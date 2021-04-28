МИТОМИЦИН (MITOMYCINUM)

вводят только в/в. Только при полном восстановлении гематологических показателей после проводившейся ранее химиотерапии применяют одну из приводимых ниже схем введения митомицина с интервалом между курсами 6–8 нед. Поскольку возможно кумулятивное миелосупрессивное воздействие, после каждого курса лечения дозу митомицина следует корригировать с учетом состояния пациента. При применении митомицина в дозе выше 20 мг/м2 поверхности тела эффективность лечения не увеличивается, а токсичность возрастает.

1. В дозе 20 мг/м2 вводят в/в однократно через катетер.

2. В дозе 2 мг/м2/сут вводят в/в в течение 5 дней, затем после 2-дневного перерыва в лечении митомицин вводят в дозе 2 мг/м2/сут в течение 5 дней. Таким образом, суммарная доза, вводимая за 10 дней, составляет 20 мг/м2.

Коррекцию доз митомицина следует проводить по следующей схеме: митомицин не следует вводить повторно при количестве лейкоцитов <4000 в 1 мм3, а тромбоцитов — <100 000 в 1 мм3. В случае назначения митомицина одновременно с другими лекарственными средствами, оказывающими миелосупрессивное действие, необходима соответствующая коррекция доз. При дальнейшем прогрессировании заболевания после проведения двух курсов терапии митомицином лечение следует прекратить.