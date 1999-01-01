Киев
Активные вещества на букву “192”

LETERMOVIRUM (ЛЕТЕРМОВИР)0

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Превимис
Превимис
Концентрат для раствора для инфузий 240 мг флакон 12 мл №1
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
от 8432,60 грн
в 283 аптеках
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Превимис
Превимис
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 240 мг блистер №28
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Нет в наличии
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