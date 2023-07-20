амиодарон содержит йод. Прием ламинарии совместно с амиодароном может повысить уровень йода в крови и вызвать побочные эффекты со стороны щитовидной железы.

В результате приема ламинарии совместно с йодосодержащими диетическими добавками или продуктами может чрезмерно повыситься уровень йода в организме. Это может вызвать побочные эффекты, такие как изменения функции щитовидной железы.

Антитиреоидные препараты. Поскольку ламинария содержит йод, модулирующий функцию щитовидной железы, прием ламинарии совместно с антитиреоидными препаратами может изменить их действие.

Гормоны щитовидной железы. Ламинария может повысить продукцию гормонов щитовидной железы в организме. Прием ламинарии вместе с гормонами щитовидной железы может усилить эффекты гормонов.

Дигоксин. Содержание калия в ламинарии может усиливать эффекты, в том числе побочные, дигоксина.

Антигипертензивные препараты. Ингибиторы АПФ могут повышать уровень калия в крови. Их сочетанное применение с ламинарией может привести к гиперкалиемии.

Диуретики. Ввиду содержания калия в ламинарии прием калийсберегающих диуретиков совместно с ламинарией может привести к гиперкалиемии.

Калий. Ввиду содержания калия в ламинарии ее применение вместе с диетическими добавками или заменителями соли, содержащими калий, может привести к гиперкалиемии.