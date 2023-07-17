Левилимаб (Levilimabum) Действующее вещество
Левилимаб это рекомбинантное моноклональное антитело (IgG1) связывающееся с α-субъединицей рецептора к ИЛ-6. Левилимаб содержит вариабельные фрагменты легких и тяжелых цепей глубокой оптимизации и константные домены с полностью человеческой последовательностью. Левилимаб связывается и блокирует растворимые рецепторы ИЛ6 ((рИЛ6Р)), а также мембранные рецепторы ИЛ-6 (мИЛ6Р). Блокада этих обеих форм рецептора предотвращает реализацию ИЛ6-ассоциированного провоспалительного каскада, препятствует активации антигенпрезентирующих клеток, В-лимфоцитов и Т-лимфоцитов, моноцитов и макрофагов, эндотелиальных клеток и фибробластов, и избыточного продукцирования прочих провоспалительных цитокинов.
Специфическая противовоспалительная активность левилимаба была продемонстрирована в тестах in vitro и in vivo. Левилимаб оказывает антипролиферативное действие на культуру клеток DS-1, вызывая дозозависимое ингибирование роста клеток. На модели коллаген-индуцированного артрита у яванских макак (Macaca fascicularis) многократное (1 раз в неделю в течение 7 недель) п/к введение левилимаба сопровождается снижением выраженности воспалительной реакции в суставах, что подтверждено при гистологическом исследовании (значимое снижение выраженности воспалительных и дегенеративных изменений хрящевой ткани).
В клин.исследованиях левилимаб продемонстрировал блокирование до 90% мембранных рецепторов к ИЛ-6 в течение первых 2 ч при однократном п/к введения в дозе ≥1.6 мг/кг.
При однократном п/к введении левилимаба наблюдается дозозависимый рост его концентрации в плазме крови. Препарат определяется в плазме крови пациента через 2-12 ч. Cmax достигается через 96 [72-168] ч. Введение левилимаба в дозе превышающей 2 мг/кг, продемонстрировало 2-х фазный характер увеличения концентрации в плазме крови: 1-й пик наблюдался в течении 48-72 ч, 2-й – к 168 ч с последующим снижением до неопределяемых значений к 70-му дню.
При однократном п/к введения левилимаба в дозе 162 мг Cmax в плазме крови составляла 17543 нг/мл, а AUC0-168 — 1866231 нг/мл × ч.
Клиренс (общий) левилимаба после однократного введения в дозе 2.2 мг/кг — 35.288 ± 11.7 мл/ч, а в дозе 2.9 мг/кг — 25.974±1.1 мл/ч. T½ однократной п/к дозы 2.9 мг/кг — 133 ч.
коронавирусная инфекция (COVID–19). Патогенетическая терапия синдрома высвобождения цитокинов при тяжелом течении новой COVID–19.
Ревматоидный артрит средней или высокой активности у взрослых пациентов при отсутствии адекватного ответа на терапию одним или несколькими болезнь-модифицирующими противоревматическими препаратами (DMARDs). Левилимаб применяется комбинированно с метотрексатом и/или другими синтетическими базисными НПВП.
вводят п/к.
Патогенетическая терапия синдрома высвобождения цитокинов при тяжелом течении новой CОVID-19..
Рекомендуемая доза — 324 мг однократно. В случае недостаточного эффекта первой дозы возможно введение через 48–96 ч в дозе 324 мг. Решение о повторном введении принимается врачом.
Терапия ревматоидного артрита.
Рекомендуемая доза — 162 мг 1 раз в нед.
При достижении ремиссии заболевания — 162 мг п/к 1 раз в 2 недели.
Пациентам, не достигшим ремиссии, рекомендовано продолжить терапию левилимабом в дозе 162 мг п/к 1 раз в нед.
Пациентам с нарастанием симптоматики заболевания после уменьшения кратности введений, рекомендуется возобновить применение левилимаба в дозе 162 мг п/к 1 раз в нед.
– повышенная чувствительность к левилимабу.
– клинически активные инфекции, включая туберкулез;
– сепсис, обусловленный другими патогенами (не COVID-19);
– ВГВ;
– нейтропения <0.5×109/л;
– тромбоцитопения <50×109/л;
– повышение АсАТ/АлАТ >5 раз;
– тяжелая печеночная недостаточность;
– тяжелая почечная недостаточность и в терминальной стадии (СКФ <30 мл/мин);
– возраст до 18 лет;
– период беременности и кормления грудью;
– одновременное применение с ингибиторами ФНОα или применение в течение 1 мес после терапии моноклональными антителами к ФНОα.
инфекции и инвазии: инфекции верхних дыхательных путей, пневмония, латентный туберкулез, туберкулез легких, опоясывающий герпес (Herpes Zoster).
Со стороны крови и лимфатической системы: нейтропения, лейкопения, лимфопения, тромбоцитопения.
Общие нарушения и реакции в месте введения: реакции в месте введения.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: токсический гепатит.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: крапивница.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение АД.
Лабораторные изменения: повышение АлАТ, АсАТ, ХС, ТГ, билирубина крови, положительный в/к диагностический теста на туберкулез, увеличение МТ, повышение уровня глюкозы крови.
с осторожность назначать левилимаб пациентам:
– с хроническими и рецидивирующими инфекциями или с их наличием в анамнезе;
– с сопутствующим заболеванием, которое способствует развитию инфекции;
– в ранний период реконвалесценции после тяжелых и среднетяжелых инфекционных заболеваний;
– после недавней вакцинации живыми аттенуированными вакцинами;
– с печеночной недостаточностью легкой и средней степени тяжести;
– с почечной недостаточностью средней степени тяжести (СКФ <60 мл/мин и ≥30 мл/мин);
– с дивертикулитом, дивертикулезом и язвой ЖКТ, в т.ч. в анамнезе (риск перфорации ЖКТ);
– с демиелинизирующим заболеванием;
– у получающих иммуносупрессивную терапию после трансплантации органов.
При применении левилимаба у пациентов пожилого возраста следует соблюдать осторожность.
Применение в период беременности и кормления грудью. Исследований влияния левилимаба на плод не проводилось. Левилимаб противопоказано применять в период беременности.
Неизвестно, проникает ли левилимаб в грудное молоко. Учитывая то, что IgG могут выделяться с грудным молоком, левилимаб противопоказан в период кормления грудью.
Данных о влиянии левилимаба на фертильность у человека нет.
информации о неблагоприятных взаимодействиях левилимаба с другими ЛС до настоящего времени не получено.
данных о передозировке левилимабом нет. Максимальная переносимая доза левилимаба для человека не установлена.
Лечение. Симптоматическая терапия. Специфический антидот отсутствует.