Левилимаб это рекомбинантное моноклональное антитело (IgG1) связывающееся с α-субъединицей рецептора к ИЛ-6. Левилимаб содержит вариабельные фрагменты легких и тяжелых цепей глубокой оптимизации и константные домены с полностью человеческой последовательностью. Левилимаб связывается и блокирует растворимые рецепторы ИЛ6 ((рИЛ6Р)), а также мембранные рецепторы ИЛ-6 (мИЛ6Р). Блокада этих обеих форм рецептора предотвращает реализацию ИЛ6-ассоциированного провоспалительного каскада, препятствует активации антигенпрезентирующих клеток, В-лимфоцитов и Т-лимфоцитов, моноцитов и макрофагов, эндотелиальных клеток и фибробластов, и избыточного продукцирования прочих провоспалительных цитокинов.

Специфическая противовоспалительная активность левилимаба была продемонстрирована в тестах in vitro и in vivo. Левилимаб оказывает антипролиферативное действие на культуру клеток DS-1, вызывая дозозависимое ингибирование роста клеток. На модели коллаген-индуцированного артрита у яванских макак (Macaca fascicularis) многократное (1 раз в неделю в течение 7 недель) п/к введение левилимаба сопровождается снижением выраженности воспалительной реакции в суставах, что подтверждено при гистологическом исследовании (значимое снижение выраженности воспалительных и дегенеративных изменений хрящевой ткани).

В клин.исследованиях левилимаб продемонстрировал блокирование до 90% мембранных рецепторов к ИЛ-6 в течение первых 2 ч при однократном п/к введения в дозе ≥1.6 мг/кг.

При однократном п/к введении левилимаба наблюдается дозозависимый рост его концентрации в плазме крови. Препарат определяется в плазме крови пациента через 2-12 ч. C max достигается через 96 [72-168] ч. Введение левилимаба в дозе превышающей 2 мг/кг, продемонстрировало 2-х фазный характер увеличения концентрации в плазме крови: 1-й пик наблюдался в течении 48-72 ч, 2-й – к 168 ч с последующим снижением до неопределяемых значений к 70-му дню.

При однократном п/к введения левилимаба в дозе 162 мг C max в плазме крови составляла 17543 нг/мл, а AUC 0-168 — 1866231 нг/мл × ч.

Клиренс (общий) левилимаба после однократного введения в дозе 2.2 мг/кг — 35.288 ± 11.7 мл/ч, а в дозе 2.9 мг/кг — 25.974±1.1 мл/ч. T ½ однократной п/к дозы 2.9 мг/кг — 133 ч.