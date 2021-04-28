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Активные вещества — “М”МЕТИЛТИОНИНИЯ ХЛОРИД (METHYLTHIONINII CHLORIDUM)

МЕТИЛТИОНИНИЯ ХЛОРИД (METHYLTHIONINII CHLORIDUM) Действующее вещество

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Форма выпуска: р-р спиртовой.

антисептическое средство, обладает окислительно-восстановительными свойствами, играет роль акцептора и донатора ионов водорода; в низких концентрациях восстанавливает метгемоглобин в гемоглобин.
Экскретируется с мочой в неизмененном виде. При выведении с мочой окрашивает ее в синий цвет, в связи с чем иногда применяется при исследовании функциональной способности почек.

ожоги, пиодермия, фолликулит.

1% спиртовой р-р применяют наружно в качестве антисептического средства.

повышенная чувствительность к метилтиониния хлориду.

аллергические реакции.

с осторожностью применяют в период беременности и кормления грудью.