в первые 6–10 нед лечения, а при длительной терапии — каждые 6–12 мес рекомендуется проводить прямую реакцию Кумбса для выявления признаков развития возможной аутоиммунной гемолитической анемии.

Во время лечения метилдопой могут быть получены ложноположительные результаты при определении уровня катехоламинов.

При применении метилдопы возможно развитие отечного синдрома, который устраняют с помощью диуретиков; при усилении отеков или появлении признаков сердечной недостаточности метилдопу отменяют. В начале лечения пациенты, принимающие метилдопу, должны воздерживаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания и быстроты реакции. В дальнейшем эти ограничения зависят от индивидуальной реакции на проводимое лечение.

Во время лечения метилдопой употребление алкоголя запрещено.