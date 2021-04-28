до начала терапии моэксиприлом необходимо провести исследование функционального состояния почек. Следует контролировать уровень АД, функциональное состояние почек и содержание электролитов, остаточного азота, мочевины и креатинина в сыворотке крови при наличии нарушений водно-электролитного баланса, а также у пациентов с заболеваниями почек, сердечной недостаточностью и у лиц пожилого возраста, особенно в начале лечения.

С особой осторожностью применяют у пациентов с нарушением оттока крови из левого желудочка (аортальный стеноз, гипертрофическая кардиомиопатия), при билатеральном стенозе почечных артерий или стенозе артерии единственной почки; при тяжелых нарушениях функции почек (клиренс креатинина <40 мл/мин), значительной протеинурии (>1 г/сут), тяжелых нарушениях электролитного баланса, нарушении иммунного статуса и коллагенозах.

В начале терапии возможно развитие выраженной артериальной гипотензии, особенно у лиц с нарушениями водно-солевого баланса (гиповолемия, гипонатриемия вследствие приема диуретиков, диализа, упорной рвоты и диареи), а также у пациентов с сердечной недостаточностью, тяжелой эссенциальной или вазоренальной гипертензией. Необходима коррекция ОЦК и электролитных нарушений до начала терапии, дозу принимаемых диуретиков следует снизить или полностью их отменить.