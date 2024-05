метилфенидата гидрохлорид (C 14 H 19 NO 2 ·HCl, молекулярная масса 269,8) представляет собой рацемическую смесь, состоящую из d- и l-трео энантиомеров. Считается, что l-энантиомер фармакологически неактивен.

Фармакодинамика. Метилфенидат является мягким стимулятором ЦНС — он действует как ингибитор обратного захвата норадреналина и дофамина, тем самым увеличивая присутствие этих нейротрансмиттеров во вненейронном пространстве и продлевая их действие в частности в префронтальной коре — участке мозга, который, как считается, играет заметную роль в патофизиологических механизмах синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Более низкие дозы, применяемые для лечения СДВГ, не обладают двигательно-активирующими эффектами, которые связаны с более высокими дозами, а снижают двигательную активность, импульсивность и улучшают когнитивные функции, в частности устойчивость внимания и рабочую память. Также было показано, что благоприятное влияние метилфенидата на поддержание внимания опосредовано активностью α 1 -адренергических рецепторов.

Фармакокинетика. Абсорбция. После приема внутрь таблеток метилфенидата гидрохлорид быстро и почти полностью всасывается. После еды с высоким содержанием жира AUC повышается на 25% и C max на 27%. Время достижения C max меньше после употребления пищи с высоким содержанием жиров (медиана T max : 2,5 ч) по сравнению с приемом натощак (медиана T max : 3 ч).

Распределение. Связывание с белками плазмы крови низкое (10–33%). Объем распределения составляет 2,65±1,11 л/кг для d-метилфенидата и 1,80±0,91 л/кг для l-метилфенидата.

Системный клиренс составляет 0,40±0,12 л/ч/кг для d-метилфенидата и 0,73±0,28 л/ч/кг для l-метилфенидата.

Метаболизм. Метилфенидат быстро и активно метаболизируется в печени преимущественно путем деэтерификации карбоксиэстеразой CES1A1 до α-фенил-2-пиперидинуксусной кислоты, которая почти не обладает фармакологической активностью.

Выведение. После приема внутрь от 78% до 97% дозы выводится с мочой и от 1% до 3% с калом в виде метаболитов в течение 48–96 ч. Большая часть дозы (60–86%) выводится с мочой в виде α-фенил-2-пиперидинуксусной кислоты.