МИЗОПРОСТОЛ (MISOPROSTOLUM)

при пептической язве желудка или двенадцатиперстной кишки и язвах, вызванных применением НПВП, назначают по 800 мкг/сут, разделенные на 2–4 приема (во время еды и перед сном). Курс лечения — 4 нед, при необходимости — до 8 нед. При рецидиве может быть назначен повторный курс лечения. Для профилактики ульцерогенного действия НПВП назначают в дозе 200 мкг 2–4 раза в сутки.