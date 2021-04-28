МОЭКСИПРИЛ (MOEXIPRILUM) Действующее вещество
ингибитор АПФ. За счет блокирования конвертирующего энзима тормозит образование ангиотензина II и тем самым предотвращает его вазопрессорное действие и стимулирующее влияние на секрецию альдостерона. Снижает АД и ОПСС, уменьшает постнагрузку на сердце.
АГ.
лечение пациентов со сниженным ОЦК и электролитными нарушениями, вызванными применением диуретиков, диализом, продолжительной рвотой или диареей, с сердечной недостаточностью, заболеваниями почек, а также лиц пожилого возраста начинают с минимальной дозы 3,75 мг, принимаемой утром. Таким пациентам необходимо проводить мониторирование АД в течение 2 ч после приема моэксиприла во избежание неконтролируемого резкого снижения АД. При злокачественном течении АГ подбор дозы моэксиприла следует проводить в стационаре. Пациентам с неосложненной эссенциальной гипертензией обычно назначают по 7,5 мг 1 раз в сутки; при необходимости дозу постепенно повышают до 15 мг/сут. Поддерживающая доза составляет 7,5–15 мг/сут; максимальная суточная доза — 30 мг. Обычно не требуется изменения дозы у пациентов с умеренным нарушением функции почек (клиренс креатинина более 40 мл/мин), у лиц пожилого возраста и у больных циррозом печени; при необходимости начальную дозу можно снизить до 3,75 мг/сут. У пациентов, принимающих нифедипин, больных с тяжелым нарушением функции почек (клиренс креатинина <40 мл/мин) начальная доза не должна превышать 3,75 мг. Суточную дозу моэксиприла принимают в один прием; в исключительных случаях допустим двухразовый прием.
выраженный аортальный и митральный стеноз, гипертрофическая кардиомиопатия, период беременности и кормления грудью, детский возраст, выраженные нарушения функций печени и почек, гемодиализ, отечный синдром при сердечной недостаточности.
возможны сухой кашель, головная боль, головокружение, повышенная утомляемость, гиперемия кожи, сыпь, редко — приступы стенокардии, тахикардия, запор, тошнота, диарея, анорексия, бронхит, ангина, ринит, одышка, нарушение функции почек, нарушение сна, повышенная возбудимость, нарушение вкусовых ощущений, звон в ушах, повышенное потоотделение, миалгия и артралгия, общее недомогание, крайне редко — нарушение функций печени и поджелудочной железы.
до начала терапии моэксиприлом необходимо провести исследование функционального состояния почек. Следует контролировать уровень АД, функциональное состояние почек и содержание электролитов, остаточного азота, мочевины и креатинина в сыворотке крови при наличии нарушений водно-электролитного баланса, а также у пациентов с заболеваниями почек, сердечной недостаточностью и у лиц пожилого возраста, особенно в начале лечения.
С особой осторожностью применяют у пациентов с нарушением оттока крови из левого желудочка (аортальный стеноз, гипертрофическая кардиомиопатия), при билатеральном стенозе почечных артерий или стенозе артерии единственной почки; при тяжелых нарушениях функции почек (клиренс креатинина <40 мл/мин), значительной протеинурии (>1 г/сут), тяжелых нарушениях электролитного баланса, нарушении иммунного статуса и коллагенозах.
В начале терапии возможно развитие выраженной артериальной гипотензии, особенно у лиц с нарушениями водно-солевого баланса (гиповолемия, гипонатриемия вследствие приема диуретиков, диализа, упорной рвоты и диареи), а также у пациентов с сердечной недостаточностью, тяжелой эссенциальной или вазоренальной гипертензией. Необходима коррекция ОЦК и электролитных нарушений до начала терапии, дозу принимаемых диуретиков следует снизить или полностью их отменить.
при комбинации моэксиприла с диуретиками и другими гипотензивными препаратами возможно взаимное потенцирование эффекта. Моэксиприл уменьшает потерю калия при одновременном применении с тиазидными диуретиками. Сочетанное применение с препаратами калия или калийсберегающими диуретиками может приводить к гиперкалиемии. Моэксиприл может повышать концентрацию лития в плазме крови и приводить к развитию литиевой интоксикации при одновременном назначении с солями лития.
наиболее вероятно развитие выраженной артериальной гипотензии; рекомендуется коррекция ОЦК в/в инфузией изотонического р-ра натрия хлорида.