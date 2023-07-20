МЕФЛОХИН (MEFLOQUINUM) Действующее вещество
MeSH, RTECS, USPDDN: 4-хинолинметанол, α-2-пиперидинил-2,8-бис(трифлуорометил)-, (R*,S*)-(+-)-.
MeSH: α-2-пиперидинил-2,8-бис (трифлуорометил)-4-хинолинметанол.
противомалярийное средство. Мефлохин действует на бесполые внутриклеточные формы возбудителей малярии человека: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae и Plasmodium ovale. Мефлохин эффективен в отношении возбудителей малярии, устойчивых к другим противомалярийным препаратам, например хлорохину, прогуанилу, пириметамину и комбинации пириметамина с сульфаниламидами. Описаны случаи резистентности P. falciparum к мефлохину, в основном в странах Юго-Восточной Азии. Отмечалась перекрестная резистентность к мефлохину и галофантрину.
Прием пищи существенно ускоряет скорость и степень всасывания, увеличивая биодоступность примерно на 40%. Cmax в плазме крови достигаются через 6–24 ч (в среднем через 17 ч) после разового приема мефлохина.
При приеме внутрь в дозе 250 мг 1 раз в неделю равновесная максимальная концентрация в плазме крови (1000–2000 мкг/л) достигается через 7–10 нед.
Объем распределения мефлохина — около 20 л/кг, что указывает на проникновение препарата во многие ткани. Мефлохин может накапливаться в эритроцитах, внутри которых находятся малярийные паразиты в концентрациях, примерно вдвое превышающих концентрации в плазме крови. Связывание с белками плазмы крови составляет около 98%. МПК мефлохина составляет около 600 мкг/л.
Проникает через плаценту. В минимальных количествах проникает в грудное молоко.
У человека выявлено два метаболита мефлохина. Основной метаболит (2,8-бис-трифторметил-4-хинолиновая карбоксикислота) неактивен в отношении P. falciparum.
T½ мефлохина составляет от 2 до 4 нед (в среднем около 3 нед). Общий клиренс — около 30 мл/мин. Большая часть мефлохина и его метаболита выводится с желчью и калом. Зависимых от возраста изменений фармакокинетики мефлохина не наблюдается. Фармакокинетика мефлохина может меняться при острой малярии. При проведении длительной противомалярийной профилактики период полувыведения мефлохина не меняется.
Лечение и профилактика малярии. Мефлохин особенно показан для лечения малярии, вызванной штаммами P. falciparum, устойчивыми к другим противомалярийным препаратам. Его можно назначать и для лечения малярии, вызванной P. vivax, и малярии смешанной этиологии.
Профилактику малярии мефлохином рекомендуется назначать лицам, отъезжающим в эндемичные для малярии регионы, особенно регионы с высоким риском инфицирования штаммами P. falciparum, устойчивыми к другим противомалярийным препаратам.
Неотложная терапия (самопомощь). Мефлохин рекомендуется принимать самостоятельно в качестве неотложной терапии при возникновении подозрения на малярию, если обратиться за срочной медицинской помощью не представляется возможным.
внутрь после еды, запивая достаточным количеством жидкости.
Лечение. Суммарная терапевтическая доза мефлохина для неиммунных лиц — 20–25 мг/кг. Для лиц с частичным иммунитетом может оказаться достаточной меньшая суммарная доза — 15 мг/кг.
Таким образом, неиммунные лица с массой тела более 45 кг должны получить в общей сложности 1250–1500 мг мефлохина, а лица с частичным иммунитетом и той же массой тела — 750–1000 мг мефлохина. Если в течение 30 мин после приема препарата у больного возникла рвота, следует повторно принять полную дозу мефлохина. Если рвота возникает через 30–60 мин после приема, дополнительно назначают 1/2 дозы.
После лечения малярии, вызванной P. vivax, для устранения печеночных форм плазмодия показана профилактика рецидивов с помощью производных аминохинолина (например примахина).
Если полный курс лечения мефлохином через 48–72 ч не приводит к улучшению состояния больного, необходимо решить вопрос о назначении другого средства. При тяжелой острой малярии мефлохин можно назначать после начального в/в курса терапии хинином длительностью не менее 2–3 дней. Большинство лекарственных взаимодействий, приводящих к развитию побочных эффектов, можно предотвратить, если назначать мефлохин не ранее чем через 12 ч после введения последней дозы хинина.
В регионах с полирезистентными возбудителями малярии может быть целесообразным начальное лечение артемизинином или его производными, за которым следует по возможности терапия мефлохином.
