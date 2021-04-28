антисептическое средство, обладает окислительно-восстановительными свойствами, играет роль акцептора и донатора ионов водорода; в низких концентрациях восстанавливает метгемоглобин в гемоглобин.

Экскретируется с мочой в неизмененном виде. При выведении с мочой окрашивает ее в синий цвет, в связи с чем иногда применяется при исследовании функциональной способности почек.