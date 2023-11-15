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Активные вещества — “М”МИЗОПРОСТОЛ (MISOPROSTOLUM)

МИЗОПРОСТОЛ (MISOPROSTOLUM) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Гастротек® таблетки, 0,2 мг, блистер, № 20; Дарница
Гастротек® Таблетки, 0,2 мг, блистер, № 20 Дарница
В 693 аптеках
от 173,10 грн
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Мизопростол таблетки, 200 мкг, блистер, № 4; China Resources Zizhu Pharmaceutical Co. Ltd
Мизопростол Таблетки, 200 мкг, блистер, № 4 China Resources Zizhu Pharmaceutical Co. Ltd
Нет в наличии
Мизостол таблетки, 200 мкг, блистер, № 10; M. Biotech Ltd.
Мизостол Таблетки, 200 мкг, блистер, № 10 M. Biotech Ltd.
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки.
МИЗОПРОСТОЛ (MISOPROSTOLUM)
CAS №: 59122-46-2 C22H38O5
USPDDN: (+-)-метил (1R,2R,3R)-3-гидрокси-2-((E)-(4RS)-4-гидрокси-4-метил-1-октенил)-5-оксоциклопентангептаноат.
RTECS: (11-α,13E)-(+-)-11,16-дигидрокси-16-метил-9-оксопрост-13-ен-1-оевой кислоты метиловый эфир; или метил (+-)-11-α,16-дигидрокси-16-метил-9-оксопрост-13-ен-1-оат.
Форма выпуска: таблетки.

синтетический аналог простагландина Е1. Оказывает противоязвенное, антисекреторное, цитопротекторное действие. Способствует заживлению пептической язвы и уменьшению выраженности симптомов заболевания. Блокирует базальную, стимулированную и ночную секрецию желудочного сока, уменьшает его объем и протеолитическую активность. Цитопротекторное действие обусловлено увеличением секреции слизи и бикарбонат-ионов слизистой оболочкой желудка. Быстро всасывается при приеме внутрь.

пептическая язва желудка или двенадцатиперстной кишки; для лечения и профилактики язв, вызванных применением НПВП.

при пептической язве желудка или двенадцатиперстной кишки и язвах, вызванных применением НПВП, назначают по 800 мкг/сут, разделенные на 2–4 приема (во время еды и перед сном). Курс лечения — 4 нед, при необходимости — до 8 нед. При рецидиве может быть назначен повторный курс лечения. Для профилактики ульцерогенного действия НПВП назначают в дозе 200 мкг 2–4 раза в сутки.

повышенная чувствительность к простагландинам, выраженное нарушение функции печени, период беременности и кормления грудью.

головная боль, боль в области живота, диспепсия, метеоризм, тошнота, рвота, диарея.

следует назначать с осторожностью пациентам с артериальной гипотензией, поражениями коронарных и мозговых артерий.

при одновременном применении мизопростола и магнийсодержащих антацидов возможно повышение риска развития диареи.