Профилактика. Профилактическая доза мефлохина составляет примерно 5 мг/кг массы тела 1 раз в неделю. Для взрослых и детей с массой тела >45 кг это соответствует примерно 250 мг мефлохина 1 раз в неделю. У детей и взрослых с массой тела <45 кг суточную дозу соответственно снижают. Первый раз препарат следует принять не позднее чем за 1 нед до прибытия в эндемичный по малярии регион. Если это невозможно, необходимо назначить ударную дозу препарата. Для взрослых с массой тела >45 кг она составляет 250 мг/сут в течение 3 дней подряд, а затем — по 250 мг 1 раз в неделю. Еженедельные дозы мефлохина следует принимать всегда в один и тот же день недели. Чтобы снизить риск заболевания малярией после выезда из эндемичного региона, профилактику продолжают еще в течение 4 нед.
Самостоятельная неотложная терапия. Мефлохин можно рекомендовать для самостоятельного приема в тех случаях, когда получить неотложную медицинскую помощь не представляется возможным. Самостоятельное лечение нужно начинать с дозы около 15 мг/кг. Если медицинская помощь продолжает оставаться недоступной в течение 24 ч, а тяжелые побочные реакции на средство не появляются, через 6–8 ч можно принять вторую часть суммарной терапевтической дозы. Больные с массой тела >60 кг через 6–8 ч после повторного приема должны принять еще 250 мг. Больным следует рекомендовать обращаться к врачу даже в том случае, если после самостоятельного лечения они чувствуют себя полностью выздоровевшими.
повышенная чувствительность к мефлохину или родственным средствам (хинину, хинидину). Нельзя назначать мефлохин с профилактической целью лицам, у которых в анамнезе имеются указания на психоз или судороги.
наиболее часто отмечаются тошнота, рвота, головокружение, нарушение равновесия, головная боль, сонливость, бессонница, кошмарные сновидения, диарея, боль в животе. Побочные реакции во время профилактики мефлохином обычно бывают слабовыражены и уменьшаются при продолжении приема. Реже отмечаются моторная и сенсорная нейропатия (в том числе с парестезиями), судороги, нарушения зрения, шум в ушах, вестибулярные нарушения, тревога, беспокойство, депрессия, снижение памяти, спутанность сознания, галлюцинации, психотические или параноидальные реакции, отдельные случаи энцефалопатии; артериальная гипо- или гипертензия, приливы крови, обмороки, тахикардия, ощущение сердцебиения, брадикардия, аритмия, экстрасистолия, отдельные случаи AV-блокады; кожная сыпь, эритема, крапивница, зуд, выпадение волос, отдельные случаи полиморфной эритемы, синдром Стивенса — Джонсона; мышечная слабость, судороги в мышцах, миалгия, артралгия; астения, общее недомогание, слабость, лихорадка, озноб, анорексия; транзиторное повышение активности трансаминаз, лейкопения или лейкоцитоз, тромбоцитопения. Из-за большого T½ мефлохина побочные эффекты могут развиваться или сохраняться вплоть до нескольких недель после последнего приема препарата.
мефлохин может повысить риск развития судорог у больных эпилепсией. Следовательно, таким пациентам мефлохин можно назначать только с целью лечения и при наличии абсолютных показаний к его применению.
У больных с нарушением функции печени выведение мефлохина может замедляться, вследствие чего концентрация средства в плазме крови повышается.
При развитии тревоги, депрессии, беспокойства или нарушении сознания при профилактическом применении мефлохин следует отменить.
Опыт применения мефлохина у детей в возрасте до 3 мес или с массой тела <5 кг ограничен.
одновременный прием мефлохина и других родственных соединений (хинина, хинидина и хлорохина) может вызвать изменения на ЭКГ и повысить риск развития судорог. Из-за опасности потенциально угрожающего жизни удлинения интервала Q–Tc, с мефлохином или после него нельзя назначать галофантрин.
Назначение мефлохина больным, принимающим антиконвульсанты (например вальпроевую кислоту, карбамазепин, фенобарбитал или фенитоин), может ухудшить их противосудорожный эффект, снижая их концентрацию в плазме крови. В некоторых случаях может потребоваться коррекция дозы противосудорожных средств.
Если мефлохин принимают одновременно с пероральными живыми брюшнотифозными вакцинами, нельзя исключить уменьшение иммуногенности последних. Поэтому вакцинацию живыми ослабленными вакцинами нужно завершить не позднее чем за 3 дня до первого приема мефлохина.
при передозировке мефлохина могут развиться симптомы, указанные в разделе ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, однако более выраженные. Рекомендуется промывание желудка, мониторинг функции сердца (включая ЭКГ) и нервно-психического статуса на протяжении не менее 24 ч. При необходимости проводят симптоматические и поддерживающие меры, в частности направленные на устранение нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы.