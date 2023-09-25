ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО* (MELALEUCA ALTERNIFOLIA*) Действующее вещество
чайное дерево (Melaleuca alternifolia) — кустарник семейства миртовых, произрастающий в некоторых районах Австралии. Само растение, его экстракты и эфирное масло обладают противовоспалительным, анальгезирующим и противомикробным свойствами, ускоряют процессы регенерации. В медицине применяется натуральное эфирное масло чайного дерева, которое получают путем паровой дистилляции из его листьев. Масло чайного дерева содержит >100 различных биологически активных компонентов, важнейшими из которых являются 1,8-цинеол (от 3 до 15%), терпинены (от 15 до 41%). Антисептическое действие масла в основном обеспечивает терпинен-4-ол. Спектр бактерицидного и противогрибкового действия масла включает такие микроорганизмы, как Staphylococcus aureus, Streptococcus beta-haemolyticus, Рs. aеruginosa, С. albicans, Malassezia furfur, Тr. mentagrophуtes, Tr. rubrum, А. niger, Р. vulgaris, Propionibacterium acne, Legionella pneumophilla. Масло чайного дерева обладает также способностью усиливать пенетрацию лекарственных средств в неповрежденную кожу.
инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и верхних дыхательных путей, небольшие раны, порезы, ссадины, солнечные ожоги и укусы несекомых, миалгия, боль при ушибах и растяжениях, грибковые и гнойничковые инфекции кожи, акне.
при гриппе, бронхите, других простудных заболеваниях масло применяют в виде масляно-паровых ингаляций (при использовании ингалятора — 1–2 капли).
При пародонтозе, стоматите, фарингите, неприятном запахе изо рта проводят полоскания с маслом чайного дерева (р-р для полосканий готовят так: 2–3 капли масла следует растворить в ½–1 чайной ложке спирта, а затем — в ½ стакана теплой воды).
При ранах, порезах, ссадинах, солнечных ожогах масло или гель наносят на пораженную поверхность.
При гнойничковых поражениях кожи, угревой сыпи 1–2 капли эфирного масла чайного дерева наносят на предварительно очищенные пораженные участки и слегка втирают. При значительном раздражении кожи в месте поражения масло разбавляют.
При грибковых заболеваниях кожи и бородавках чистое эфирное масло наносят на пораженную поверхность.
При миозите, миалгии, болевом синдроме после травм опорно-двигательного аппарата проводят массаж с масляными композициями, содержащими 3–5% эфирного масла чайного дерева, а также используют их в виде компрессов.
При укусах насекомых чистое масло или гель наносят на место укуса для уменьшения зуда и воспаления.
При перхоти применяют ополаскивания составами, содержащими не менее 0,05% эфирного масла чайного дерева.
повышенная чувствительность к препаратам чайного дерева, БА и ХОБЛ (в основном для ингаляционного применения), период беременности.
аллергические реакции.