозе у больных часто наблюдается период относительной аплазии костного мозга, что требует назначения адекватной поддерживающей терапии. Во время лечения меркаптопурином больные должны находиться под постоянным наблюдением врача.
Меркаптопурин гепатотоксичен; во время лечения необходимо каждую неделю контролировать показатели функционального состояния печени. У больных с заболеваниями печени в анамнезе, а также у пациентов, ранее принимавших другие гепатотоксичные препараты, контроль функции печени следует производить чаще. Больные должны быть осведомлены о необходимости немедленного прекращения приема меркаптопурина при появлении желтухи.
В период индукции ремиссии лейкоза происходит быстрый лизис опухолевых клеток, что может привести к гиперурикемии и/или гиперурикозурии; необходимо периодически контролировать эти показатели для своевременного принятия мер, направленных на снижение риска развития мочекислой нефропатии.
Во время лечения меркаптопурином следует прекратить кормление грудью.
при одновременном назначении аллопуринола и меркаптопурина дозу последнего необходимо снизить до 1/4 обычной. Меркаптопурин может снижать антикоагуляционную активность варфарина.
проявляется миелосупрессией, более выраженной при хронической передозировке. Риск передозировки также повышается в случае одновременного применения аллопуринола. Специфического антидота нет. При передозировке проводят симптоматическую терапию и гемотрансфузии.