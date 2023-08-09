МИАНСЕРИН (MIANSERINUM) Действующее вещество
четырехциклический антидепрессант ряда пиперазино-азепиновых соединений. В химической структуре миансерина отсутствует боковая цепочка, которая, как считают, определяет антихолинергическое действие трициклических антидепрессантов. По антидепрессивной активности миансерин сопоставим с другими современными антидепрессантами; при этом важной его особенностью является анксиолитическое действие. Миансерин хорошо переносится, особенно больными пожилого возраста и пациентами с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. При применении в терапевтических дозах не оказывает антихолинергического действия и существенно не влияет на сердечно-сосудистую систему.
депрессивные состояния.
взрослым обычно назначают в начальной дозе 30–40 мг/сут, в дальнейшем ее изменяют в зависимости от индивидуальной реакции на препарат. Диапазон эффективных доз варьирует в пределах 30–90 мг/сут; как правило, эффективная доза составляет 60 мг/сут.
Начальная доза для пациентов пожилого возраста не должна превышать 30 мг/сут. Повышать дозу следует постепенно под строгим контролем врача. Поддерживающая доза обычно ниже.
Клинического опыта применения миансерина у детей нет.
Суточную дозу разделяют на несколько приемов или (что предпочтительнее) принимают 1 раз на ночь.
Целесообразно продолжить антидепрессивную терапию в течение еще нескольких месяцев после достижения клинического эффекта.
маниакальный синдром.
в ряде случаев отмечены нарушение гемопоэза, судороги, гипомания, артериальная гипотензия, нарушение функции печени, артралгия, отеки и гинекомастия, сонливость — в первые дни лечения.
при назначении миансерина в период беременности и кормления грудью необходимо сопоставить терапевтический эффект от его применения для будущей матери и возможное отрицательное влияние на плод и новорожденного.
Миансерин может вызывать психомоторные нарушения в первые несколько дней его приема.
Миансерин может потенцировать депрессивное действие алкоголя на ЦНС, поэтому во время курса лечения пациентам следует избегать употребления алкоголя.
миансерин не следует назначать одновременно с ингибиторами МАО или ранее чем через 2 нед после окончания курса лечения этими средствами. Миансерин не взаимодействует с такими средствами, как бетанидин, клонидин, метилдопа, гуанетидин или пропранолол (ни отдельно, ни в комбинации с гидралазином). Тем не менее пациенты, получающие одновременно с миансерином гипотензивную терапию, должны находиться под постоянным наблюдением врача.
острое отравление обычно проявляется длительным седативным эффектом. Нарушения ритма сердца, судороги, тяжелая артериальная гипотензия и угнетение дыхательной функции маловероятны. Специфического антидота нет. Лечение включает промывание желудка и адекватную симптоматическую терапию, направленную на поддержание жизненно важных функций.