МИЗОПРОСТОЛ (MISOPROSTOLUM) Действующее вещество
RTECS: (11-α,13E)-(+-)-11,16-дигидрокси-16-метил-9-оксопрост-13-ен-1-оевой кислоты метиловый эфир; или метил (+-)-11-α,16-дигидрокси-16-метил-9-оксопрост-13-ен-1-оат.
синтетический аналог простагландина Е1. Оказывает противоязвенное, антисекреторное, цитопротекторное действие. Способствует заживлению пептической язвы и уменьшению выраженности симптомов заболевания. Блокирует базальную, стимулированную и ночную секрецию желудочного сока, уменьшает его объем и протеолитическую активность. Цитопротекторное действие обусловлено увеличением секреции слизи и бикарбонат-ионов слизистой оболочкой желудка. Быстро всасывается при приеме внутрь.
пептическая язва желудка или двенадцатиперстной кишки; для лечения и профилактики язв, вызванных применением НПВП.
при пептической язве желудка или двенадцатиперстной кишки и язвах, вызванных применением НПВП, назначают по 800 мкг/сут, разделенные на 2–4 приема (во время еды и перед сном). Курс лечения — 4 нед, при необходимости — до 8 нед. При рецидиве может быть назначен повторный курс лечения. Для профилактики ульцерогенного действия НПВП назначают в дозе 200 мкг 2–4 раза в сутки.
повышенная чувствительность к простагландинам, выраженное нарушение функции печени, период беременности и кормления грудью.
головная боль, боль в области живота, диспепсия, метеоризм, тошнота, рвота, диарея.
следует назначать с осторожностью пациентам с артериальной гипотензией, поражениями коронарных и мозговых артерий.
при одновременном применении мизопростола и магнийсодержащих антацидов возможно повышение риска развития диареи.