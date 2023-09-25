при гриппе, бронхите, других простудных заболеваниях масло применяют в виде масляно-паровых ингаляций (при использовании ингалятора — 1–2 капли).

При пародонтозе, стоматите, фарингите, неприятном запахе изо рта проводят полоскания с маслом чайного дерева (р-р для полосканий готовят так: 2–3 капли масла следует растворить в ½–1 чайной ложке спирта, а затем — в ½ стакана теплой воды).

При ранах, порезах, ссадинах, солнечных ожогах масло или гель наносят на пораженную поверхность.

При гнойничковых поражениях кожи, угревой сыпи 1–2 капли эфирного масла чайного дерева наносят на предварительно очищенные пораженные участки и слегка втирают. При значительном раздражении кожи в месте поражения масло разбавляют.

При грибковых заболеваниях кожи и бородавках чистое эфирное масло наносят на пораженную поверхность.

При миозите, миалгии, болевом синдроме после травм опорно-двигательного аппарата проводят массаж с масляными композициями, содержащими 3–5% эфирного масла чайного дерева, а также используют их в виде компрессов.

При укусах насекомых чистое масло или гель наносят на место укуса для уменьшения зуда и воспаления.

При перхоти применяют ополаскивания составами, содержащими не менее 0,05% эфирного масла чайного дерева.