МЕФЛОХИН (MEFLOQUINUM)

внутрь после еды, запивая достаточным количеством жидкости.

Лечение. Суммарная терапевтическая доза мефлохина для неиммунных лиц — 20–25 мг/кг. Для лиц с частичным иммунитетом может оказаться достаточной меньшая суммарная доза — 15 мг/кг.

Таким образом, неиммунные лица с массой тела более 45 кг должны получить в общей сложности 1250–1500 мг мефлохина, а лица с частичным иммунитетом и той же массой тела — 750–1000 мг мефлохина. Если в течение 30 мин после приема препарата у больного возникла рвота, следует повторно принять полную дозу мефлохина. Если рвота возникает через 30–60 мин после приема, дополнительно назначают 1/2 дозы.

После лечения малярии, вызванной P. vivax, для устранения печеночных форм плазмодия показана профилактика рецидивов с помощью производных аминохинолина (например примахина).

Если полный курс лечения мефлохином через 48–72 ч не приводит к улучшению состояния больного, необходимо решить вопрос о назначении другого средства. При тяжелой острой малярии мефлохин можно назначать после начального в/в курса терапии хинином длительностью не менее 2–3 дней. Большинство лекарственных взаимодействий, приводящих к развитию побочных эффектов, можно предотвратить, если назначать мефлохин не ранее чем через 12 ч после введения последней дозы хинина.

В регионах с полирезистентными возбудителями малярии может быть целесообразным начальное лечение артемизинином или его производными, за которым следует по возможности терапия мефлохином.

Профилактика. Профилактическая доза мефлохина составляет примерно 5 мг/кг массы тела 1 раз в неделю. Для взрослых и детей с массой тела >45 кг это соответствует примерно 250 мг мефлохина 1 раз в неделю. У детей и взрослых с массой тела <45 кг суточную дозу соответственно снижают. Первый раз препарат следует принять не позднее чем за 1 нед до прибытия в эндемичный по малярии регион. Если это невозможно, необходимо назначить ударную дозу препарата. Для взрослых с массой тела >45 кг она составляет 250 мг/сут в течение 3 дней подряд, а затем — по 250 мг 1 раз в неделю. Еженедельные дозы мефлохина следует принимать всегда в один и тот же день недели. Чтобы снизить риск заболевания малярией после выезда из эндемичного региона, профилактику продолжают еще в течение 4 нед.

Самостоятельная неотложная терапия. Мефлохин можно рекомендовать для самостоятельного приема в тех случаях, когда получить неотложную медицинскую помощь не представляется возможным. Самостоятельное лечение нужно начинать с дозы около 15 мг/кг. Если медицинская помощь продолжает оставаться недоступной в течение 24 ч, а тяжелые побочные реакции на средство не появляются, через 6–8 ч можно принять вторую часть суммарной терапевтической дозы. Больные с массой тела >60 кг через 6–8 ч после повторного приема должны принять еще 250 мг. Больным следует рекомендовать обращаться к врачу даже в том случае, если после самостоятельного лечения они чувствуют себя полностью выздоровевшими.