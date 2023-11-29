МИТОКСАНТРОН (MITOXANTRONUM) Действующее вещество
противоопухолевое средство группы синтетических антрациклинов. Тормозит синтез РНК и ДНК, вызывает аберрации хромосом и образование поперечных связей между цепями ДНК. Действие митоксантрона на опухолевые клетки не зависит от клеточного цикла.
рак молочной железы с метастазами, неходжкинская лимфома, острый лейкоз у взрослых, резистентный к другим химиотерапевтическим средствам, гепатоцеллюлярная карцинома, рак яичника.
при проведении первого курса монотерапии митоксантрон назначают в дозе 10–12 мг/м2 поверхности тела. Повторные введения митоксантрона в указанной дозе следует проводить с интервалом 21 день, общая курсовая доза не должна превышать 200 мг/м2. При пониженном резерве костного мозга или тяжелом общем состоянии больного митоксантрон вводят в более низкой начальной дозе — 12 мг/м2. Возможны и другие дозы и режимы введения.
повышенная чувствительность к митоксантрону, период беременности и кормления грудью.
возможны тошнота, рвота, выпадение волос, миелосупрессия с лейкопенией и тромбоцитопенией, угнетение иммунитета, временные изменения ЭКГ, стоматит.
с большой осторожностью митоксантрон применяют у пациентов с панцитопенией или тяжелыми манифестными инфекциями, при выраженной печеночной и почечной недостаточности, БА, а также после облучения средостения или лечения антрациклинами. Пациентам с сердечной недостаточностью во время лечения митоксантроном необходимо назначать терапию диуретиками и сердечными гликозидами.
Во время лечения митоксантроном и не менее 3 мес после его отмены следует применять меры контрацепции независимо от того, получала митоксантрон женщина или ее половой партнер.
одновременное применение митоксантрона с другими противоопухолевыми средствами усиливает его миело- и кардиотоксичность. Р-р митоксантрона не следует смешивать в одном объеме с р-рами других лекарственных средств.