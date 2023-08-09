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Активные вещества — “М”МИАНСЕРИН (MIANSERINUM)

МИАНСЕРИН (MIANSERINUM) Действующее вещество

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Найдено: 4 препарата
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 20; Rivopharm
Миасер® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 20 Rivopharm
В 1027 аптеках
от 315,50 грн
Цены в аптеках
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, блистер, № 20; Rivopharm
Миасер® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, блистер, № 20 Rivopharm
В 891 аптеке
от 440,34 грн
Цены в аптеках
Леривон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, блистер, № 20; Schering-Plough Central East
Леривон® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, блистер, № 20 Schering-Plough Central East
Нет в наличии
Миасер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 20; Rivopharm
Миасер® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 20 Rivopharm
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки п/о.

четырехциклический антидепрессант ряда пиперазино-азепиновых соединений. В химической структуре миансерина отсутствует боковая цепочка, которая, как считают, определяет антихолинергическое действие трициклических антидепрессантов. По антидепрессивной активности миансерин сопоставим с другими современными антидепрессантами; при этом важной его особенностью является анксиолитическое действие. Миансерин хорошо переносится, особенно больными пожилого возраста и пациентами с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. При применении в терапевтических дозах не оказывает антихолинергического действия и существенно не влияет на сердечно-сосудистую систему.

депрессивные состояния.

взрослым обычно назначают в начальной дозе 30–40 мг/сут, в дальнейшем ее изменяют в зависимости от индивидуальной реакции на препарат. Диапазон эффективных доз варьирует в пределах 30–90 мг/сут; как правило, эффективная доза составляет 60 мг/сут.
Начальная доза для пациентов пожилого возраста не должна превышать 30 мг/сут. Повышать дозу следует постепенно под строгим контролем врача. Поддерживающая доза обычно ниже.
Клинического опыта применения миансерина у детей нет.
Суточную дозу разделяют на несколько приемов или (что предпочтительнее) принимают 1 раз на ночь.
Целесообразно продолжить антидепрессивную терапию в течение еще нескольких месяцев после достижения клинического эффекта.

маниакальный синдром.

в ряде случаев отмечены нарушение гемопоэза, судороги, гипомания, артериальная гипотензия, нарушение функции печени, артралгия, отеки и гинекомастия, сонливость — в первые дни лечения.

при назначении миансерина в период беременности и кормления грудью необходимо сопоставить терапевтический эффект от его применения для будущей матери и возможное отрицательное влияние на плод и новорожденного.
Миансерин может вызывать психомоторные нарушения в первые несколько дней его приема.
Миансерин может потенцировать депрессивное действие алкоголя на ЦНС, поэтому во время курса лечения пациентам следует избегать употребления алкоголя.

миансерин не следует назначать одновременно с ингибиторами МАО или ранее чем через 2 нед после окончания курса лечения этими средствами. Миансерин не взаимодействует с такими средствами, как бетанидин, клонидин, метилдопа, гуанетидин или пропранолол (ни отдельно, ни в комбинации с гидралазином). Тем не менее пациенты, получающие одновременно с миансерином гипотензивную терапию, должны находиться под постоянным наблюдением врача.

острое отравление обычно проявляется длительным седативным эффектом. Нарушения ритма сердца, судороги, тяжелая артериальная гипотензия и угнетение дыхательной функции маловероятны. Специфического антидота нет. Лечение включает промывание желудка и адекватную симптоматическую терапию, направленную на поддержание жизненно важных функций.