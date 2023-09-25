1 столовую ложку травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и держать на кипящей водяной бане 15 мин. Настаивать при комнатной температуре 45 мин, процедить. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Взрослым принимать в теплом виде по 1/3 стакана 3 раза в сутки за 15–20 мин до еды. Детям в возрасте 3–5 лет — по 1 чайной ложке, 5–7 лет — по 1 десертной ложке, 7–12 лет — по 1 столовой ложке, 12–14 лет — по 2 столовые ложки, старше 14 лет — по 1/4 стакана 3 раза в сутки за 15–20 мин до еды. Перед применением настой рекомендуется взболтать.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Взрослым принимать в теплом виде по 1/2 стакана 3–4 раза в сутки за 15–20 мин до еды. Детям в возрасте 3–5 лет — по 1 десертной ложке, 5–7 лет — по 1 столовой ложке, 7–12 лет — по 2 столовые ложки, 12–14 лет — по 1/4 стакана, старше 14 лет — по 1/3 стакана 3 раза в сутки за 15–20 мин до еды.

Приготовленную водную вытяжку хранить в холодильнике (при температуре 2–8 °С) не более 2 сут.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.