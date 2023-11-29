с большой осторожностью митоксантрон применяют у пациентов с панцитопенией или тяжелыми манифестными инфекциями, при выраженной печеночной и почечной недостаточности, БА, а также после облучения средостения или лечения антрациклинами. Пациентам с сердечной недостаточностью во время лечения митоксантроном необходимо назначать терапию диуретиками и сердечными гликозидами.

Во время лечения митоксантроном и не менее 3 мес после его отмены следует применять меры контрацепции независимо от того, получала митоксантрон женщина или ее половой партнер.