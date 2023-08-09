взрослым обычно назначают в начальной дозе 30–40 мг/сут, в дальнейшем ее изменяют в зависимости от индивидуальной реакции на препарат. Диапазон эффективных доз варьирует в пределах 30–90 мг/сут; как правило, эффективная доза составляет 60 мг/сут.

Начальная доза для пациентов пожилого возраста не должна превышать 30 мг/сут. Повышать дозу следует постепенно под строгим контролем врача. Поддерживающая доза обычно ниже.

Клинического опыта применения миансерина у детей нет.

Суточную дозу разделяют на несколько приемов или (что предпочтительнее) принимают 1 раз на ночь.

Целесообразно продолжить антидепрессивную терапию в течение еще нескольких месяцев после достижения клинического эффекта.