МЕТИЛТИОНИНИЯ ХЛОРИД (METHYLTHIONINII CHLORIDUM) Действующее вещество
Форма выпуска: р-р спиртовой.
антисептическое средство, обладает окислительно-восстановительными свойствами, играет роль акцептора и донатора ионов водорода; в низких концентрациях восстанавливает метгемоглобин в гемоглобин.
Экскретируется с мочой в неизмененном виде. При выведении с мочой окрашивает ее в синий цвет, в связи с чем иногда применяется при исследовании функциональной способности почек.
ожоги, пиодермия, фолликулит.
1% спиртовой р-р применяют наружно в качестве антисептического средства.
повышенная чувствительность к метилтиониния хлориду.
аллергические реакции.
с осторожностью применяют в период беременности и кормления грудью.