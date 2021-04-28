МИТОМИЦИН (MITOMYCINUM) Действующее вещество
RTECS: азирино(2',3':3,4)пирроло(1,2-a)индол-4,7-дион, 6-амино-1,1a,2,8,8a,8b-гексагидро-8-(гидроксиметил)-8a-метокси-5-метил-, карбамат (эфир).
антибиотик, продуцируемый Streptomyces caespitosus. Оказывает противоопухолевое действие, связанное с селективным ингибированием синтеза ДНК. Содержание гуанина и цитозина в ДНК коррелирует с частотой образования межнитевых поперечных мостиков под действием митомицина. В высокой концентрации уменьшает количество РНК в клетке и ингибирует биосинтез белка.
Введенный в/в митомицин быстро выводится из плазмы крови. T½ после болюсного в/в введения 30 мг митомицина составляет 17 мин. Клиренс митомицина определяется преимущественно степенью его метаболизма в печени, однако он метаболизируется и в других тканях.
метастазирующая аденокарцинома желудка и поджелудочной железы (в комбинации с другими химиотерапевтическими средствами), паллиативное лечение целого ряда опухолей в случае неэффективности ранее применявшихся средств.
вводят только в/в. Только при полном восстановлении гематологических показателей после проводившейся ранее химиотерапии применяют одну из приводимых ниже схем введения митомицина с интервалом между курсами 6–8 нед. Поскольку возможно кумулятивное миелосупрессивное воздействие, после каждого курса лечения дозу митомицина следует корригировать с учетом состояния пациента. При применении митомицина в дозе выше 20 мг/м2 поверхности тела эффективность лечения не увеличивается, а токсичность возрастает.
1. В дозе 20 мг/м2 вводят в/в однократно через катетер.
2. В дозе 2 мг/м2/сут вводят в/в в течение 5 дней, затем после 2-дневного перерыва в лечении митомицин вводят в дозе 2 мг/м2/сут в течение 5 дней. Таким образом, суммарная доза, вводимая за 10 дней, составляет 20 мг/м2.
Коррекцию доз митомицина следует проводить по следующей схеме: митомицин не следует вводить повторно при количестве лейкоцитов <4000 в 1 мм3, а тромбоцитов — <100 000 в 1 мм3. В случае назначения митомицина одновременно с другими лекарственными средствами, оказывающими миелосупрессивное действие, необходима соответствующая коррекция доз. При дальнейшем прогрессировании заболевания после проведения двух курсов терапии митомицином лечение следует прекратить.
повышенная чувствительность к митомицину, тромбоцитопения, нарушения свертывания крови и повышенная кровоточивость, период беременности и кормления грудью.
тромбоцитопения, лейкопения, кожная сыпь, стоматит, алопеция, инфильтрат в месте инъекции, некроз тканей в случае экстравазации р-ра, нефротоксическое действие, легочная токсичность (одышка, непродуктивный кашель, рентгенологические признаки легочных инфильтратов), гемолитический уремический синдром (гемолитическая анемия, микроангиопатия, тромбоцитопения, необратимая почечная недостаточность), лихорадка, анорексия, тошнота, рвота, головная боль, нарушение остроты зрения, спутанность сознания, сонливость, обморочное состояние, повышенная утомляемость, отеки, тромбофлебит, диарея.
митомицин не используют для проведения первичной химиотерапии; его применение не является альтернативой хирургическим методам лечения и/или лучевой терапии.
В связи с миелосупрессивным действием митомицина 1 раз в неделю во время лечения и не менее 8 нед после его окончания необходимо проводить исследование состава периферической крови с обязательным подсчетом количества тромбоцитов, лейкоцитов и определением уровня гемоглобина. При количестве тромбоцитов <100 000 в 1 мм3 или лейкоцитов <4000 в 1 мм3, а также при продолжающемся снижении любого из этих показателей митомицин необходимо отменить до нормализации этих параметров.
В связи с возможным нефротоксическим действием митомицин не следует назначать пациентам, у которых уровень креатинина в плазме крови превышает 1,7 мг/л.
при предшествовавшем или одновременном введении митомицина и алкалоидов барвинка розового возникают одышка и выраженный бронхоспазм. Нарушения дыхания могут отмечаться через несколько минут или часов после введения алкалоидов барвинка. Лечение симптоматическое (бронходилататоры, ГКС, оксигенотерапия). Описано несколько случаев развития острых нарушений дыхания у пациентов, получавших митомицин в комбинации с другими химиопрепаратами перед хирургической операцией, и в случае использования во время операции дыхательной смеси, содержащей более 50% O2. В связи с этим к оксигенотерапии таких больных следует подходить с осторожностью, назначая кислород в концентрации, необходимой для обеспечения достаточного насыщения артериальной крови.