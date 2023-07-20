ЛАМИНАРИЯ* (LAMINARIA*) Действующее вещество
в слоевище ламинарии содержится значительное количество полисахаридов и йода, большая часть которого находится в виде йодидов (40–90%) и йодорганических соединений (дийодтирозин и др.). Выявляются и другие минералы: калий, магний, кальций, марганец, медь, железо, кобальт, бром, бор. Также ламинария содержит значительное количество L-фруктозы, белков, витаминов С, В12, В1, В2, D, каротина. Кроме хлорофилла А, присутствует хлорфуцин (хлорофилл С, или γ-хлорофилл).
Действие ламинарии обусловлено прежде всего наличием органических соединений йода. Ламинария также является источником неперевариваемой клетчатки, тем самым увеличивая объем кала и уменьшая время его транзита по кишечнику. Ламинария изменяет постпеченочный метаболизм стеролов и способствует уменьшению содержания ХС в плазме крови. Полисахариды ламинарии, в частности альгиновая кислота, обладают гидрофильностью и адсорбционной способностью, поглощают различные эндо- и экзогенные токсины в ЖКТ. Продемонстрирована антиоксидантная, противоопухолевая, антикоагулянтная и иммуномодулирующая активность полисахарида ламинарина.
в комплексе лечения пациентов с хроническим воспалением тонкой/толстой или прямой кишки, хроническим атоническим запором; предотвращение развития атеросклеротических поражений, патологии щитовидной железы.
обычно рекомендуемая доза составляет 200–500 мг один или два раза в сутки.
Ламинария имеет длительную историю применения и обычно считается безопасной в дозах до 1000 мг/сут.
повышенная чувствительность к веществам в составе ламинарии или к препаратам йода. Воспалительные заболевания почек, нарушения системы гемостаза с повышенной кровоточивостью, фурункулез, туберкулез легких.
сообщалось о случаях гиперчувствительности, включая анафилаксию. Длительный прием в высоких дозах может привести к йодизму.
прием ламинарии в период беременности и кормления грудью несет риски, поскольку может повлиять на баланс гормонов. Следует избегать применения.
амиодарон содержит йод. Прием ламинарии совместно с амиодароном может повысить уровень йода в крови и вызвать побочные эффекты со стороны щитовидной железы.
В результате приема ламинарии совместно с йодосодержащими диетическими добавками или продуктами может чрезмерно повыситься уровень йода в организме. Это может вызвать побочные эффекты, такие как изменения функции щитовидной железы.
Антитиреоидные препараты. Поскольку ламинария содержит йод, модулирующий функцию щитовидной железы, прием ламинарии совместно с антитиреоидными препаратами может изменить их действие.
Гормоны щитовидной железы. Ламинария может повысить продукцию гормонов щитовидной железы в организме. Прием ламинарии вместе с гормонами щитовидной железы может усилить эффекты гормонов.
Дигоксин. Содержание калия в ламинарии может усиливать эффекты, в том числе побочные, дигоксина.
Антигипертензивные препараты. Ингибиторы АПФ могут повышать уровень калия в крови. Их сочетанное применение с ламинарией может привести к гиперкалиемии.
Диуретики. Ввиду содержания калия в ламинарии прием калийсберегающих диуретиков совместно с ламинарией может привести к гиперкалиемии.
Калий. Ввиду содержания калия в ламинарии ее применение вместе с диетическими добавками или заменителями соли, содержащими калий, может привести к гиперкалиемии.
сообщалось о йод-индуцированном гипотиреозе после чрезмерного употребления ламинарии.